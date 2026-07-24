חברת אנשי העיר סגרה הבוקר (ו') את אחד ממבצעי השיווק המעניינים שנראו לאחרונה, הגרלת "דירה במתנה". במסגרת המבצע הובטח כי אחד מכל 50 הרוכשים הראשונים שירכשו דירה באחד מהפרויקטים של החברה ברובעים 3 ו-4 בתל אביב, יזכה בדירת שני חדרים סמוך לכיכר המדינה, בשווי מוערך של כ־2.5 מיליון שקל.

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שמה של הזוכה הוא עליזה דרעי, בת 64, שרכשה דירה בת שלושה חדרים, ואמרה מיד לאחר זכייתה: ״אני מתרגשת מאד מהזכייה ובטוחה שבזכותה אני אזכה למלא מצוות כיבוד אב ואם״.

ההגרלה, שנערכה הבוקר במשרד עורכי הדין ארנון, תדמור־לוי, חתמה את מבצע השיווק שהשיקה חברת אנשי העיר ב־15 בפברואר 2026. במקור תוכנן המבצע להסתיים באמצע חודש יוני, אולם עד אז, לפי דוחות החברה לרבעון הראשון של השנה, נמכרו דירות בודדות בלבד. באנשי העיר הודיעו על הארכת מועד הסיום של המבצע (בהתאם לתקנון) ודחו את מועד ההגרלה, שהתקיימה לבסוף היום.

רון חן מנכ''ל אנשי העיר עם עליזה דרעי הזוכה בהגרלה / צילום: יח''צ אנשי העיר

על פי דיווח שפרסמה אנשי העיר, במהלך תקופת המבצע נמכרו 13 דירות בפרויקטים שהשתתפו בו, בהיקף כולל של כ־112 מיליון שקל ובמחיר ממוצע של כ־75 אלף שקל למ"ר. מדובר בקצב מכירות נמוך מהיעד המקורי של החברה, שקיוותה למשוך לפחות 50 רוכשים. עם זאת, יש לזכור כי מדובר בפרויקטים במרכז תל אביב, כאשר המחיר הממוצע של הדירות עמד על כ־8.6 מיליון שקל, סכום שמראש מצמצם משמעותית את הביקושים.

ומה לגבי המסים? על פי תקנון המבצע, כל המסים וההוצאות הכרוכים בקבלת הדירה יחולו על הזוכה בלבד, ובהם מס על הזכייה בהגרלה, מס יסף, מס רכישה, מע"מ, וכן שכר טרחת עורך דין, אגרות רישום, דמי טיפול, חיבורי תשתיות, תשלומים לבית המשותף או לחברת הניהול, וכל הוצאה נוספת הכרוכה בהשלמת העסקה. עוד מובהר בתקנון כי הדירה תימסר במצב "AS IS", ולא ניתן יהיה לדרוש שינויים במאפייניה.

בחישוב גס, ובהנחה ששווי הדירה עומד על כ־2.5 מיליון שקל כפי שהציגה החברה, הרי שמס על זכייה עומד על כ-35%, מס רכישה עומד על 8%, מס יסף עומד על 5% ומע"מ על שיעור של 18%, שמסתכמים לכ־66% משווי הדירה, כלומר כ־1.65 מיליון שקל. לכך יש להוסיף את יתר ההוצאות הנלוות המפורטות בתקנון.