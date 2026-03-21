מנכ״ל יונייטד, סקוט קירבי, הזהיר במכתב לעובדים כי החברה נערכת לתרחיש קיצון שבו מחיר הנפט יגיע ל-175 דולר לחבית ויישאר מעל 100 דולר עד 2027 - מצב שעלול להגדיל את חשבון הדלק השנתי בכ-11 מיליארד דולר, יותר מפי שניים מהרווח השנתי הגבוה ביותר של החברה.

על רקע הזינוק במחירי הדלק הסילוני מאז פברואר, יונייטד כבר החלה לבטל טיסות בקווים פחות רווחיים ולצמצם קיבולת, תוך הפחתת תדירויות באמצע השבוע, בסופי שבוע ובשעות לילה. לדבריו, החברה אינה מתכננת להוציא עובדים לחל״ת או לדחות השקעות, אך כן תפעל לנהל את לוח הטיסות באופן חכם וגמיש שכולל קיצוץ טיסות שאינן מסוגלות לכסות את עלויות הדלק.

המהלכים של יונייטד משתלבים בקו רחב יותר שמציגים בכירי הענף, כפי שעלו גם מדברי מנכ״לי החברות בכנס של JP Morgan שנערך ביום שלישי האחרון. בדלתא מצביעים על פגיעה מסוימת בביקוש לטיסות לאירופה, אך מעריכים כי יוכלו לגלגל את העלויות ללקוחות בזכות מיצוב חזק בשוק ושליטה חלקית בשרשרת האספקה של הדלק. באמריקן איירליינס כבר מדווחים על תוספת של כ-400 מיליון דולר להוצאות הדלק ועל פגיעה ברווחיות בטווח הקצר, ומבהירים כי במקרה של מחירים גבוהים לאורך זמן יפעלו להתאים את היצע הטיסות כדי לשמור על איזון בין היצע לביקוש.

גם חברות התעופה האירופיות נערכות לעליית מחירים: בשונה מהחברות האמריקאיות, רבות מהחברות באירופה מגדרות את מחירי הדלק מראש - מה שממתן את הפגיעה בטווח הקצר, אך אינו מונע התייקרות בטווח הארוך. לפי הגרדיאן, קבוצת אייר פראנס-KLM כבר משנה את רשת הקווים ומוסיפות טיסות דרך אסיה בעקבות השיבושים במפרץ. איזיג’ט הזהירה כי עם סיום חוזי הגידור מחירי הכרטיסים צפויים לעלות, ובריינאייר ציינו כי אם מחירי הדלק הגבוהים יימשכו כמה חודשים גם המחירים שלה יושפעו.

במקביל, החברות מפעילות לחץ על האיחוד האירופי וטוענות שהרגולציה הירוקה, ובפרט היעדים לשילוב דלק תעופתי בר־קיימא, מייקרת את הפעילות ומציבה אותן בעמדת נחיתות מול מתחרות מחוץ לאירופה.