שדה התעופה בטאבה הפך למוקד היציאה המרכזי מהארץ במלחמה

בעוד שחברות התעופה הישראליות מצמצמות את פעילותן מנתב"ג למינימום, שדה התעופה בטאבה הופך מאתר שכח - לכוכב המפתיע של המלחמה. אם ב"עם כלביא" נחשבה עקבה לחלופה המועדפת, הרי שכעת, על רקע הנחיות EASA שלא לטוס מעל ירדן, נותרה מצרים כאופציה המרכזית עבור החברות האירופיות.

נכון להיום, ניתן לטוס מטאבה עם ארקיע לרומא, וליהנות מטיסות של טוס ובלו בירד לשלל יעדים באירופה. יתר הפעילות בשדה נותרה מצומצמת ומתבססת בעיקר על טיסות עונתיות ותיירות אירופית המגיעה לאזור הים האדום.

יהודה זפרני, מומחה לתעופה בינלאומית ומנהל תחום התיירות במועדון הצרכנות הוט, מסביר כי מדובר בשדה שאינו מתפקד בשגרה באופן סדיר. לדבריו, "בדרך כלל פועלות בו טיסות שכר או טיסות לואו־קוסט שמפעילות קבוצות. גם כיום, בזמן חירום, השדה אינו פועל כשדה סדיר". בימי שגרה מתקיימות בנמל טיסות מקהיר וכן קווים מאירופה המופעלים על ידי חברות דוגמת לוט הפולנית וסמארטווינגס הצ’כית, המקשרות את השדה לערים במרכז ובמזרח היבשת ובהן פראג, ברנו, קטוביץ, בודפשט וורשה.

ב"קווי חופשה", המפעילה את טיסות בלו בירד וטוס, מעידים כי בתחילת המלחמה נרשמו טיסות מלאות דווקא בכיוון טאבה, אלא שכיום המגמה התהפכה לחלוטין. לדברי נציגי החברה, "היציאות מטאבה מלאות בעוד שהטיסות החוזרות אליה ריקות".

מה כדאי לדעת אם בכל זאת טסים מטאבה ?

נמל התעופה טאבה ממוקם כ־40 ק"מ ממעבר הגבול בגין באילת, מרחק המצריך נסיעה של 45 דקות עד שעה במונית. עלות הנסיעה נאמדת בכ־80-100 שקל וניתן לשלם בשקלים או בדולרים לנהגים הממתינים בשפע מחוץ לטרמינל. לצד הנוחות, הרשויות במצרים הודיעו בשבוע שעבר על זינוק חד במחירי המעבר, כך שנוסע הממשיך לשדה התעופה ייאלץ להיפרד מ־60 דולר לעומת 25 דולר בלבד. מדובר בהתייקרות דרמטית שנייה בתוך חודשיים וחצי, כאשר גם תעריף המעבר לרכב זינק פי חמישה ועומד כעת על 50 דולר.

אגרת המעבר בטאבה מורכבת מתשלום של כ־120 שקל בצד הישראלי ותשלום נוסף במזומן בצד המצרי, הנגבה בנקודת ביקורת המרוחקת כחצי קילומטר מהמסוף. בעוד שנוסעים השוהים בקרבת הגבול משלמים כ־10 דולר בלבד, מי שממשיך לשדה התעופה נדרש לשלם את הסכום המלא, למעט תינוקות עד גיל שנתיים הפטורים מתשלום. יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס, מסביר כי השדה שודרג לפני כעשור לטובת טיסות שכר ולואו־קוסט אירופאיות וכי הוא כולל "טרמינל קטן יחסית ואולם נוסעים צנוע ".

למה לא מפעילים את שדה התעופה ברמון?

לא רחוק מטאבה שוכן נמל התעופה רמון, שבשגרה מכונה לא פעם "פיל לבן" אך יכול היה לשמש כחלופה להשבת ישראלים ארצה - ובכך לממש את ייעודו כשדה משני לנתב"ג. עם צמצום הפעילות בנתב"ג השבוע, קראו באל על לפתיחת רמון "במטרה לשמר את הפעילות התעופתית ולאפשר מענה לציבור הנוסעים". אלא שבמצבי לחימה מכריעים שיקולי הביטחון את הכף, ושרת התחבורה מירי רגב חשפה אמש כי הרמטכ"ל סירב לבקשתה לפתוח את השדה לטיסות אזרחיות, זאת למרות טענתה כי הסיכון הביטחוני ברמון נמוך בהשוואה לנתב"ג.