עם 1,400 יצירות: קבוצת הפניקס משיקה מוזיאון חדש

1 הפניקס משיקים מוזיאון חדש

קבוצת הפניקס השיקה השבוע את מוזיאון קמפוס הפניקס החדש בראשון לציון - מתחם המשלב בין עבודה, תרבות, אמנות, עסקים וחדשנות. את האירוע הובילו יו"ר הקבוצה בני גבאי והמנכ"ל אייל בן סימון.

המוזיאון יציג כ-1,400 יצירות מתוך אוסף האמנות הישראלית המקיף של הפניקס, לצד אוספי המוזיאונים החשובים בארץ. הוא יהיה פתוח לקהל הרחב לסיורים בתיאום מראש, וכאמור יהווה חלק ממרחב תרבותי רחב.

בין הנוכחים באירוע היו מייק פומפאו, לשעבר מזכיר המדינה של ארה"ב; איש העסקים אהרון פרנקל; רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון; אמיר פושינסקי, המשנה למנכ"ל הפניקס; אלונה ברקת, בעלת קבוצת הפועל באר שבע, ובעלה, אלי ברקת מקרן BRM; חמי וגילה פרס; שמואל פרנקל, מנכ"ל בית ההשקעות אפסילון; נעם קנטי, שותף מנהל ב-EY; ניר כהן, מנכ"ל הראל; נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ; דוד ונדב פתאל; איילת נחמיאס-ורבין ועברי ורבין; רוית ועופר נמרודי, בעלי הכשרת היישוב; האדריכלית אורלי שרם; ועוד.

מוזיאון קמפוס הפניקס / צילום: שרון פאר

2 ב-yes מתכוננים למונדיאל ומציגים חידושים

בעוד פחות משלושה שבועות תישמע שריקת הפתיחה של המונדיאל, האירוע הטלוויזיוני הנצפה ביותר בעולם, ובחברת yes הציגו השבוע את החידושים שלהם בתחום הצפייה.

"נביא את המונדיאל המהיר ביותר בישראל, ונטמיע בינה מלאכותית בטלוויזיה", הבטיח המנכ"ל אילן סיגל באירוע שנערך באצטדיון בלומפילד, בנוכחות הפרזנטורית נועה קירל ובעלה שוער הכדורגל דניאל פרץ.

המהלך כולו מוגדר כ"דור הבא של חוויית הצפייה 4.0", כאשר החידוש המרכזי בשידורי yes+ הוא ביטול הדיליי, שמאפשר "לראות את הגול לפני כולם". חידוש נוסף מגיע בעקבות סקר שערכה yes (כולל החברה הערבית), שממנו עלה כי 57% מהישראלים מזפזפים בזמן משחקי כדורגל. הפתרון: יס ספליט, שירות המאפשר לצפות בשני ערוצים בו-זמנית.

לצד מהלכים טכנולוגיים, יש גם מהלך צרכני. מהסקר של החברה עלה כי 71% מהישראלים שוקלים להחליף טלוויזיה לקראת המונדיאל, אך 85% ציינו כי מדובר בהוצאה יקרה.

ב-yes חברו למנכ"ל ובעלי ניופאן, צביקה גיור, ויציעו ללקוחות החברה מסכי סמסונג במחיר שמוגדר כ"שקל לחודש על כל אינץ'", עבור מסכים שהם מ-43 אינץ' ועד 98 אינץ'.

בסך-הכול מדובר בעסקאות של 48-72 חודשים, כתלות במכשיר. המחיר כולל הובלה והתקנה, וכן ארבע שנות אחריות. בצד הפיננסי, התשלום יהיה דרך חשבונית yes, ללא תפיסת מסגרת אשראי. בגמר התשלום, לקוח שירצה לשדרג לטלוויזיה הבאה, יוכל לעשות זאת לפי אותו תמחור.

מהפכת ה-AI מגיעה גם לכאן, ולפי סמנכ"ל השיווק דרור בהט, בחברה "מפתחים שכבה של AI בממיר, בשלט ובאפליקציה, כך שהחוויה תהיה פשוטה, חכמה ואישית יותר".

לאחר שבסקר נמצא כי שני שלישים מהישראלים מעדיפים לקבל המלצות צפייה, בהמשך השנה יוכלו צופי yes ליהנות ממנוע המלצות פרסונלי, לאחר שהמערכת תלמד לאורך זמן את הרגלי הצפייה שלהם - מז’אנרים ותכנים מועדפים ועד שעות הצפייה. לצד זאת יושק מנוע חיפוש בשפה טבעית - כולל עוזר קולי, שמאפשר "לדבר" עם הטלוויזיה לטובת חיפוש תוכן, מעבר בין ערוצים או פרופילים, שינוי הגדרות ועוד.

"אנחנו משקיעים כל העת בחדשנות ובפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים במטרה להביא את חוויית הצפייה הטובה והמתקדמת ביותר", מסכם סיגל. "המהלכים והחידושים שהשקנו כעת הם חלק מתפיסה רחבה, המחברת בין תוכן, טכנולוגיה ומודל צרכני מתקדם, במטרה לייצר חוויית צפייה מצוינת וחכמה".

אילן סיגל, נועה קירל ודניאל פרץ / צילום: רפי דלויה

3 פרסום

הסטארט-אפ הישראלי Witchy, הפועל בעולמות משאבי האנוש, השיק השבוע קמפיין גלובלי לקראת כניסה לשוק הבינלאומי. לצורך המשימה גויסו השחקנית שרה ראפרטי (דונה מ-"SUITS", הסדרה שגם גילתה לעולם את מייגן מרקל) ומשרד הפרסום WhyWorry של גבי אטל. הקמפיין צולם בהונגריה, בהשקעה של כמה מיליוני שקלים.

הפלטפורמה של Witchy משלבת רווחה אישית (וול ביאינג), צמיחה אישית וחוסן מנטלי בתוך התרבות הארגונית, והרעיון הוא להציע עוזרת אישית דיגיטלית (טובה כמו דונה, ואף יותר) לניהול אינטליגנציה ארגונית וחוויית העובד.

החברה היא חלק מקבוצת הטכנולוגיה גודי (Goodi), המתמחה בפיתוח פתרונות המשלבים טכנולוגיה, שירות ואימפקט חברתי.

השחקנית שרה ראפרטי בקמפיין החדש של Witchy / צילום: צילום מסך