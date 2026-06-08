צה"ל תקף יעדים במערב ומרכז איראן; יורט טיל מתימן לישראל

עדכונים שוטפים

7:02 - זוהו שיגורים מאיראן אזעקות צפויות באזורים נרחבים

6:58 - הערכה במערכת הביטחון: קיימת סבירות גבוהה לתגובה איראנית

6:38 - ערוץ סבארין ניוז העיראקי המזוהה עם הציר הפרו-איראני מדווח כי התקיפה לעבר בסיס חיל האוויר האמריקני הנסיך סולטאן בסעודיה שוגרה מתימן ולא מאיראן

6:33 - במרכז הרפואי זיו שצפת הודיעו על מעבר למתכונת חירום מלאה והעתקת מחלקות האשפוז למרחבים מוגנים. בנוסף נמסר כי "כלל הפעילות האמבולטורית המתוכננת להיום ועד להודעה חדשה מבוטלת, לרבות ניתוחים מתוכננים, ושירותי מרפאות חוץ"



6:30 - שגריר ישראל בארה"ב: "ישראל תקפה באיראן אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות"

שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התייחס לתקיפות של חיל האוויר באיראן וצייץ ברשת X: "ישראל תקפה אתרי שיגור של טילי קרקע-קרקע ותשתיות שלא קשורות לתעשיית האנרגיה". לייטר הוסיף: "אם חיזבאללה ירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדאחיה יותקפו, אין לזה קשר לאיראן".

Iran fired 11 ballistic missiles at Israel today. Each one of those missiles can level an entire neighborhood and kill hundreds. No self-respecting country in the world would tolerate such an attack, and neither will Israel. Israel is now targeting Iranian surface-to-surface… - Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 8, 2026

6:18 - הרמטכ"ל ובכירי צה"ל מפקדים ברגעים אלו על תקיפות צה"ל באיראן מבור חיל האוויר

6:04 - במד"א מעדכנים כי לא ידוע על נפגעים או נפילות בעקבות הירי מתימן, למעט גבר שמקבל טיפול לאחר שנחבל בדרכו למרחב המוגן



5:58 - הטיל מתימן יורט בהצלחה

5:56 - אזעקות בגוש דן, בשומרון, באזור ירושלים ובשפלה

התרעות הופעלו לפנות בוקר במרכז הארץ ובאזור השפלה בעקבות שיגור טיל בליסטי מתימן. מערכות ההגנה האווירית יירטו את הטיל, והמרחב האווירי נסגר לזמן קצר ונפתח מחדש בהמשך. ממד"א נמסר שלא התקבלו דיווחים על נפגעים.

5:51 - זוהו שיגורים לעבר ישראל

5:41 - התקיפה של איראן בסעודיה מכוונת לבסיס חיל האוויר הנסיך סולטאן של צבא ארה"ב

5:46 - התקיפה של איראן בסעודיה מכוונת לבסיס חיל האוויר הנסיך סולטאן של צבא ארה"ב

5:11 - צה"ל מאשר: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן

בתקשורת האיראנית מדווחים הלילה (בין ראשון לשני) שישראל ביצעה כ-15 תקיפות באיראן בגל אחד. לפי הדיווחים, המטרות הופצצו בערים טהראן, אספהאן, תבריז, כרג' וכרמאנשאה, וכן ערים נוספות במערב איראן. האמריקנים לא השתתפו בתקיפה.

לפי חלק מהדיווחים, התקיפות התמקדו במערכות ההגנה האווירית של איראן. טהראן שיקמה את המערכות הללו אחרי שנפגעו משמעותית במערכה הקודמת מול ישראל. באיראן דיווחו שמטרות בנמל התעופה מהרבאד בטהראן הופצצו, ובאל ג'זירה הוסיפו שגם מחסן כטב"מים בטהראן הותקף. לקריאת הכתבה.

5:03 - משמרות המהפכה: ישראל תקפה את איראן באמצעות טילים בליסטיים אוויריים



5:02 - עיתונאי איראני בכיר: הח'ותים מאיימים לסגור את באב אל-מנדב אם התקיפות ימשיכו

5:01 - דיווחים: ישראל ביצעה כ-15 תקיפות, בין המטרות: מערכות הגנה אווירית

5:00 - דיווח באל-ג'זירה: ישראל תקפה בטהראן מחסן כטב"מים

4:27 - צה"ל מאשר: חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף לפני זמן קצר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן

פורסם לראשונה ב-N12.