לפי שווי של כמיליארד שקל: הפניקס השלימה את רכישת BUYME

רשות התחרות אישרה את מכירת חברת הארנקים הדיגיטליים ותווי הקנייה לקבוצת הפניקס, שתחזיק כ־65% מהחברה • מנכ״ל BUYME זיו רוזן יסיים את תפקידו והחברה צפויה למנות מחליף בשבועות הקרובים • העסקה מהווה אקזיט נוסף למשפחות שחר ומאיר

נבו שפיר 22:00
משרדי חברת BUYME / צילום: איל יצהר
רשות התחרות אישרה הערב (ד') את עסקת הרכישה של חברת הארנקים הדיגיטליים ותווי הקנייה BUYME על ידי קבוצת הפניקס, תמורת סכום של קרוב למיליארד שקל, כך על פי הודעה של החברה.

בסיום העסקה תחזיק הפניקס 65% מהחברה, והיתר יישאר בידיהם של הבעלים יעקב שחר ומשפחת קז, הבעלים של קבוצת האחזקות ויבוא הרכב ״קבוצת מאיר״.

בעקבות ההחלטה לאשר את העסקה, המנכ״ל זיו רוזן הודיע כי יסיים את תפקידו אחרי שכיהן בו קצת יותר משנה, ול-BUYME יתמנה בשבועות הקרובים מנכ״ל חדש.

עבור המשפחות שחר ומאיר מדובר באקזיט משמעותי שני בשנים האחרונות, לאחר שלפני כשלוש שנים מכרו 20% מקבוצת מאיר, המייבאת את רכבי וולוו והונדה לארץ, לחברות הביטוח הפניקס וכלל, לפי שווי של 4.1 מיליארד שקל. בבסיס המהלך עמדה החלטת שתי המשפחות השולטות להסדיר את העברת השליטה בקבוצת מאיר לבני דור ההמשך, כשעם השלמת המכירה מונו אבנר קז ואור שחר, נכדיהם של המייסדים ליושבי הראש.