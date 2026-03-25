דלתא דוחה את החזרה לישראל לספטמבר; אין שינוי במגבלות בנתב"ג

לאחר ההחמרה שנכנסה לתוקף בשני האחרון במתווה הטיסות בנתב"ג, אשר הובילה לצמצום דרמטי בפעילות בשדה, במשרד התחבורה התכנסו לדיון חירום בניסיון לבחון את המשך המדיניות ואת השלכותיה על ציבור הנוסעים. בסיום הדיון הוחלט שלא לשנות את המתווה הקיים.

המשמעות היא שהמגבלות נותרות בעינן: קיבולת של עד 50 נוסעים בלבד בטיסות יוצאות, לצד הגבלה של המראה או נחיתה אחת בלבד בכל שעה. לפני השינוי השבוע, הותרו עד 130 נוסעים בטיסות יוצאות ועד שתי המראות ונחיתות בשעה.

בפועל, המתווה מביא לירידה חדה בקיבולת הנכנסת והיוצאת גם יחד, כאשר עיקר הפגיעה מורגשת בצד ההמראות.

הפער בין מדיניות הנחיתות להמראות אינו מקרי. הוא נובע, בין היתר, ממשך השהייה הארוך יותר של מטוסים על הקרקע לפני המראה, לצד תהליכי בידוק ביטחוני לנוסעים יוצאים - הליכים מורכבים וממושכים יותר מאלו של נוסעים נכנסים. שילוב גורמים אלה מאריך את זמן החשיפה של המטוסים ושל הנוסעים בשטח השדה, הנחשב יעד רגיש, ולכן מוביל להחמרה משמעותית יותר במגבלות על טיסות יוצאות.

כמו כן, ברשות שדות התעופה הבהירו הערב כי "הנוטאם שהתפרסם היום הינו הארכה טכנית של הסטטוס הקיים מראשית מבצע 'כנפי הארי', וניתן לעדכנו , לקצר או להאריך בכל עת, לרבות על בסיס יומי ובהתאם להתפתחויות".

נוטאם (NOTAM - Notice to Airmen) הינו הודעה רשמית וטכנית בתחום התעופה, המעדכנת על שינויים, מגבלות או תנאים תפעוליים במרחב האווירי ובשדות התעופה, אשר יש להם השפעה על פעילות הטיסות. קיומו של הנוטאם, לצד המתווה המצומצם בנתב"ג, ממשיך להשפיע על פעילות חברות התעופה הזרות - וככל שהוא בתוקף, חזרתן לישראל אינה צפויה בעת הקרובה.

בתוך כך, חברת התעופה האמריקאית דלתא הודיעה הערב על הארכת ביטולי הטיסות לישראל עד לאחר חופשת הקיץ, בחודש ספטמבר.

הפסדי הענק של חברות התעופה

ההשלכות על חברות התעופה הישראליות שממשיכות לפעול פה באופן מצומצם אינן מבוטלות. הן מוגבלות ל-50 נוסעים בלבד בטיסות יוצאות, בעוד שמטוסים שלהן חונים על הקרקע - מצב שמוביל לפגיעה ישירה בהכנסות.

בשיחה עם גלובס הבוקר, גם בקווי חופשה, המפעילה טיסות לטאבה באמצעות בלו בירד וטוס, אך עיקר פעילותה מתבצע מנתב"ג, ציינו כי הטיסות היוצאות מלאות, בעוד שהטיסות הנכנסות ריקות. המשמעות היא הפסדים לחברות התעופה.

המצב חמור במיוחד עבור החברות הישראליות, שבשונה מחברות אירופיות אינן מורשות לנחות עם מטוסים שלהן בשדות תעופה במדינות שכנות, אלא רק באמצעות מטוסים חכורים. לפי הערכות בענף, כלל החברות הישראליות מפעילות כיום טיסות שבמקרה הטוב אינן רווחיות, ובמקרה הרע גוררות הפסדים.