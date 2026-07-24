עופר ינאי יורה לכל הכיוונים - מצרף מוסדיים ומקדם רכישת תחנת כוח

השבוע האחרון היה עמוס במיוחד אצל עופר ינאי, הבעלים של חברת האנרגיה נופר אנרג'י וקבוצת הכדורסל הפועל ת"א.

היום, שישי, מניית נופר אנרג'י צוללת ב-4.5% לשווי של 8 מיליארד שקל אחרי שהחברה דיווחה על הנפקה פרטית בחברה הבת, שותפות נופר אנרג'י אירופה, לחברת הביטוח מגדל תמורת 250 מיליון שקל. במקרה הזה מדובר בזכויות בכורה ללא זכויות הצבעה אך המשמעות היא שמגדל תהיה הראשונה לקבל דיבידנדים מנופר אנרג'י אירופה. לדברי נופר, הכסף ישמש את נופר באירופה למימון הפעילות בתחומי האנרגיה והדאטה סנטרס.

על פי ההסכם, בשנים הראשונות תהיה זכאית מגדל לדיבידנד שנתי של 8.5%. אחרי 5 שנים השיעור יעלה ל-10%, אחרי 10 שנים הוא יעלה ל-11.5% ואחרי 15 הוא יגיע ל-13.5%. בנופר גם מבהירים כי מגדל תהיה הראשונה לקבל דיבידנדים מהשותפות באירופה לפני נופר עצמה, "לא ניתן יהיה לשלם תקבולים לשותפים בשותפות לפני ששולם דיבידנד הבכורה השנתי ודיבידנד הבכורה שנצבר". התנאים זהים לתנאים בהם השקיעה הפניקס לפני 4 חודשים סכום של 450 מיליון שקל בנופר, בצורה של זכויות בכורה נוספות.

אלא שזה רק האירוע האחרון מתוך שלל של אירועים השבוע. מוקדם יותר הבוקר דיווחה נופר כי היא נמצאת בשלבים מתקדמים מול חברת הביטוח הפניקס ומשקיעים נוספים לרכישת כל הזכויות שלהם (47.5%, מתוכם בעיקר הפניקס שמחזיקה ב-39.5%) בתחנת הכח ריינדיר ליד כפר סבא, שמונעת בגז טבעי בהספק של 865 מגה-וואט וכן זכויות בקרקע סמוכה, תמורת סכום של כ-855 מיליון שקל, וייתכן אף שתהיה תמורה מותנית עתידית.

בנוסף, נופר שוקלת כחלק מהרכישה לרכוש גם 35% מזכויות בקרקע סמוכה בהיקף של 60 דונם שעליה ייתכן ותוקם תחנת כח נוספת, מתקן אגירת אנרגיה או דאטה סנטר.

הרכישה אם תתבצע תהיה דרך החברה הבת נופר ישראל, שצומחת בקצב מהיר. מחזיקה גדולה נוספת בתחנה היא ג'נריישן קפיטל, דרך החברה הבת פאוורג'ן, שמחזיקה ב-27.5% מהזכויות בתחנת הכח. מחזיקה נוספת בתחנה עם 255 היא רפק אנרג'י. מועד סיום ההקמה המשוער של תחנת הכח הוא בשנת 2030.

הצפת ערך מהירה

בתחילת השבוע החברה צירפה לשורותיה את דינה בן טל-גננסיה, לשעבר מנכ"לית חברת התעופה אל על, כדירקטורית חיצונית.

בהמשך, דיווחה נופר כי בית ההשקעות מיטב נמצא במו"מ להשקעה בחברה בת נוספת של נופר, נופר ישראל. בינתיים נחתם מזכר הבנות לא מחייב עם מיטב גמל פנסיה להשקעה של 200 מיליון שקל בנופר ישראל, תמורת 8.7% ממניותיה, לפי שווי של 2.1 מיליארד שקל לפני הכסף (2.3 מיליארד שקל לאחריו). ההסכם הסופי אמור להיחתם בתוך 30 ימים, אחרת יפקע תוקף מזכר ההבנות.

מבחינת נופר ישראל מדובר בהצפת ערך מהירה שכן בתחילת השנה נכנסה להשקעה בה כלל ביטוח שקיבלה 18.75% מהמניות לפי שווי של 1.3 מיליארד שקל לפני הכסף (1.6 מיליארד שקל לאחריו). או עליית שווי של 44% לאחר הכסף.

בחודש מאי נכנסה גם נופר לתחום חוות השרתים כאשר היא חתמה על הסכם עם חברת הנדל"ן ב.ס.ר לרכישת זכויות בקרקע בשוהם וכן הקמת שותפות להקמת חוות שרתים תמורת 361 מיליון שקל. מדובר על קרקע בגודל של 32 דונם.

במקביל, החברה נמצאת בתהליך כניסה לרישום כפול בנאסד"ק, בדומה לאנלייט שביצעה כבר את המהלך.

נזכיר כי בשנה שעברה אישרה חברת נופר חבילת תגמול מרשימה במיוחד לעופר ינאי, שהפך למנכ"ל החברה, בהיקף של קרוב ל-800 מיליון שקל, אם שווי חברת נופר יגיע תוך שלוש שנים ל-16 מיליארד שקל, מתישהו במהלך התקופה גם אם השווי לא יישאר שם. במועד אישור חבילת התגמול שוויה של נופר עמד על 3.7 מיליארד שקל. נכון לעכשיו נופר נסחרת לפי שווי של 8 מיליארד שקל.