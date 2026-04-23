ישראייר נערכת להפעלת הטיסות לארה"ב: לאן, מתי וכמה יעלה?

במהלך אירועי יום העצמאות, ישראייר ביצעה במקסיקו טיסת ניסוי למטוס ה- Airbus A330 לקראת מסירתו והצטרפותו לפעילות החברה. טיסת הניסוי, שנערכה לאחר עבודות תחזוקה והתאמה למטוס, מהווה שלב מרכזי בתהליך הקליטה שלו ומקרבת את החברה צעד נוסף לקראת כניסה לפעילות בטווחים ארוכים. עבור ישראייר, מדובר במהלך שמאפשר לה להתרחב לראשונה לפעילות בטווחים ארוכים ולהיכנס לשוק הטיסות ארוכות הטווח.

המטוס מיועד להפעיל את הקו הישיר לנמל התעופה JFK בניו יורק, כאשר לפי התכנון הנוכחי הטיסות צפויות להתחיל בסוף יולי במתכונת של טיסה יומית. במקור תכננה החברה להפעיל את הטיסות כבר מפסח, אך בשל אילוצים תפעוליים והמצב הבטחוני תאריך היעד החדש נדחה. המטוס צפוי לפעול בתצורה של שלוש מחלקות: תיירים, פרימיום וביזנס.

ההערכה היא שמחירי הכרטיסים ההתחלתיים ינועו סביב 1,400-1,500 דולר, בכפוף בין היתר להתפתחויות במחירי הדלק הסילוני. נכון לעכשיו, טרם התקבל אישור סופי מרשות התעופה האזרחית להפעלת הקו.

המהלך של ישראייר להצטרף להפעלת טיסות ארוכות טווח מגיע לאחר תקופה ארוכה שבה חברות התעופה האמריקאיות פעלו בחוסר יציבות בישראל, והותירו את אל על בבלעדיות כמעט מוחלטת על הקוים השונים, למעט הקו לניו יורק עליו מתחרה גם ארקיע. עם פרוץ מבצע שאגת הארי חברות התעופה האמריקאיות הודיעו שוב על השעיית הטיסות, נכון להיום שלוש ענקיות התעופה האמריקאיות יונייטד, דלתא ואמריקן איירליינס כבר הודיעו כי לא ישובו לפעילות בישראל לפחות עד ספטמבר, וההשפעה על היצע הטיסות מורגשת בשוק.