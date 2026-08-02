רכב שיודע לנהוג לבד? מהשנה הבאה בכבישי ישראל

במחצית השנייה של השנה הבאה צפויה להיכנס לתוקף בישראל רגולציה שתאפשר נסיעה בכלי רכב עם מערכות סיוע אוטונומיות מתקדמות. כך מעריכים מקורות במשרד התחבורה. רגולציה מקומית בנושא נמצאת בתהליכי גיבוש במשרדי הממשלה כבר למעלה מחמש שנים, אולם יישומה התעכב עד כה, בשל היעדר תקינה בינלאומית מסודרת ובעיות משפטיות.

ואולם, בסוף יוני אישר מוסד התקינה המרכזי של האו"ם (UNECE) רגולציה בינלאומית שמסדירה את התקינה לכלי רכב אוטונומיים שמורשים לנוע על כבישים ציבוריים. לדברי המקורות, היא מהווה "פריצת דרך שתעניק תאוצה לתהליך".

● הפרמטר שרוכשי רכב כמעט לא בודקים ועשוי להשפיע על השווי שלו

● פרישה במקום פיטורים: ענקית רכב נוספת בגרמניה נקלעה לקשיים

זו הרגולציה הבינלאומית המקיפה הראשונה מסוגה שמסדירה מערכות אוטונומיות מלאות לדרגת אוטונומיה 4 ומעלה, כלומר כלי רכב שיכולים לנהוג בסביבה מבוקרת עם התערבות מינימלית של הנהג בנהיגה.

לפחות כמו נהג אנושי

המסגרת החדשה מגדירה, בין השאר, דרישות בטיחות ותהליכי אישור דגם אחידים, שכוללים ניהול בטיחות, ומתן אחריות יצרן לכך שמערכת הנהיגה האוטונומית מתפקדת ברמת בטיחות השווה לפחות לזו של נהג אנושי מיומן. בנוסף היא כוללת חובת התקנת מערכת תיעוד נתונים, לצד ניטור מתמשך של תקלות ודיווח על אירועי בטיחות והסדרת רישוי של כלי רכב, שאין להם הגה ודוושות מקובלות. אלה מאפשרים, בתיאוריה, נסיעה מלאה ללא נהג ברכב.

התקן החדש, שצפוי להיות מאומץ בישראל אוטומטית כחלק מהתקינה האירופית, יבטל את הסרבול הרגולטורי הקיים ויעניק למשרד התחבורה בתיאוריה בסיס מוכן לאישורי יבוא של כלי רכב ברמת אוטונומיה 4 ומעלה. עם זאת עדיין לא ברור מה תגיע ההתייחסות של חברות הביטוח לנושא.

בענף הרכב מעריכים, שבשלב הראשון האימוץ יתמקד בציים מסחריים, שנעים במסלולים מוגבלים ומתוחמים כגון "מוניות רובוטיות" (רובוטקסי), מנופי פריקה אוטונומיים בנמלים ואוטובוסים ייעודיים. בימים אלה מקדמת חברת "חוצה ישראל" מכרז להפעלת ניסוי של "שאטלים" אוטונומיים ביישובים ברמת הגולן, שינועו בשלב הראשון עם נהג בקרה ברכב, ולאחר מכן בכלל ללא נהג.

להעיר מערכות רדומות

יצוין כי לישראל כבר מיובאים כיום באופן סדיר כלי רכב עם חבילות חומרה ותוכנה שתומכות בנהיגה אוטונומית מתקדמת, ונמצאות במצב "רדום". את אלה יכולים היצרנים "להעיר" בפקודה מרחוק כאשר הרגולציה תאפשר זאת.

מאות מערכות כאלה מותקנות בכלי רכב של טסלה שנמכרו בישראל בשנים האחרונות. גם המכונית החשמלית "P7 פלוס" החדשה של XPENG, הגיעה לאחרונה לישראל עם יכולות אוטונומיות "רדומות", ובקבוצת פריזבי, היבואנית, בוחנים להציע את הפעלתן באופן מסחרי, במודל של מנוי הדומה לזה של טסלה, כאשר הרגולציה תאפשר זאת. גם דגמים של המותגי הסיניים NIO, ו"זיקר" של ג'ילי, מכילים הכנה "רדומה" לנהיגה אוטונומית.

ממשרד התחבורה נמסר, כי "כבר ב-2022 הוביל המשרד מתן אישורים להפעלה ניסיונית של כלי רכב אוטונומיים בישראל. התקינה הבינלאומית שאושרה במסגרת ה-UNECE מהווה התפתחות משמעותית, ובימים אלה היא נבחנת על ידי הגורמים המקצועיים, במטרה לוודא התאמה לדרישות הנהוגות בישראל והאם נדרשות התאמות רגולטוריות שיסייעו בהמשך קידום התחום. נכון למועד זה לא הוגשו למשרד התחבורה בקשות לאישור מערכות נהיגה אוטונומיות". 

דגמי פרימיום חדשים לב.מ.וו ולג'נסיס הקוריאני

חברת כלמוביל השיקה בישראל את הדור המחודש של הקרוס-אובר החשמלי GV60 של מותג הפרימיום הקוריאני ג'נסיס. הרכב עבר שינויי עיצוב קלים יחסית, בעיקר בחרטום, אולם תא הנוסעים חדש וכולל מסך רוחבי של 27 אינץ', מערך פיקוד חדש ואבזור משודרג. באגף ההנעה קיבל הרכב סוללה גדולה יותר, בקיבולת 84 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה משופר של עד 561 ק"מ. מחיר הכניסה עומד כעת על כ-300 אלף שקל, כמעט 70 אלף שקל מתחת לדגם הקודם.

ב.מ.וו סדרה 7 / צילום: יחצ

ואילו חברת דלק רכב השיקה השבוע בישראל את הדור המחודש של ספינת הדגל של ב.מ.וו, סדרה 7. הרכב עבר מספר שינויים בעיצוב החיצוני, ותא הנוסעים עוצב מחדש כולל מערכת מולטימדיה חדשה עם מסך בגודל 17.9 אינץ', מסך גדול לנוסע ומערך תצוגה עילי מתקדם, שמקרין את המידע לכל רוחב השמשה.

ברמת הגימור הגבוהה גם יש לנוסעים מאחור מסך 31 אינץ', שמתקפל לתוך התקרה. דגם הפתיחה מצויד כעת במנוע 3 ליטר טורבו-בנזין, שמייצר 400 כ"ס. לצידו משווקים שני מנועי פלאג-אין עם הספק של עד 612 כ"ס וסוללה של 18.7 קג"מ, עם טווח חשמלי של עד 77 ק"מ. את המבחר סוגרת גרסת ה-I7 החשמלית, עם סוללה משודרגת של 112.5 קילוואט-שעה וטווח של עד כ-680 ק"מ, כ-68 ק"מ יותר מהדור היוצא. המחירים נעים בין כ-890 אלף שקל לגרסת הבנזין ועד 1.315 מיליון לגרסת החשמלית.

KGM וטויוטה משיקות טנדרים חדשים

חברת טלקאר החלה לשווק בישראל את הטנדר "מוסו" החדש של המותג הקוריאני KGM. אורכו של הרכב 5.46 מ', גובהו 1.87 מ' וכושר ההעמסה שלו הוא כטונה אחת. הרכב מגיע לארץ רק עם הנעה כפולה ומנוע טורבו-דיזל בנפח 2.2 ליטר, שמייצר 202 כ"ס ומשודך לתיבת הילוכים אוטומטית.

KGM ''מוסו'' / צילום: יחצ

לרכב שלדה המתוכננת לעבודות קשות עם הילוך כוח ונעילת דיפרנציאל אחורית. תא הנוסעים מפואר ומאובזר, וכולל ריפוד עור מלאכותי, מושבים קדמיים חשמליים ופיקוד דיגיטלי. המחיר כ-275 אלף שקל.

טויוטה השיקה השבוע בישראל את הדור החדש של "היילקס" רב-המכר. אורכו 5.32 מ', גובהו 1.86 מ' וכושר ההעמסה שלו הוא עד 1.06 טונות. הרכב מצויד במנוע 2.8 ליטר טורבו-דיזל עם סיוע חשמלי, שמייצר 204 כ"ס ומשודך לתיבה אוטומטית. כל הגרסאות מצוידות בהנעה כפולה. תא הנוסעים חדש לגמרי, עם מערך פיקוד דיגיטלי ושלוש רמות אבזור. המחירים נעים בין כ-310 אלף ל-360 אלף שקל.

טויוטה ''היילקס'' / צילום: יחצ

יבואנים: הזינוק ביצוא הסיני יגרור מחסור בספינות להובלת רכב לפחות עד סוף השנה

הובלת כלי הרכב מהמזרח צפויה להיתקל בקשיים ובעיכובים ברבעון האחרון של השנה, שנחשב תקופה קריטית ליבוא רכב לישראל. כך מדווחים יבואני רכב, על בסיס הודעות שקיבלו לאחרונה מהיצרנים.

"צוואר הבקבוק" נובע בראש ובראשונה מזינוק חד ביצוא רכב מסין לעולם, ובמיוחד לאירופה. במחצית הראשונה של 2026 בלבד יוצאו מסין 5.096 מיליון כלי רכב, גידול של 65% לעומת התקופה המקבילה.

עובדה זו, נוסף על הארכת נתיבי היבוא בשל המתיחות בים האדום, מצמצמת דרמטית את ההיצע הפנוי של ספינות ייעודיות להובלת רכב, ומביאה לזינוק חד בעלויות התובלה הימית. מחיר החכירה היומי של ספינות כאלה זינק בחודשים האחרונים בכ-45%, ועומד כיום על כ-90 אלף דולר ליום.

הרכבים יוצאים במכולות

כתוצאה מדווחים מספר יבואנים גדולים כי היצרנים מעבירים את עיקר המשלוחים לישראל למכולות, שהשילוח בהן נחשב יקר יותר. בענף מעריכים כי הבעיה אף עשויה להחריף בחודשים הקרובים, בעקבות ניסיונות של יצרני רכב סינים לשגר מלאים מסיביים לאירופה לפני הטלת מיסוי על רכב פלאג-אין מיובאים מסין.