עשה אקזיט של 82 מיליון שקל אצל נובולוג, ועכשיו רוצה להשתלט עליה

מאבק שליטה מתפתח בחברת שירותי הבריאות נובולוג , בין בעל השליטה אהוד פוזיס (27%) לבין אלי דהן, בעלי חברת מובמנט, שבשלהי העשור הקודם מכר לנובולוג שתי חברות. כעת מציע דהן לדירקטוריון נובולוג להשקיע בחברה 100 מיליון שקל תמורת הקצאה של 21% ממניותיה, שאיבדו 77% משוויין בשיא בשנת 2022.

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נובולוג עוסקת במגוון שירותי בריאות: לוגיסטיקה (הפצת תרופות ומכשור רפואי), טיפול ביתי ובריאות דיגיטלית. החברה הוקמה בשנת 1966 על ידי אליעזר פוזיס, וצמחה תחת ניהולו של הבן אהוד (אודי), שהכניס בעבר כשותפה בחברה את קרן פימי, ובהמשך הנפיק אותה בבורסה ב-2017.

נובולוג צמחה במהירות, בעיקר בתקופת הקורונה, וביצעה רכישות רבות. בשיאה נסחרה בשווי של 1.8 מיליארד שקל, אך בעקבות שורה של מחיקת השקעות, צנחה המניה למחיר המשקף כיום לחברה שווי של 415 מיליון שקל בלבד.

לטענת גורמים בשוק, פוזיס (73) התכוון למכור את חלקו בנובולוג בתחילת השנה, לאחר שפרש מתפקידו כיו"ר בסוף 2024. לאחר שהמכירה לא יצאה לפועל, העביר את המושכות לבנו, עודד, שמונה לדירקטור במאי השנה. מהלך זה גרם למתיחות בדירקטוריון, כשלטענת פוזיס הבן, הדירקטוריון לא חלק איתו מידע.

עיתוי מעורר תהייה

חברי הדירקטוריון, בראשותו של היו"ר החדש אריק שור (לשעבר מנכ"ל תנובה), מונו בעבר במעורבותו של פוזיס האב. האם המתיחות מול בנו הובילה לחיפוש אחר הצעת השקעה בחברה? על כך הצדדים חלוקים.

עודד פוזיס מסכים כי ישנה מתיחות. במכתב שהגיש לדירקטוריון בסוף השבוע, מצטיירת לטענתו "תמונה עגומה ומדאיגה של כישלון ניהולי חריף, עמוק ומתמשך, הגובל ברשלנות פושעת של ממש". חברי הדירקטוריון, הוא טוען, הרגישו שעומד להגיע שינוי בחברה, כולל החלפת כל הדירקטורים, ולכן פנו למובמנט בבקשה להשקעה שתוכל לבצר את מעמדם.

גורמים מקורבים לפוזיס מציינים כי בשבוע שעבר הוא הודיע על כינוס אסיפת בעלי מניות, במטרה להחליף את הדירקטוריון, ורק בשעות הערב של אותו היום הגיעה הצעת ההשקעה של דהן.

גורמים בסביבתו של פוזיס הבן מוסיפים כי החברה כלל אינה זקוקה להשקעה, שכן יש לה מזומנים בקופה (163 מיליון שקל נכון לסוף הרבעון הראשון), והיא מחלקת דיבינדים בשנים האחרונות. לטענתם, דהן מציע השקעה תמורת רק 21% מהחברה, כך שאינו צריך את אישור אסיפת בעלי המניות, אך אם הוא מתואם עם הדירקטוריון, זה מרמז כי הוא צפוי לשלוט בחברה בפועל.

לא לבקשת הדירקטוריון

בסביבתו של דהן טוענים כי הוא בוחן עוד מתחילת יולי את האפשרות להשקיע בנובולוג, ואף פנה לעודד פוזיס בנושא לפני כמה שבועות. לדברי המקורבים לא היה קשר בין המתח בדירקטוריון נובולוג לבין הצעתו של דהן.

גורמים בצמרת נובולוג מוסיפים כי בדירקטוריון לא ידעו על ההצעה של דהן עד שהוגשה, ובוודאי לא פנו לבקש אותה. הם מוסיפים וטוענים כי החברה צריכה את ההון כדי לבצע מהלכים שיובילו לצמיחה מחודשת.

דהן מכיר את נובולוג זה שנים רבות. ב-2019 הוא מכר לחברה הציבורית את החברות טרגט קר ואינפומד תמורת סכום כולל 82 מיליון שקל (במזומן ובמניות). בעקבות זאת הפך לבעלי 8% ממניות החברה ואף חתם עם אודי פוזיס על הסכם שליטה משותפת עד תחילת 2023, אז בוטל ההסכם ודהן מכר את מניותיו.

הצעתו הנוכחית, בפרמיה של 5% על מחיר השוק של מניית נובולוג ביום הגשתה, היא הצעה מחייבת, ללא בדיקת נאותות, התקפה עד יום ה-6.8, השבוע.

פוזיס מצידו קורא כאמור לאסיפת בעלי המניות לצורך החלפת הדירקטוריון. אם הגופים המחזיקים במניות החברה (הראל, מגדל, הפניקס, כלל ומורי ארקין) יתמכו בו, הוא יוכל למנוע את ההשקעה, שכן הדירקטוריון לא יוכל לדון בה. אם לא יוחלף הדירקטוריון, הוא כאמור מוסמך לאשר אותה ללא אסיפת בעלי המניות.

מובמנט של דהן היא קבוצה של חברות בתחום הכושר, איכות החיים והבריאות, כך שהוא מגיע עם ניסיון בענף ותוכנית אסטרטגית לחברה. עודד פוזיס הוא בעל ניסיון בהשקעות, אך לא בניהול חברות מסוגה של נובולוג, אם כי הוא יכול להסתמך על ניסיונו של אביו.

מכיוונו של פוזיס נטען כי המשקיע דהן ימשיך לתמוך בהנהלה הנוכחית, בעוד שנובולוג נדרשת לשינוי רדיקלי. החברה, הרווחית בדרך כלל, רשמה בשנת 2023 הפסד של 39 מיליון שקל עקב מחיקות ערך בגין רכישות שביצעה בתקופת המנכ"ל, הקודם עירן טאוס.

משבר נוסף פקד אותה אשתקד בעקבות החלפה של מערכת ה-ERP (מערכת ניהול הלקוחות הארגונית מתוצרת SAP), שכשלה והובילה לשיבוש פעילותה במשך כמה חודשים. בתגובה חלק מהלקוחות עזבו את החברה או משכו חלק מעסקיהם איתה.

ב-2025 התאוששה מעט ורשמה הכנסות של 1.8 מיליארד שקל, ירידה של 10% משנה קודמת, והרווח צנח ביותר מ-50% ל-24 מיליון שקל.