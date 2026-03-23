תיירות ארקיע מעבירה את רוב הפעילות לטאבה ועקבה
ארקיע מעבירה את רוב הפעילות לטאבה ועקבה

בעקבות המתווה החדש שעליו הוחלט במשרד התחבורה, לאור התגברות האיומים על נתב״ג - ארקיע נערכת להעביר את עיקר פעילותה לנמלי התעופה בעקבה ובטאבה • טיסות ארוכות טווח יופעלו במתווה של תפוסה מלאה • מנכ"ל ארקיע: "משמעות המתווה הנוכחי בפועל היא סגירת שמי ישראל"

סתיו ליבנה 08:49
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע
מטוס ארקיע / צילום: ארקיע

חברת התעופה ארקיע הודיעה כי בעקבות המתווה החדש שעליו הוחלט אתמול במשרד התחבורה, לאחר הערכות מצב בעקבות התגברות האיומים על נתב״ג, היא נערכת להעביר את עיקר פעילותה לנמלי התעופה בעקבה ובטאבה.

לפי המתווה הסופי, הוגבלו הטיסות היוצאות ל-50 נוסעים לכל היותר, בעוד הטיסות הנכנסות ימשיכו לפעול בתפוסה מלאה. בנוסף, נקבע כי תתאפשר נחיתה או המראה אחת בלבד בכל שעה - מגבלות שמצמצמות באופן משמעותי את היקף הפעילות בנתב״ג.

לפי הודעת החברה, טיסות ארוכות טווח ליעדים כמו ניו יורק, בנגקוק והאנוי יופעלו במתווה של תפוסה מלאה מנמל התעופה בעקבה, בדומה למודל שהופעל בתחילת המלחמה. לוח טיסות מעודכן צפוי להתפרסם בהמשך.

לצד זאת, החברה תשמור על פעילות מינימלית מנתב״ג, שתכלול בעיקר טיסות ללרנקה ולאתונה - ובעיקר לצרכים הומניטריים.

מנכ״ל ארקיע, עוז ברלוביץ', התייחס למתווה ואמר כי "במתווה הנוכחי לא ניתן לקיים פעילות תעופתית סדירה, ומשמעותו בפועל היא סגירת שמי ישראל. החברה אינה יכולה להידרש לבחירה בין נוסעים שכבר רכשו כרטיסים״.