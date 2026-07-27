דירקטוריון הרכבת החליט אתמול (א') כי אבשלום אלמליח יכהן כמנכ"ל בפועל. אלמליח, המכהן כסמנכ"ל תכנון והפעלה וממלא מקום משנה למנכ"ל, כיהן עד מרץ האחרון כמנכ"ל בפועל של החברה, אלא שאז נאלץ לצאת לחופשה מסיבות בריאותיות. מי שהחליף אותו היה אבנר פלור, שכעת אושר ע"י ועדת המינויים ליו"ר החברה.

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כדי ששני המינויים יצאו לפועל, ועדת המינויים צריכה כעת לאשר את אלמליח. כזכור, בשבוע שעבר הוועדה לא אישרה את מינויו של יעקב מרציאנו למנכ"ל בפועל בשל ניסיון מוגבל וקצר בתחום. מינויו של מרציאנו אף גרר סערה שתי דירקטוריות התפטרו כמחאה.

כך או כך, הסאגה נמשכת. המנכ"ל הקבוע האחרון של הרכבת, משה (שיקו) זנה, הודיע על התפטרותו בחודש יולי בשנה שעברה. מאז, ובמשך שנה, החברה מתנהלת עם ממלאי-מקום בתפקיד המנכ"ל, כאשר ועדת האיתור צפויה לצאת לסבב איתור נוסף, לאחר שלא מצאה מועמד ראוי.