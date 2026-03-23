ארקיע מעבירה את רוב הפעילות לטאבה ועקבה

חברת התעופה ארקיע הודיעה כי בעקבות המתווה החדש שעליו הוחלט אתמול במשרד התחבורה, לאחר הערכות מצב בעקבות התגברות האיומים על נתב״ג, היא נערכת להעביר את עיקר פעילותה לנמלי התעופה בעקבה ובטאבה.

● 800 אלף עובדים יקבלו שכר גם אם לא הלכו לעבודה. ומה עם היתר?

● כלכלנים מעריכים: זה הדד ליין של השווקים למלחמה

לפי המתווה הסופי, הוגבלו הטיסות היוצאות ל-50 נוסעים לכל היותר, בעוד הטיסות הנכנסות ימשיכו לפעול בתפוסה מלאה. בנוסף, נקבע כי תתאפשר נחיתה או המראה אחת בלבד בכל שעה - מגבלות שמצמצמות באופן משמעותי את היקף הפעילות בנתב״ג.

לפי הודעת החברה, טיסות ארוכות טווח ליעדים כמו ניו יורק, בנגקוק והאנוי יופעלו במתווה של תפוסה מלאה מנמל התעופה בעקבה, בדומה למודל שהופעל בתחילת המלחמה. לוח טיסות מעודכן צפוי להתפרסם בהמשך.

לצד זאת, החברה תשמור על פעילות מינימלית מנתב״ג, שתכלול בעיקר טיסות ללרנקה ולאתונה - ובעיקר לצרכים הומניטריים.

מנכ״ל ארקיע, עוז ברלוביץ', התייחס למתווה ואמר כי "במתווה הנוכחי לא ניתן לקיים פעילות תעופתית סדירה, ומשמעותו בפועל היא סגירת שמי ישראל. החברה אינה יכולה להידרש לבחירה בין נוסעים שכבר רכשו כרטיסים״.