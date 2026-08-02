"המותג היתום": הסכנה שאורבת לרוכשי רכבים סיניים

ההיקף של יצוא הרכב מסין השנה הוא אירוע שכמותו טרם חוותה תעשיית הרכב העולמית. מתחילת 2026 ועד סוף יוני יוצאו מסין 5 מיליון כלי רכב, יותר מהיקף היצוא של קוריאה, יפן ואירופה ביחד. מתוך זה מיליון כלי רכב יוצאו מסין בחודש יוני בלבד. עד סוף השנה צפוי היצוא להגיע לכ-10 עד 12 מיליון כלי רכב.

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לתופעה הזו יש כמה סיבות חיצוניות ופנימיות, אבל יהיו הסיבות אשר יהיו, ישראל חווה את האירוע הזה במלוא העוצמה; נתח השוק של כלי רכב מתוצרת סין בישראל במחצית הראשונה, כ-43%, הוא הגבוה ביותר במדינה כלשהי במערב, ועל פי הערכות ראשוניות, עד סוף יולי הוא יגיע לכ-50%, ועשוי להיות אף יותר מכך עד סוף השנה.

ההצפה הזו מגדילה משמעותית את כוח הקנייה של הלקוחות בישראל, ומורידה את המחירים לכל רוחב השוק. אבל ל"אירוע" כזה יש ועוד יהיו תופעות לוואי בטווח הארוך, שעלולות לקזז את היתרונות בטווח הקצר, והצרכנים צריכים לתת עליהן את הדעת. נרכז כאן שורה של טיפים להסתגלות ל"שוק רכב סיני".

איך להימנע מתופעת "המותג היתום"

עשרות מותגי רכב מתוצרת סין מיובאים רשמית לישראל, אבל ביניהם יש לא מעט שנמצאים במצב "רדום". כלומר כמעט לא מייבאים כלי רכב בפועל, ומוכרים, אם בכלל, מלאים ישנים. הסיבה לכך היא שינוי במדיניות היצרנית או המותג לגבי היצוא לאירופה, או היקלעות של היצרן לקשיים, בשל התחרות הקשה בסין והקצב המואץ של שריפת המזומנים שהמצב מכתיב.

זה נכון לגבי יצרניות קטנות ועצמאיות, אבל אפילו קבוצות רכב גדולות ומבוססות מחשבות מסלול מחדש, משנות מודלים עסקיים או נסוגות מאירופה. ברשימה הזו אפשר למצוא בין השאר מותגים כמו AIWAYS, שהפסיקה לפעול, המותג WEY של גרייט-וול שיצא מאירופה, המותג Skywell, שכרגע יש סימני שאלה לגבי כוונותיו לאירופה, פולסטאר של ג'ילי, שעדיין לא ברור מתי תשוב לישראל, ולרשימה עלולים להצטרף עוד מותגים.

מה לבדוק לפני שקונים רכב סיני 1. חלקי חילוף

האם קיימת אספקת חלפים סדירה ומהירה בישראל למותג הנבחר? לבדוק מול יבואנים, מוסכים וחברות ביטוח 2. מה קורה עם המותג בעולם?

להקטין את הסיכוי לרכישת "מותג רכב יתום" באמצעות מעקב אחרי מכירות אותו מותג בארץ ובסין וכן המדיניות העדכנית המוצהרת של המותג לגבי יצוא לאירופה 3. להחליף לעיתים קרובות

להאיץ את מחזור החלפת הבעלות על כלי רכב לפחות משלוש שנים, כדי לעקוב במהירות אחרי שדרוגים ולהימנע מצניחת ערך

מחקר של AK, חברת הייעוץ הבינלאומית AlixPartners, מעריך שרק שבע מתוך 30 היצרניות הסיניות הגדולות של כלי רכב מופחתי פליטה הפועלים כיום ישרדו עד סוף העשור, והשאר יתמזגו זו עם זו או ייעלמו. ברמת המותגים הבודדים התהליך עשוי להיות עוד יותר מהיר.

לפיכך מומלץ לעשות "צ'ק ליסט", שיצביע על הסיכוי שמותג רכב יהפוך ל"יתום" בטווח של שנים בודדות, ויותיר את הלקוחות בבעיה. אינדיקציה ראשונה היא היקף המכירות של המותג בארץ ובסין ביחס למותגים אחרים עם ותק דומה באותו פלח. את הנתונים ניתן למצוא בדיווחי המכירות החודשיים בישראל ובסין, וגם עיון בשוק ה"אפס קילומטר" יכול להעניק תמונת מצב על המותג. כדאי גם לבדוק האם המותג מיוצא ונמכר באופן סדיר בשווקים עם דרישות צרכניות קשוחות, כמו בריטניה, גרמניה ועוד.

כאמור, שיוך של מותג כלשהו ליצרנית גדולה ומבוססת לא בהכרח מבטיח לו "חסינות מהתייתמות", מכיוון שיש והיו יצרנים שמחליטים לחסל את היצוא של מותג מסוים. במקרה כזה אומנם עוד אפשר למצוא לכלי הרכב של המותג חלפים, אבל הוא כבר לא נהנה משדרוגי תוכנה שוטפים. וכפי שהדגשנו בכתבה קודמת, לעדכוני התוכנה כיום חשיבות קריטית להארכת השימושיות של דגמים רבים.

כדאי גם לבדוק האם היצרנית משקיעה את ההון הנדרש בתקינה אירופית מלאה לדגמים שהיא מייצאת לאירופה ואלינו, מה שעשוי להעיד על מחויבות ארוכת-טווח למותג, או שהוא מסתפק לאורך זמן בדלת האחורית של "תקינה לסדרות קטנות", שמקילה משמעותית בהשוואה לתקינה אירופית מלאה, אבל מוגבלת ליבוא של עד 400 כלי רכב בשנה.

"חור שחור" באספקה: האם יש מלאי חלפים

הלוגיסטיקה של אספקת החלפים לרכב מסין לא עומדת תמיד בקצב המסחרר שבו מתרחב היצוא למערב. התוצאה היא "חורים שחורים" באספקה, שיכולים להביא לעיתים למחסורי בחלפים קריטיים ולעיכובים ממושכים, עד כדי שבועות ולעיתים יותר בתיקוני כלי רכב במוסכים.

לפיכך, לפני רכישת רכב חדש או משומש של מותג מסוים מומלץ לבדוק פרטנית מה איכות התמיכה שיכול היבואן לספק לאורך זמן. נציין שיבואן ותיק עם פורטפוליו רחב של מותגים חזקים מסוגל "לספוג" קשיי אספקה של מותג רכב ולספק גב שירותי, במיוחד אם הרכב חדש. תיאורטית גם משרד התחבורה מטיל עיצומים על יבואנים שאינם עומדים בהתחייבות שירות וחלפים לאורך זמן. אבל זה עדיין לא פותר את הבעיה אם היצרן לא עומד בהתחייבות.

אפשר לברר אצל היבואן, ולעיתים אפילו לבקש התחייבות שחלקי מרכב נפוצים, כמו פגושים, שמשה קדמית, יחידות תאורה וחיישני רדאר זמינים ומוחזקים במחסן החלפים המרכזי בארץ, או אצל יבואנים מקבילים, בכמות סבירה.

בעקיפין אפשר לבדוק את הסיכון הלוגיסטי של דגם או מותג מסוים במוסכים, שיודעים כזה זמן לוקח להזמין חלפים, או לקבל הצעות לדגם המועמד לרכישה מחברות ביטוח חיצוניות. כבר היו מקרים שחברות ביטוח בישראל נאלצו להכריז על רכב "טוטאל לוס" בגלל מחסור ארוך-טווח בחלפים קריטיים. ומכיוון שהן מאוד לא אוהבות את זה, הן נוטות לייקר משמעותית את הביטוח של דגמים ומותגים מסוימים, וזה עוד "דגל אדום".

לא לחכות שלוש שנים: להחליף כלי רכב מהר יותר

ההבדל המרכזי בין תעשיית הרכב הסינית למערבית הוא הקצב המואץ של השקת דגמים חדשים ומחודשים. רוב הלקוחות בישראל עדיין רגילים שחולפות כשלוש שנים לפחות לפני שהרכב שלהם עובר עדכון משמעותי ומביא לירידת ערכו של הדור הקיים. לכן, זה גם פרק הזמן האופטימלי, שלקוחות רבים בישראל רגילים למכור בו את רכבם המשומש.

אבל אצל הסינים מחזור הפיתוח מהיר משמעותית, ולא נדיר למצוא דגמי מפתח שמחליפים דור או מתחדשים מהותית תוך 15 חודשים ואף פחות מזה.

כאשר מדובר במותגים שלא לגמרי "סגורים" על היצוא לאירופה, הם עשויים להמשיך לייצא לארץ את דגמי הדור הקודם שלהם כשהדור החדש כבר משווק בסין, ואז לבצע החלפת מודל מהירה מאוד. לעיתים לא רק שהדור החדש עובר שדרוג טכנולוגי מקיף, הוא גם מוזל משמעותית. בקיצור, כדאי לעקוב אחר הנעשה מעבר לים ולשקול מכירה והחלפה של רכב לאחר שימוש הרבה יותר קצר, למרות שהוא כמעט חדש.