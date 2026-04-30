ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות ענקית התעופה שמבטלת את הטיסות לישראל בחודש יוני
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
לופטהנזה

לפי הודעת לופטהנזה, חברות התעופה של הקבוצה ימשיכו בשלב זה לבטל טיסות מישראל ואליה, לאחר שעד כה הקבוצה ביטלה את טיסותיה לארץ עד 31 במאי • עם זאת, בלופטהנזה מציינים כי ייתכן שחלק מהטיסות יחודשו כבר בתחילת יוני, אם התנאים יאפשרו זאת

סתיו ליבנה 13:17
מטוס לופטהנזה / צילום: יח''צ לופטהנזה

קבוצת לופטהנזה - הכוללת את לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס - מאריכה את ביטולי הטיסות לישראל אל תוך חודש יוני, אך משאירה פתח לחזרה חלקית כבר בתחילת החודש, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות באזור.

