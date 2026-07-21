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רכבת ישראל | בלעדי

כאוס בצמרת הרכבת: המינוי של ממלא-מקום המנכ"ל נפסל

יעקב מרציאנו, שמשמש כסמנכ"ל הנוסעים ברכבת ישראל, היה אמור להחליף את אבנר פלור שמונה ליו"ר הרכבת • עפ"י הוועדה לבדיקת מינויים, למרציאנו יש ניסיון מוגבל וקצר בתחום, והוא אינו מתאים לצורכי החברה בעת הזו • ההחלטה על מינויו של מרציאנו לא עברה בשקט, ומיד לאחריה שתי דירקטוריות התפטרו כמחאה

אלון פרל 11:41
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, Markus Mainka
רכבת ישראל / צילום: Shutterstock, Markus Mainka

הוועדה לבדיקת מינויים, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, לא אישרה את מינויו של יעקב מרציאנו לממלא-מקום מנכ"ל ברכבת ישראל. מרציאנו, שמשמש כסמנכ"ל הנוסעים בחברה מחודש דצמבר, היה אמור להחליף את אבנר פלור שמונה ליו"ר הרכבת - אך נבלם כעת על-ידי ועדת דותן. על-פי החלטת הוועדה, למרציאנו יש ניסיון מוגבל וקצר בתחום, והוא אינו מתאים לצרכים של החברה בעת הזו.

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ברקע - החלטת הדירקטוריון למנות את מרציאנו לא עברה בשקט, כאשר מיד לאחריה שתי דירקטוריות התפטרו כמחאה. "בישיבת הדירקטוריון התקבלה החלטה מהותית בעניין מינוי ממלא-מקום מנכ"ל", כתבה הדירקטורית והשופטת בדימוס שרה פריש במכתבה לשרת התחבורה ולשר לשיתוף-פעולה אזורי. "להערכתי, ההחלטה אינה ראויה לחברה בעת הזו. אינני מוכנה לקבל על עצמי אחריות להחלטה זו שהתקבלה ברוב דעות של ארבעה מול שניים. כיוון שאין בידי היכולת לשנות החלטה זו, החלטתי להתפטר מכהונתי כדירקטורית". בנוסף לפריש, גם הדירקטורית שלומית גלר הצביעה נגד המינוי והחליטה להתפטר לאחריו.

עם התפטרות הדירקטוריות, דירקטוריון רכבת ישראל נותר ללא דח"ציות, במה שיחייב אותו לפעול למציאת חדשות. עם זאת, ייתכן כי פסילתו של מרציאנו תוביל לחזרתן של פריש וגלר לדירקטוריון.

הסאגה הנמשכת פוגשת את רכבת ישראל בתקופה מורכבת ממילא. המנכ"ל הקבוע האחרון של הרכבת, משה (שיקו) זנה, הודיע על התפטרותו בחודש יולי בשנה שעברה. מאז, ובמשך שנה, החברה מתנהלת עם ממלאי-מקום בתפקיד המנכ"ל, כאשר ועדת האיתור צפויה לצאת לסבב איתור נוסף, לאחר שלא מצאה מועמד ראוי. האחרון שמילא את תפקיד ממלא-מקום מנכ"ל הרכבת היה אבנר פלור, שכעת הופך כאמור ליו"ר החברה.