יצומצם או יורחב? משרד התחבורה דן במתווה הטיסות היוצאות

בשעה זו מתקיימת הערכת מצב בנתב"ג, על רקע קצב שיגור הטילים המתגבר. בין גורמי המקצוע ישנם כאלה הממליצים לצמצם את היקף הפעילות בשדה התעופה.

לפי המתווה הקיים, הפעילות בנתב"ג מוגבלת לעד שתי נחיתות בשעה של מטוסים צרי גוף, או נחיתה אחת בשעה של מטוס רחב גוף. הנחיתות מתבצעות עם מטוסים מלאים, בעוד שבהמראות ההגבלה מחמירה יותר: מטוס רחב גוף רשאי להמריא בתפוסה של עד כחצי מהקיבולת, כלומר כ-150 נוסעים.

הפער בין נחיתות להמראות נובע, בין היתר, ממשך השהייה הארוך יותר של מטוסים על הקרקע לפני המראה, לצד אילוצי בידוק ביטחוני לנוסעים יוצאים - תהליך ממושך ומורכב יותר מזה של נוסעים נכנסים. שילוב זה מאריך את זמן החשיפה של המטוסים והנוסעים בשטח השדה, שנחשב יעד רגיש, ולכן מוביל להגבלות מחמירות יותר בצד ההמראות.

ברקע הדיונים, שרת התחבורה דוחפת להמשך פעילות רחבה ככל האפשר ולשמירה על שגרה תעופתית. עם זאת, ככל שתתקבל התנגדות גורפת מצד גורמי המקצוע, שרת התחבורה צפויה להתיישר עם ההמלצות ולהורות על צמצום הפעילות.

כעת נשקלת האפשרות להקשיח עוד יותר את המתווה, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ולהערכת הסיכונים המתעדכנת. נכון לעכשיו, טרם התקבלה החלטה סופית.