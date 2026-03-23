אלה היעדים שאל על תטוס אליהם במסגרת המתווה החדש בנתב"ג

רגע לפני פסח, ואחרי לילה של דיונים מתוחים והערכות מצב תכופות על רקע התגברות קצב שיגורי הטילים מאיראן וחיזבאללה, התקבלה אתמול (א') החלטה דרמטית לצמצם את פעילות נמל התעופה בן גוריון. החל מהיום (ב') בשעה 17:00 ייכנס לתוקף מתווה מצומצם במיוחד: עד 50 נוסעים בלבד יורשו לעלות על כל טיסה יוצאת - לעומת המצב הקודם שבו ניתן היה להוציא טיסות בחצי תפוסה של מטוסים רחבי-גוף, בעוד שטיסות נכנסות ימשיכו לפעול בתפוסה מלאה. במקביל, קצב התנועה האווירית יואט משמעותית, כאשר תתאפשר נחיתה או המראה אחת בלבד בשעה, במקום שתיים עד כה.

● "סגירה בפועל של שמי ישראל": ארקיע מעבירה את רוב הפעילות לחו"ל

● ראיון | מנכ"ל משרד התחבורה: נדרוש לפצות את הנוסעים שנתקעו בחו"ל

● מנכ"ל חברת התעופה הפופולרית מזהיר מתרחיש בלהות

המשמעות בשטח כבר מורגשת: חברות התעופה הישראליות נאלצות להתמודד עם ביטולים של עשרות אלפי כרטיסים ונוסעים שמוצאים את עצמם ללא מענה ברור. בתוך אי-הוודאות הזו עולה השאלה המרכזית שמרחפת מעל הענף כולו - כיצד ייקבע סדר העדיפויות, באילו יעדים ומי הם הנוסעים שיזכו לעלות על הטיסות המעטות שנותרו.

ההיערכות בחברות הישראליות

אל על צפויה להתמקד בהפעלת טיסות למספר מצומצם של יעדים מרכזיים בלבד, תוך הסטת הפעילות הרחק מטיסות נופש. היעדים שיופעלו אליהם טיסות יהיו ניו יורק, מיאמי, לוס אנג'לס, לונדון, פריז, רומא ואתונה - קווים הנחשבים חיוניים לשמירה על הקשר של ישראל עם העולם. מדובר בצירים מרכזיים לפעילות עסקית, לקהילות יהודיות גדולות ולישראלים המתגוררים בחו"ל. בהתאם לכך, לא צפויות לפעול טיסות ליעדי המזרח או ליעדים המזוהים עם חופשות. אל על לא תפתח כרטיסים למכירה אלא תשבץ את הנוסעים הקיימים, עם עדיפות למקרים הומניטריים או רפואיים.

בישראייר מתכננים להמשיך לבצע טיסות מנתב"ג בהתאם למתווה של משרד התחבורה ולטאבה - נקודתית בהתאם לביקושים.

בארקיע, לעומת זאת, מתכננים להסיט את מרבית הפעילות לטאבה. בהודעה רשמית של ארקיע החברה ציינה כי "המתווה הקיים אינו מאפשר פעילות תקינה", וכי "ארקיע אינה מתכוונת להידרש לבחירה בין נוסעים שכבר רכשו כרטיסים - מצב שאינו ישים ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי החברה".

מנכ"ל ארקיע, עוז ברלוביץ', ציין כי "במתווה הנוכחי לא ניתן לקיים פעילות תעופתית סדירה, ומשמעותו בפועל היא סגירת שמי ישראל".

כדי להימנע מהורדת נוסעים מטיסות באופן שרירותי, בארקיע החליטו על העברת עיקר הפעילות לנמלי התעופה בעקבה ובטאבה, למעט הטיסות לאתונה וללרנקה שיישארו בנתב"ג במתווה המצומצם. מעקבה ייצאו הטיסות ארוכות-הטווח לבנגקוק, להאנוי ולארה"ב ללא מגבלות תפוסה.

הפגיעה הכפולה של חברות התעופה

מבחינת חברות התעופה, מדובר במתווה בעייתי במיוחד. כל מטוס שחונה על הקרקע כרוך בעלויות עצומות - לא רק אובדן הכנסות מטיסות שבוטלו, אלא גם הוצאות קבועות שלא נעלמות: חכירת מטוסים, ביטוחים, תחזוקה שוטפת, חניות בשדות תעופה ולעתים גם תשלומים על סלוטים שלא נוצלו. בפועל, חלק מהצי נשאר מושבת, אך ממשיך לייצר הוצאות יומיומיות.

במקביל, גם המטוסים שכן פועלים עושים זאת בתנאים לא כלכליים. מחירי הדלק הסילוני זינקו בתקופה האחרונה, אך מנגד, מגבלות על מספר הנוסעים מובילות לכך שהמטוסים אינם מתמלאים. המשמעות היא שכל טיסה יוצאת עם הכנסות נמוכות משמעותית, שיוצרות הפסדים במיוחד כשמדובר בקווים ארוכים שבהם עלויות התפעול גבוהות ממילא.

גם ניהול הצוותים הופך למורכב ויקר יותר. צוותי אוויר מוצאים את עצמם תקועים בחו"ל לפרקי זמן ארוכים מהמתוכנן, בשל מגבלות התנועה והצמצום בתדירויות, מה שמחייב את החברות לממן לינה, שהייה והוצאות נוספות. במקביל, שיבוש בלוחות הזמנים מקשה על תכנון סידורי העבודה ויוצר חוסר יעילות תפעולית שמיתרגם לעלויות נוספות.

לכך מצטרפת גם אי-הוודאות: שינויים תכופים במתווים ובהנחיות מקשים על החברות לבנות לוחות טיסות יציבים, למכור כרטיסים מראש ולנהל מדיניות תמחור סדורה. התוצאה היא פגיעה כפולה - גם בהכנסות וגם ביכולת לשלוט בהוצאות.