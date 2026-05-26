משרד התיירות פותח בקמפיין בסך 20 מיליון שקל למשיכת תיירים, בזמן שהטיסות לארץ כמעט מושבתות. מתוך סכום זה, המשרד יוציא בין השאר 590 אלף שקל עבור ערב גאלה בניו יורק, בשיתוף הג'רוזלם פוסט. בגאלה יתארחו אנשי דת אוונגליסטים בכירים. זאת, חרף העובדה שחברות התעופה האמריקאיות טרם חזרו להפעיל את טיסות ישירות לנתב"ג, ולא צפויות לעשות כן בקרוב. בהתאם, כניסות התיירות בארץ נמוכות במיוחד, ולא ברור מה התועלת בקמפיין כזה דווקא עכשיו.

● עם 1,400 יצירות: קבוצת הפניקס משיקה מוזיאון חדש

● רשות המסים בצעד דרמטי: רוצה לסנדל יוצאי 8200 לישראל למשך עשור

הקמפיין אמור להתמקד באוכלוסיות "אוהדות ישראל" ויכלול מספר אירועים גדולים. מעבר לגאלה בהשתתפות בכירים אוונגליסטים, שתיערך בניו יורק ב־1 ביוני, צפוי גם כנס משקיעים בו יציגו רפורמות שנעשו ותכניות מענקים להשקעה במלונאות בישראל. במשרד התיירות מנסים להסביר את המועד שמעלה תהיות: לשיטתם המטרה היא לנסות לשקם את המצב לחורף הקרוב, בתקווה שעד אז המצב השגרתי ישוב וכך גם חברות התעופה הזרות.

על פי מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, הקמפיין של משרד התיירות ממוקד בשלושה קהלים: אוונגליסטים, יהודים וקהל כללי. זאת מתוך מיקוד במי שהוא "אוהד שלנו. אנשים שיש להם אמפתיה לישראל", כאשר הקמפיין נועד להעביר את המסר שישראל היא מקום בטוח ו"שיש פה מסיבות ומסעדות". עם זאת, לא ברור כיצד זה מתיישב עם המסר לפיו אתרי התיירות בישראל בטוחים כבר כעת.

בעוד שייתכן ועסקה אמריקאית עם איראן, מהסוג שנידון בימים האחרונים, תחזיר את הבטחון להגיע לישראל כתיירים, אך מהצד השני גם ייתכן שהתפרקות הסיכוי לעסקה יוביל לעימות נוסף מול איראן, שדווקא יפגע ביכולת להגיע לכאן.

כך או אחרת, בינתיים רוב הטיסות מושבתות והיכולת להגיע לישראל מוגבלת מאוד. אך, כך נראה, במשרד התיירות מוציאים כבר עכשיו את הכסף מתוך תקווה שהוא יהיה רלוונטי לתיירות של שנה הבאה.

37 אלף תיירים בלבד נכנסו באפריל, הנמוך ביותר מ-7 באוקטובר - חוץ ממרץ 688 אלף לינות ישראלים נרשמו במרץ, הנתון הנמוך ביותר מאז תקופת הקורונה

חלק מהותי מהתקציב שקוצץ

השאלה המרכזית היא למה דווקא עכשיו ביעד שבו הטיסות הישירות מועטות ומופעלות רק על ידי חברות ישראליות. נתוני הלמ"ס הזמינים האחרונים, לחודש אפריל 2026, מצביעים על שפל בכניסות תיירים: 37 אלף. מלבד החודש הקודם, מרץ, בו נכנסו 9,000, לא הייתה כניסת תיירים כל כך נמוכה מאז אוקטובר 2023 לפחות אם לא מימי הקורונה. וזה מאוד טבעי, בהתחשב במיעוט הטיסות על רקע המצב הבטחוני.

כך גם מבחינת תפוסת מלונות בידי תיירים: 116 אלף לילות בלבד נרשמו במרץ 2026, כחצי מאשר במרץ המקביל בשנה שעברה. אך למעשה, הצניחה הקשה ביותר היא בכלל בלינות של ישראלים במלונות בארץ: 688 אלף לינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר מאז ימי הקורונה. כעת, במשרד התיירות בוחרים להתמקד דווקא בהבאת תיירים מחו"ל בזמן שאין טיסות, ומי שיכול לנפוש בארץ דווקא פחות עושה זאת.

הקמפיין הוא חלק יחסית נרחב מתקציב משרד התיירות, שקוצץ דרמטית בשנת 2026, לכדי כ־189 מיליון שקל בלבד, לעומת כמעט 1.3 מיליארד לאחר שינויים ב־2025. כך ש־20 מיליון השקלים הללו הם סכום משמעותי יחסית, יותר מ־10% מכלל התקציב לשנה הנוכחית. עם זאת, בינתיים טרם ברור כיצד זה יתבטא, ומה תהיה האפקטיביות של קמפיין כזה בפועל.

משרד התיירות: "תהליך ארוך טווח"

הקמפיין של משרד התיירות היה אמור לעלות בחודש פברואר, אך נדחה בשל המלחמה מול איראן. על פי משרד התיירות "זהו חלק ממהלך אסטרטגי רחב היקף, המהווה את יריית הפתיחה של תוכנית עבודה שיווקית למחצית השנה הקרובה בשוק הצפון-אמריקאי". על פי משרד התיירות "שיווק תיירות אינו מייצר תוצאות מיידיות בלחיצת כפתור. זהו תהליך ארוך טווח שנועד להניע את הגלגלים כבר עכשיו, לקראת עונת החורף, כדי לאפשר התאוששות מהירה של תנועת התיירות הנכנסת, ברגע שהמצב הביטחוני וחזרת חברות התעופה לשגרה יאפשרו זאת.