אירופה מתרחקת? הוארכה ההמלצה הרשמית לא לטוס לישראל

הסוכנות האירופית לביטחון תעופה (EASA) החליטה להאריך את ההמלצה שלה לחברות תעופה להימנע מפעילות בשטח האווירי של ישראל ושל מדינות נוספות במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי; כך הודיעה היום הסוכנות.

בהחלטה הקודמת, בתחילת אפריל, נכתב כי בשל הסיכון הנובע מ"פעילות צבאית מתמשכת", בין השאר, האזהרה תהיה בתוקף עד היום, ה-24 באפריל 2026. בשעות האחרונות דיווחה הסוכנות כי החליטה להאריך את תוקף האזהרה עד ל-1 במאי לפחות, וכי תקיים הערכת מצב נוספת לפני מועד זה. ההחלטה עשויה לעכב עוד יותר את שובן של חברות אירופיות זרות לטיסות סדירות לישראל.

הנחיות ה-EASA מתייחסות לכל חברות התעופה הפועלות ב-27 המדינות החברות באיחוד האירופי, בהיותה ארגון רגולטורי הנמצא באחריות הנציבות האירופית. עם זאת, למדינות ולחברות שונות יש גם שיקול דעת עצמאי אם להפעיל טיסות למדינות שונות בתנאים שונים.

מרבית החברות האירופיות, כולל לופטהנזה המרכזית (הכוללת גם חברות בנות כמו סוויס ואוסטריין), הודיעו על הקפאת הטיסות לישראל עד ל-1 במאי לפחות, וחברת "וויזאייר" הודיעה כי לא תחדש את הטיסות לפני ה-4 במאי. חברות אחרות דחו את החזרה להמשך השנה. לצד חברות ישראליות, קומץ חברות זרות כמו FlyDubai, אתיופיאן ואתיחאד, בין השאר, חידשו את הטיסות לישראל.

ישראל אינה לבדה באזהרה הנוכחית, שהוארכה כבר כמה פעמים, הפעם האחרונה עד 9 באפריל. ההודעה של ה-EASA, שככל הנראה קיבלה את ההחלטה בדיון שהתקיים אתמול, נמצאת תחת קטגוריית "מידע על אזורי עימות". לא נעשו שינויים בהמלצות לעומת הנוסח שהיה תקף עד כה. כל המרחבים האוויריים, בכל הגבהים, של בחריין, איראן, עיראק, ירדן, קטאר ואיחוד האמירויות, אינם מומלצים כנתיבי מעבר לחברות תעופה שבסיסיהן באירופה. בסעודיה ובעומאן מותרת פעילות בגבהים מסוימים.

ההמלצה מעוגנת בכך שב"28 בפברואר ישראל וארה"ב פתחו במתקפה נגד איראן" וכן בתגובת הנגד האיראנית. לפי לשון ההודעה, למרות ש"הפסקת האש בין הצדדים שהוכרזה בשמונה באפריל הוארכה" יש "לנטר את המצב משום שיישומה בפועל נותר לא ודאי". הסכנה האורבת לתעופה אזרחית באזורים אלו נשקפת בין השאר "ממערכות הגנה אווירית המסוגלות לפעול בכל גבהים, מטילי שיוט ומטילי בליסטיים, ומהשימוש בנכסים אוויריים המסוגלים לפעול בכל גובה, כולל יכולת יירוט".

ה-EASA חושש גם מ"סיכוני זליגה" של הקרב, זיהוי שגוי של מטוסים אזרחיים כצבאיים ומכישלון הליכי יירוט שיכולים לפגוע בתעופה האזרחית.