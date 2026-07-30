חברת Grail הבריטית פיתחה בדיקת דם שמבטיחה לאתר עשרות סוגי סרטן, אך הניסוי עם מערכת הבריאות הבריטית לא עמד ביעד המרכזי ● בראיון לגלובס מסביר נשיא החברה והסמנכ"ל המדעי שלה, הרפל קומאר, למה הוא עדיין משוכנע שהתוצאות מבשרות את עתיד האבחון המוקדם, ולא רק בסרטן ● הוא לא היחיד שחושב שהניסוי דווקא היה מוצלח

18:44

אדם בן 50 ומעלה עשוי להקדיש בשנה הקרובה יום עבודה שלם כמעט לבדיקות סקר שונות לגילוי ולמניעה של סרטן. במהלכן הוא יימחץ, יימעך, ייחפר ויבצע היכרות מוגזמת עם הפרשותיו. בדיקות הסקר הללו מצילות חיים רבים, אבל אנחנו כבר יודעים שהן רק קצה הקרחון. הן מגלות פחות מדי סוגי סרטן, ולעתים בשלבים מאוחרים. העולם משווע לבדיקה נוחה ומקיפה יותר לגילוי מוקדם.

ויש כזו. חברת גרייל (Grail) האמריקאית, שהוקמה ב־2015 על ידי חברת הריצוף הגנטי המובילה אילומינה, פיתחה בדיקת דם שהבטיחה לגלות עשרות סוגי סרטן. ב־2020 היא יצאה לניסוי קליני ענק יחד עם ה־NHS, מערכת הבריאות הלאומית הבריטית וכעבור שנה השיקה את הבדיקה. בפברואר השנה פורסמו כמתוכנן חלק מתוצאות הניסוי הגדול.

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זו הייתה אכזבה. השורה התחתונה: הניסוי לא עמד ביעדו העיקרי. בחודש מאי פורסמו התוצאות המלאות, והן כבר נראו מעט טוב יותר. בחברה עצמה טענו לאורך כל הדרך שאף שהניסוי לא עמד ביעד העיקרי שהוגדר לו, הוא הראה ערך רב לבדיקה והיא עדיין יכולה לעזור באבחון מוקדם של סרטן. יש בשוק רופאים וסטטיסטיקאים של ניסויים קליניים שמסכימים עם הטענה הזאת.

סר הרפל קומאר, הסמנכ"ל המדעי ונשיא חברת גרייל, ומי שכיהן במשך עשור כמנכ"ל Cancer Research UK, אחת העמותות המובילות בבריטניה לקידום חקר הסרטן, משוכנע שתוצאות הניסוי היו דווקא טובות. בראיון מיוחד לגלובס הוא מסביר איך הוא רואה את התחום כולו בעתיד.

הטיפול השתפר, אבל הסרטן בעלייה

"ב־Cancer Research UK הקפנו את כל הספקטרום של המחקר בתחום הסרטן - מהאפידמיולוגיה, המגמות והשינויים בתחלואה בכל העולם, ועד הביולוגיה ברמת הפעילות בתא היחיד. היו לנו כ־300 ניסויים קליניים בכל רגע", מספר קומאר, אבל הם לא הובילו למפנה הדרמטי שהוא חיפש.

סר הרפל קומאר / צילום: Grail

ראיתם שלמרות השיפור המשמעותי בטיפול בסרטן, בדיקות הסקר והמניעה, והארכת החיים המשמעותית, שיעורי הסרטן הכוללים עולים.

"ואפילו מהר מאוד במדינות מסוימות וסוגי סרטן מסוימים. היום, סרטן היא המחלה הקטלנית ביותר במדינות רבות, ותהיה כזו בכל העולם בקרוב, גם בשל הירידה בתמותה ממחלות לב, אבל גם בשל העלייה בתמותה מסוגי סרטן מסוימים. אנחנו רואים עלייה בסרטן בגילאים הצעירים, שאנחנו לא יודעים לגמרי להסביר היום. ובעוד שרשמנו התקדמות יוצאת דופן עם הטבק, ואת התוצאות רואים בירידה דרמטית בסרטני ריאות ובסרטנים נוספים, אנחנו רואים עלייה בהשמנה, וגם לכך יש קשר לסוגים מסוימים של סרטן.

"אלה החדשות הרעות. החדשות הטובות הן שיש פריצות דרך משמעותיות מאוד בטיפול בסרטן. בעשור או שניים האחרונים הושקו טיפולים אפקטיביים מאוד להרבה מאוד סוגים של סרטן, שעד כה לא היה ניתן לטפל בהם.

"לפני 10 או 20 שנה, היה מקובל לחשוב שכדי לטפל בהצלחה בסרטן, חייבים לאתר אותו בשלב 1 או מקסימום 2. אחרת, כל טיפול הוא רק מלחמה קשוחה על הארכת חיים בחודשים בודדים, אולי שנים בודדות. היום גם בשלב 3 אנחנו רואים תוצאות טובות בטיפול בסוגי סרטן רבים. לצערנו, רוב האבחון הוא בשלב הגרורתי, שלב 4, ואז יש לנו הרבה פחות אפשרויות".

סר הרפל קומאר אישי: ​בן 61, מתגורר בבריטניה. נולד להורים סיקים, שברחו כפליטים מפקיסטן מקצועי: סמנכ"ל רפואי ונשיא חברת גרייל. בעל תואר ראשון בהנדסה כימית מאוניברסיטת קיימברידג' ותואר שני במינהל עסקים מהרווארד. בעבר כיהן כמנכ"ל Cancer Research UK וכראש תחום החדשנות בג'ונסון אנד ג'ונסון אירופה עוד משהו: קיבל את תואר האבירות Sir בשל תרומתו לחקר הסרטן

לדברי קומאר, זה מה שהביא אותו לגרייל. "הבנו שגילוי מוקדם הוא עדיין המפתח לטיפול איכותי בסרטן. הארגון שלנו השקיע המון בטכנולוגיות לגילוי מוקדם, אבל בכולן הייתה חדשנות אינקרמנטלית. ואז הגיעה גרייל. לא ראיתי לפניה חברה שעושה בדיקה אחת פשוטה לכל כך הרבה סוגים של סרטן".

הניסוי הגדול: הציפיות היו גבוהות מדי?

כיוון שלא היה מוצר דומה בעבר, לגרייל הייתה עבודה משמעותית בחינוך השוק. היא גם הייתה צריכה לפענח בעצמה את מסע המטופל, ולהבין מה הערך הקליני שהמוצר נותן, כלומר, מה המודל העסקי שלה.

"יש המון דרכים לבחון ערך של מוצר כזה", אומר קומאר. "ה־NHS אימצו אסטרטגיה שלפיה עד 2028 יש לגלות 75% ממקרי הסרטן בשלבים 1 או 2. הם השקיעו בזה לא מעט, אבל לא התקדמו מאוד. בכל זאת, זה היה היעד שהם קבעו וזה היה היעד שהוגדר לניסוי שלנו".

במסגרת הניסוי, כ־143 אלף איש בני 50־77 לא מאובחנים וללא תסמינים ביצעו בדיקת דם פעם בשנה במשך שלוש שנים. מחציתם עשו את הבדיקה של גרייל ומחציתם בדיקת דמה. המטרה הייתה לראות אם אחרי שלוש שנים מתגלים יותר סרטנים בשלבים 1 ו־2, ופחות בשלבים 3 ו־4.

גרייל לא עמדה ביעד הזה, אבל היא כן הראתה הקדמת הגילוי משלב 4 ל־3. במקביל, הגילוי של סרטן בשלבים 1 ו־2 עלה ב־16%.

אתה קורא לניסוי הצלחה. מדוע השוק ריסק את המניה?

"הגיבו לכך שהגדרנו יעד מסוים ולא עמדנו בו, אבל צריך לחשוב מה קורה באמת למטופלים. בסרטן המעי מהסוגים הנפוצים ביותר, ההישרדות החמש־שנתית (התקופה שבה נחשב הטיפול להצלחה - ג"ו) בשלב 4 היא 11%, ואילו בשלב 3 היא 64%. ובסרטן הערמונית, ממוצע ההישרדות הוא 50% בשלב 4, אבל 97% בשלב 3. זה מאוד משמעותי".

בסוגים אחרים של סרטן, זה לא קרה, וקומאר מכיר בכך. "שואלים אותי, מה עם סרטן לבלב, למשל? זה סרטן מאוד קטלני בכל השלבים, אפילו בשלב 2 סיכויי ההישרדות הם 50% בלבד, ואת רוב המטופלים אנחנו לא מוצאים בשלב הזה. אז האם זה אומר שהבדיקה שלנו מיותרת? לדעתנו ההפך הוא הנכון.

"אם נוכל לגלות יותר מטופלים בשלב מוקדם יותר, תהיה לחברות מוטיבציה גדולה יותר לשפר את הטיפול התרופתי שלהן. אנחנו מאמינים שכך ייווצר מעגל היזון חיובי: נראה את סיכויי ההישרדות עולים עוד יותר, את ההבדל בין השלבים מתחדד, ואז תהיה עוד יותר מוטיבציה לגילוי מוקדם, שיצור עוד מוטיבציה לפיתוח תרופות".

רופאים ומומחים לסרטן היו חלוקים בנוגע לתוצאות הניסוי. חלקם הדגישו את הערך הרב בגילוי הסרטן לפני שלב 4 הגרורתי, וחלקם טענו שהציפיות מהבדיקה היו הרבה יותר גבוהות. מערכת הבריאות הבריטית, שהתכוונה להכניס את בדיקת הדם לשגרת הבדיקות שלה אם תעמוד ביעדי הניסוי כרגע אינה צפויה לעשות זאת.

ארכיטקסט ה־AI לתחום הבריאות בגוגל, אלכס ברודנקו, הסתכל על התוצאות מזווית אחרת. הוא טען שהשוק מפספס את הנקודה העיקרית: הירידה משלב 4 ל־3 מראה שהסיגנל שקוראת גרייל בבדיקה שלה הוא אמיתי. כעת, טען בפוסט בלינקדאין, זו רק שאלה של עיבוד האות, הפרדת סימן מרעש, ואת זה אנחנו יודעים לעשות טוב יותר ככל שיכולות החישוב שלנו משתפרות. וזה אכן קורה בקצב מהיר ביותר בשנים האחרונות.

אבחון ופרוגנוזה בבדיקה אחת

כשמדברים על בדיקות סקר, עולה מאליה שאלת אבחון היתר. לבדיקה של גרייל היו מעט יחסית "חיוויים כוזבים". כשזיהתה סרטן, האבחון כמעט תמיד היה נכון. על הדיוק הזה היא שילמה בפספוסים מהצד השני: הבדיקה לא זיהתה 50% מהסרטנים, כלומר מי שעבר את הבדיקה בהצלחה פעם אחת, לא בהכרח יכול להיות רגוע.

מקובל לחשוב שאצל כולנו מתפתחים גידולים סרטניים זעירים כל הזמן, אבל הגוף מטפל בהם. האם בדיקת סקר רגישה מאוד לסרטן לא תשלח אנשים לטיפולים מיותרים?

"הבדיקה שלנו מזהה חומר גנטי שמושל לתוך מחזור הדם. עם השנים התברר שסרטן שהגוף צפוי לטפל בו בהצלחה בעצמו אינו משיל חומר גנטי רב למחזור הדם. הסרטנים שאנחנו מוצאים הם האגרסיביים יותר. כרגע אנחנו רואים אבחון מוטעה בשיעורים מאוד נמוכים ולא רואים שזו בעיה. נמשיך לבחון זאת כמובן".

איך בעצם עובדת הבדיקה שלכם?

"טכנולוגיית הליבה שאנחנו משתמשים בה היא ריצוף גנטי מתקדם שנועד לבחון את המתילציה של הגנום (תהליך ביוכימי המשמש בעיקר להפעלה או השתקה של גנים, שמירה על איזון כימי ותיקון תאים - ג"ו). התחום הזה נקרא אפיגנטיקה. הממשק של הגנום עם הסביבה גורם לשינויים בתא, כך שנקודות מסוימות בגנום עוברות מתילציה, כלומר נצמד אליהן החומר מתיל, וכך גנים מסוימים בתא באים לידי ביטוי ואחרים לא.

"שינויים מתיליים מעידים כמעט על כל מה שעברנו בחיינו, והידע הייחודי שלנו הוא להבחין בין שינויים מתיליים שקשורים בסרטן לבין כאלה שנראים כמו סרטן אבל אינם כאלה, באמצעות למידת מכונה עמוקה מאוד על המון דאטה. כל בדיקה שאנחנו עושים - וכבר עשינו כמיליון - נותנת לנו עוד מידע שעוזר לנו לשפר את הבדיקה".

בהדרגה, אומר קומאר, החברה לומדת לא רק לומר אם יש או אין סרטן, אלא מאיזה סוג, לאילו תרופות הוא יגיב ומה הפרוגנוזה, באמצעות בדיקת דם אחת.

"העתיד של כל המחלות"

אפיגנטיקה יכולה להיות רלוונטית להמון מחלות, לא רק לסרטן. אפשר לדמיין עולם שבו בדיקת דם אחת נותנת לנו את תמונת הבריאות המלאה שלנו? אתם תהיו "הבדיקה של הכול"?

"לא הייתי הולך עד כדי כך רחוק, אבל זה נכון שמתילציה רלוונטית למחלות רבות ושונות. אנחנו יכולים לראות כיצד הגילוי המוקדם שינה את הטיפול במחלות כמו קרדיולוגיה, דרך הטיפול ביתר כולסטרול וצנתורים מניעתיים, או סוכרת.

"אנחנו מאמינים שזה העתיד של הטיפול בכל המחלות".

בדיקות מתחרות כבר בדרך גרייל מובילה כיום את השוק לאבחון מוקדם של מחלות סרטן רבות בבת אחת, אך יש לה מתחרות. חברת Guardant, שכבר משווקת בארה"ב בדיקה לאבחון סרטן המעי בלבד נמצאת כיום בניסוי גדול משלה והתוצאות הראשונות צפויות ב־2027. התוצאות המלאות צפויות להתקבל ב־2029. לחברה הזאת יש קשר מקומי - היא רכשה לאחרונה את מטאסייט הישראלית, שהטכנולוגיה שלה עשויה להוזיל את עלות הבדיקה באופן משמעותי. לטענת שתי החברות, אפילו לכדי דולרים ספורים. מתחרה נוספת, Exact Sciences, משתמשת בטכנולוגיה מעט אחרת, וניסוי שלה אמור להגיע לתוצאות בשנת 2030. בשוק יש עוד חמישה מתחרים משמעותיים, בארה"ב ובסין. בהנחה שתוצאות הניסוי של גרייל אכן מעידות שהסיגנל אמיתי, נראה שבדיקות דם לגילוי מוקדם של מגוון סוגי סרטן בהחלט צפויות להפוך מפנטזיה לחלק משגרת חיינו בשנים הקרובות. קראו עוד

הבדיקה שלכם לא קיבלה עדיין אישור FDA בארה"ב, אבל אפשר כבר לרכוש אותה בארה"ב וגם בישראל.

"הבדיקה מסחרית בארה"ב, קנדה, ישראל ואנחנו בוחנים מדינות נוספות. בארה"ב היא רשומה במסלול מיוחד לבדיקות מעבדה בשם CLIA, שבמסגרתו מעבדה מורשית מעידה בעצמה על תוקף הבדיקה.

"אנחנו מעוניינים לרשום את המוצר גם מול ה־FDA, כי אישור שלהם שהבדיקה יעילה פותח עוד הזדמנויות, למשל קבלת שיפוי ביטוחי מהמבטח הממשלתי האמריקאי. אנחנו מאמינים שנקבל את האישור בשנה הבאה.

"בינתיים, חלק מהמעסיקים מציעים את הבדיקה לעובדים שלהם, וניתן לרכוש אותה גם בתשלום עצמי".

בארה"ב, המחיר הוא 950 דולר ובישראל סביב 4,000-5,000 שקל, והתשלום הוא פרטי. רוב חברות ביטוח הבריאות הפרטי אינן מכסות אותה.

"לפעמים סרטן הוא פשוט מזל רע"

איך אתה רואה את הבדיקה משתלבת בחיינו בעתיד?

קומאר: "אני חושב שהיא תהיה חלק מהשגרה של כולנו מגיל מסוים, ותמנע רבים מהמופעים הקשים של סרטן שלמדנו לצערנו להכיר. לא נוכל לעולם למצוא הכול או לטפל בכל מי שאובחן, אבל גם עבור מי שיחלה, הבדיקה תשמש לשיפור הטיפול.

"הבדיקה מאפשרת לנו ללמוד ביולוגיה חדשה אמיתית, ולצפות בהתפתחות של סוגים רבים של סרטן בשלבים שעד כה לא הכרנו, כי לא היינו מוצאים אותם בשלבים האלה. ואולי דווקא בהם תרופות יכולות להועיל. ההתפתחויות שכבר חלו בתחום הגילוי המוקדם אפשרו בעבר גם טיפול יעיל יותר בשלבים מוקדמים יותר, וכך השתנתה כל תמונת הטיפול בסוגי סרטן רבים".

עד אז, מה ההמלצה הכי חשובה שלך למניעת סרטן?

"הייתי יכול לומר, תימנעו מעישון, מהשמנה, משמש, מאסבסט, וזה באמת מה שהייתי אומר לאורך שנים, אבל באמת שבמקרים רבים, סרטן הוא פשוט מזל רע. לכן גילוי מוקדם הוא כל כך חשוב".