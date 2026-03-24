50 אלף איש יצאו מהארץ, אף אחד לא התחייב להישאר חודש בחו"ל

במסגרת מתווה הטיסות הראשוני שגובש עם פתיחת השמיים, נקבע כי ישראלים המבקשים לצאת מהארץ יידרשו להתחייב שלא לשוב לישראל במשך לפחות 30 ימים ממועד הטיסה. בהתאם לכך, הנחה משרד התחבורה את חברות התעופה להחתים את הנוסעים על טופס ייעודי, שנועד לצמצם יציאות שאינן חיוניות.

ההיגיון מאחורי המהלך נולד על רקע תחילת המלחמה, אז נזקקו כ־150 אלף ישראלים לחילוץ מחו"ל. במשרד התחבורה ביקשו להבטיח שמי שיוצא מהארץ כעת, לא יתפוס בהמשך מקום בטיסות החילוץ החוזרות.

ההגבלות המחמירות על המראות נובעות גם ממורכבות תפעולית בתנאי חירום. משך שהיית המטוסים על הקרקע לפני המראה ארוך יותר, והליכי הבידוק הביטחוני ליוצאים ממושכים בהשוואה לנכנסים. שילוב גורמים זה מאריך את זמן החשיפה של המטוסים והנוסעים בשטח השדה - יעד רגיש במיוחד בתקופה הנוכחית.

אלא שבפועל, מתברר כי ההנחיה נותרה על הנייר. לפי נתוני רשות שדות התעופה, כ־50 אלף ישראלים כבר יצאו מהארץ במסגרת המתווה, מבלי שאיש אכף את הדרישה לחתימה על הצהרת ה־30 יום. גורמים בענף מציינים כי חברות התעופה אינן ממהרות לאמץ את המגבלה משיקולים עסקיים של מילוי מטוסים, וחלקן אף טוענות כי הדרישה להחתים נוסעים על התחייבות מסוג זה אינה חוקית.

במשרד התחבורה עצמו לא פעלו לאכיפת ההנחיה. גורמים במשרד מסבירים כי ככל שחלפו הימים התברר שמרבית מבצעי החילוץ הושלמו, ולכן הוחלט להימנע מהטלת מגבלות נוספות. "הנוסעים שבוחרים לצאת עכשיו יודעים בדיוק למה הם הולכים", אומר גורם במשרד.

צוואר הבקבוק בנתב"ג יחריף?

אלא שההקלה הזו עלולה להקשות על הנוסעים ביום שאחרי. כבר כיום קיים צוואר בקבוק משמעותי בפעילות בנתב"ג, ואם המצב הביטחוני יתארך לתוך חג הפסח, הדבר עלול להקשות על המאמצים לשחרר את העומס. נזכיר כי רק אתמול הוחלט לצמצם את כמות הנוסעים בטיסות היוצאות ל-50 בלבד, ולהפחית חצי מהטיסות הנכנסות והיוצאות.

המתווה הנוכחי אינו הפעם הראשונה שבה מנסה הממשלה להטיל מגבלות מסוג זה. גם במהלך מבצע "עם כלביא" הופצה הנחיה דומה, שנותרה ללא אכיפה בפועל. באותה תקופה הצהירה שרת התחבורה, מירי רגב, כי "מי שקונה כרטיס טיסה לחו"ל צריך לקנות כרטיס חזרה 30 יום מיום הקנייה, כדי שנוכל להחזיר את הישראלים שתקועים בחו"ל". בפועל, המבצע הסתיים תוך 12 ימים בלבד והתעופה חזרה לשגרה במהירות, מה שייתר את הצורך בהגבלה.

התעופה האזרחית אינה משמשת רק לנופש, אלא מהווה עורק חיוני לשמירה על רציפות הקשר של ישראל עם העולם - הן עבור ישראלים השבים ארצה והן לצרכים חיוניים אחרים. בעוד שהרצון לצאת לחופשה בעת הזו מובן, האתגר המרכזי של משרד התחבורה נותר לוודא שהיציאה לחו"ל אינה באה על חשבון המענה לאלו שבאמת זקוקים לטיסה בחירום.