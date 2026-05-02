ספיריט איירליינס, אחת מחברות האולטרה לואו קוסט הבולטות בארה"ב, הודיעה על הפסקת פעילות מיידית לאחר 34 שנות פעילות. החברה מסרה כי החלה בסגירה מסודרת של פעילותה, ביטלה את כל טיסותיה והפסיקה את פעילות שירות הלקוחות. לנוסעים הובטח החזר כספי, אך החברה הבהירה כי לא תסייע להם בהזמנת טיסות חלופיות.

● ענקית התעופה שמבטלת את הטיסות לישראל בחודש יוני

● משרד התחבורה יתקפל? מוכן לסגת מהדרישה שוויזאייר תטוס גם בשעת חירום בשביל בייס בישראל

הקריסה מגיעה לאחר תקופה ממושכת של מצוקה פיננסית, שכללה הפסדים של יותר מ־2.5 מיליארד דולר מאז תחילת 2020, הליכי פשיטת רגל חוזרים, חוב של כ־8.1 מיליארד דולר וזינוק בעלויות הדלק הסילוני בעקבות המלחמה באיראן. לפי הגרדיאן, בימים האחרונים נעשה ניסיון לקדם הלוואה פדרלית של כ־500 מיליון דולר, ואף נבחנה אפשרות להתערבות ממשלתית רחבה יותר, אך המהלך לא הבשיל להסכם. ברקע לכך עומדת גם חסימת המיזוג המתוכנן עם JetBlue ב־2024, עסקה בהיקף של כ־3.8 מיליארד דולר שנבלמה מטעמי הגבלים עסקיים, אשר הייתה יכולה לשמש עבור ספיריט מסלול יציאה מהמשבר.

17 אלף עובדים יפגעו

הפסקת הפעילות צפויה לפגוע בכ־17 אלף עובדים ולצמצם את התחרות בשוק התעופה האמריקאי, בעיקר בקווים שבהם ספיריט סיפקה חלופה זולה לנוסעים רגישי מחיר. החשש בענף הוא שהיעלמותה של אחת מחברות הלואו־קוסט האגרסיביות בארה"ב תאפשר למתחרות להעלות מחירים, במיוחד בשדות שבהם לספיריט הייתה נוכחות משמעותית, כמו לאס וגאס, פורט לודרדייל ואורלנדו.