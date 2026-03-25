הממשלה אישרה אמש (ג') את מינויה של יפעת בן חי שגב כיו"ר הרשות השנייה. הביקורות לא איחרו לבוא, כשהמתנגדים, כמו ארגון העיתונאים, טוענים כי מדובר במינוי פסול ובלתי לגיטימי, שפוגע באופן ישיר בעצמאות הרגולטור ובאמון הציבור. היום (ד') הוגשו שתי עתירות לבג"ץ נגד המהלך, של חדשות 12 ושל ארגון העיתונאים.

חברת החדשות הגישה עתירה דחופה לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את החלטת הממשלה על מינויה של ד"ר יפעת בן חי שגב לתפקיד יו"ר וחברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בנוסף בחדשות 12 ביקשו מבית משפט צו ביניים שישעה את המינוי עד להכרעה סופית בעתירה.

לפי הודעת הערוץ, מדובר "במקרה חריג המחייב התערבות משפטית, וזאת בשל עוינות אישית קשה, חריפה וארוכת שנים שמפגינה ד"ר בן חי שגב כלפי חברת החדשות, גוף מרכזי הנתון לפיקוחה הישיר של הרשות". בערוץ טוענים שהמינוי לוקה בניגוד עניינים מובנה ובחשש ממשי למשוא פנים ושיקולים זרים, "אשר ישפיעו על כל החלטה עתידית שתתקבל בעניינה של חברת החדשות או בעקיפין בעניינה של שידורי קשת". בערוץ טוענים כי המינוי בוצע חרף התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה, כפי שד"ר גיל לימון הגיש שלא הוצגה תשתית עובדתית נחוצה כדי לקבל את ההחלטה.

יתרה מכך, בחדשות 12 טענו כי ישנו ניגוד ענייני בשל כהונה קודמת במתחרה - ד"ר בן חי שגב סיימה בחודש דצמבר כהונה של 4 שנים כדירקטורית בחברת חדשות 13, שהיא מתחרה ישירה של העותרת. בחדשות 12 מציינים שאם המינוי יתממש, הדבר יעלה לכדי פגיעה קשה בחופש העיתונות ובחופש הביטוי.

מועצה בעלת זיקה פוליטית מובהקת

גם ארגון העיתונאים עתר לבג"ץ מוקדם יותר נגד מה שהם מכנים, "המחטף הלא-חוקי" במינויה של מועצת הרשות השנייה. לדברי הארגון, הממשלה אישרה בהתראה קצרה, תוך כדי המלחמה ובניגוד לעמדת היועמ"שית. הארגון טוען כי "החיפזון השקוף במינוי המועצה החדשה - תוך התעלמות מכל כללי המנהל התקין - נבע משיקולים זרים, ובראשם כוונה לסכל את העברת השליטה ב"רשת 13" לקבוצת ההייטקיסטים. כך, למשל, ההליך התקדם ללא בירור הטענות והפניות הנוספות שהועברו לוועדה לבדיקת מינויים, כולל מצד משרד המשפטים עצמו", כך נכתב. בארגון טוענים שאין כל דחיפות במינוי המועצה החדשה, שכן המועצה היוצאת ממשיכה ומחזיקה במלוא הסמכויות עד מינוי המועצה המחליפה.

בארגון טוענים כי הרכב המועצה החדשה בעלת זיקה פוליטית מובהקת, משוא פנים וניגודי עניינים - זאת בשל התבטאויות והקשרים בינם לבין שרים וראש הממשלה. בנוסף, בארגון טענו כי הממשלה כשלה מקיום ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בהרכב המועצה - שכן יש רק נציג אחד לבני המיעוטים, לעומת שניים במועצה היוצאת. נזכיר כי רימא כמאל, מהעדה הדרוזית, אשר שמה עלה בתור מועמדת לחברות במועצה, עתרה נגד פסילתה בוועדת המינויים.

בעתירה הזו הארגון מבקש צו ביניים שיקפיא את כניסת המינויים האחרונים לתוקף, כדי למנוע "מעשה עשוי" והכשרה בדיעבד של פעולה מנהלית פסולה, "המשקפת פוליטיזציה מסוכנת של שוק התקשורת הישראלי ופגיעה חמורה בדמוקרטיה", כך נכתב. בארגון העיתונאים אף טוענים שהמינויים הם חלק ממהלך שיטתי של הממשלה לפגוע בעצמאות כלי התקשורת ובחופש הביטוי.

אחת הסוגיות המרכזיות כאמור, היא רכישת רשת 13 על ידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, גוף שלו הייתה בן חי שגב קשורה בעבר כדירקטורית בחברת החדשות. ועדת דותן אישרה את מינויה בכפוף להתפטרותה מתפקיד זה, צעד שביצעה בדצמבר, וקבעה כי תחול עליה תקופת צינון של שלושה חודשים מטיפול בענייני רשת 13 ממועד כניסתה לתפקיד. עם זאת, גורמים בענף חוששים כי תקופת הצינון הקצרה תאפשר לה לעסוק בעקיפין בהיבטים הנוגעים לעסקת הרכישה. במשרד התקשורת לא התנגדו למינוי, אך בחוות הדעת המשפטית נכתב כי "אנו מציעים כי המועמדת תהיה מנועה מלעסוק בתחום שידורי הטלוויזיה בחצי השנה הראשונה של כהונתה". קבוצת ההייטקיסטים הגישה את בקשתה לרשות השנייה היום (ד').