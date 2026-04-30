ענקית התעופה שמבטלת את הטיסות לישראל בחודש יוני

קבוצת לופטהנזה - הכוללת את לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס - מאריכה את ביטולי הטיסות לישראל אל תוך חודש יוני, אך משאירה פתח לחזרה חלקית כבר בתחילת החודש, בהתאם להתפתחויות הביטחוניות באזור.

לפי הודעת לופטהנזה, חברות התעופה של הקבוצה ימשיכו בשלב זה לבטל טיסות מישראל ואליה, לאחר שעד כה הקבוצה ביטלה את טיסותיה לארץ עד 31 במאי. עם זאת, בלופטהנזה מציינים כי ייתכן שחלק מהטיסות יחודשו כבר בתחילת יוני, אם התנאים יאפשרו זאת.