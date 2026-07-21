ויאגרה נגד סרטן? הממצא המפתיע של חוקרים במכון ויצמן

במכון ויצמן מצאו מנגנון לא ידוע בוויאגרה שיכול לעזור לחולי סרטן

מחקר חדש של מכון ויצמן, בשיתוף פעולה עם שירותי בריאות כללית, הראה ששימוש בתרופה ויאגרה, הניתנת היום לאין אונות, יכול להאריך חיים של חולי סרטן. המאמר פורסם בכתב העת Cancer Research, מהמובילים בתחום.

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מי שהובילה את המחקר היא פרופ' איילת ארז, העומדת בראש מעבדה הבוחנת את ההשפעה של סביבת הגידול על התפתחות סרטן. תחילה, החוקרים הראו במעבדה כי החומר הפעיל בוויאגרה, סילדנפיל, גרם לשינויים בזמינות הכולסטרול בתאים. זהו מנגנון פעולה לא ידוע של התרופה, ונראה היה שתאי סרטן היו רגישים לכך במיוחד. במודלי עכבר ורקמה אנושית, נמצא שבסביבת ויאגרה, לתאים הסרטניים היה קשה לנדוד ולייצר גרורות. שילוב בין ויאגרה וסטטינים הגביר את ההשפעה. ככל הנראה הוויאגרה מנעה מהתאים להשתמש בכולסטרול קיים, והסטטינים מנעו ייצור של כולסטרול חדש.

החוקרים לא הסתפקו בכך ופנו למאגרי המידע של הכללית. נמצא כי שרידות חולי סרטן משתמשי ויאגרה הייתה גבוהה באופן מובהק, ומשופרת עוד יותר בשילוב עם סטטינים.

בהודעה שפורסמה באתר מכון ויצמן אמרה ארז: "חשפנו מסלול חדש שמחבר בין מולקולה מוכרת לבין שליטה בכולסטרול בתוך התאים, והראינו כיצד המנגנון הזה יכול להפריע לתאים סרטניים ליצור גרורות. מעבר ליישום המיידי, הממצאים הללו מראים שביולוגיה של סרטן אינה תלויה רק במוטציות בגידול, אלא גם במאפיינים מטבוליים של המטופל ותרופות אחרות שהוא נוטל למטרות אחרות".

החברה האמריקאית שמאמינה במוצר של פוליפיד למניעת זיהומים בניתוחים

חברת פוליפיד הודיעה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Azurity האמריקאית לשיווק המוצר שלה D-PLEX, למניעת זיהומים בניתוחים.

אזוריטי תשווק את המוצר בארה"ב ובקנדה. היא תשלם לפוליפיד 30 מיליון דולר מקדמה, ועד 320 מיליון דולר כתלות בהשגת אבני דרך מסוימת. כמו כן, היא תשלם תמלוגים של כ־15%-25% מההכנסות, כתלות בהיקף ההכנסות הכולל.

פוליפיד נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של כ־100 מיליון דולר, אחרי עליות של 37% בשנה האחרונה. ביוני 2025 דיווחה על הצלחה בניסוי הקליני במוצר שלה לטיפול בזיהומים אחרי ניתוחים גדולים במעי. זאת, לאחר שנכשלה בניסוי קודם באותה התוויה ומנייתה התרסקה.

כעת בחברה מאמינים שהמוצר יוכל להגיע לאישור בתחילת 2027. העסקה מעידה שגם אזוריטי מאמינה בפוטנציאל של המוצר לקבל אישור.

מנכ"לית החברה, דקלה צ'צ'קס-אקסלברד, אמרה בשיחה עם גלובס שהיו כמה מתחרות על העסקה, ופוליפיד בחרה באזוריטי בזכות הנוכחות שלה בבתי החולים עם מגוון מוצרים, ונכונותה לפתח את המוצר עבור אינדיקציות נוספות, הן בתחום של מניעת זיהומים בסוגי ניתוחים נוספים, כמו ניתוח קיסרי, והן בתחומים אחרים. המוצר של פוליפיד הוא שתל המאפשר שחרור מושהה של תרופה במיקום ספציפי. כרגע הוא כולל אנטיביוטיקה חזקה, אך בעתיד החברה מקווה שניתן יהיה לשלב בו תרופות נוספות. פוליפיד תמשיך להחזיק בזכויות השיווק למוצר מחוץ לארה"ב ובזכויות על הפלטפורמה.

הטכניון שותף בתוכנית של 35 מיליון דולר לגילוי מוקדם של סרטן השחלות

צוות מחקר מהטכניון ישתתף בתוכנית של קרן גריי לפיתוח שיטות לזיהוי ולמניעה של סרטן השחלות - סרטן שפעמים רבות מתגלה מאוחר מדי. הקרן הוקמה על ידי ג'ון גריי, נשיא קרן הגידור בלקסטון, ומממנת במאות מיליוני דולרים מחקר הקשור בסרטן הנובע ממוטציות בגן BCRA.

חוקרי הטכניון, בהובלת פרופ' מוטי פריימן מהפקולטה להנדסה ביו־רפואית ומהמרכז למחקר MRI ע"ש מאי־בלום־דאהל, יפתחו מערכת בינה מלאכותית המבוססת על סריקות MRI, בשיתוף פעולה עם חוקרים מהאוניברסיטאות פנסילבניה ושיקגו. התקווה היא שהמערכת שיפתחו תוכל לזהות רמות ברזל מוגברות בחצוצרות, המרמזות על קיומו של אחד הסוגים השכיחים והאגרסיביים ביותר של סרטן השחלות. כיום לא ניתן לזהות אותו בסקירה בעין אנושית.

100 אלף דולר למדענית שגילתה שלשירת ציפורים יש משמעות

פרס דוליטל, שניתן על ידי המיליארדר ג'רמי קולר ואוניברסיטת תל אביב למחקרים העוסקים בפענוח שפת בעלי החיים, ניתן השנה לחוקרת שירתן של ציפורי פרוש הזברה. ד"ר ג'ולי אי. אלי (Julie E. Elie), ממעבדת תוניסן (Theunissen Lab) באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, גילתה שהציפורים הללו מסווגות קריאות בעיקר על בסיס פירוש ולא על בסיס המאפיינים האקוסטיים שלהן כפי שחשבו תחילה.

ד"ר אלי וצוותה הצליחו לסווג את הקריאות וליצור מילון של 11 סוגי קריאות, שמשמעותן תוקפנות, רעב, יצירת קשר חברתי ועוד.