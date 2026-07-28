הפרמטר שרוכשי רכב כמעט לא בודקים ועשוי להשפיע על השווי שלו

הצרכן הישראלי מסתגל לטכנולוגיות רכב חדשניות בקצב מרשים, במיוחד כאשר מדובר בטכנולוגיות שימושיות כמו מסכי מגע, מערכות הפעלה, קצב טעינה וכו'. אבל בכלי הרכב החכמים ומקושרי הרשת של ימינו קיים עוד רובד, נסתר כמעט, רובד התוכנה, שהמודעות הצרכנית לו עדיין מזערית. זאת למרות שיש לו השפעה קריטית על חוויית הנהיגה, הבטיחות ושמירת הערך של הרכב.

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על החשיבות של הרובד הזה ניתן ללמוד מהכינוי המקצועי שבו משתמשת תעשיית הרכב עבור רכבי הדור הנוכחי - "כלי רכב מוגדרי תוכנה" (SDV). הכוונה היא לכלי רכב שהמערכות שלהם נשלטות על ידי מעבדי נתונים, ושאת התוכנה שלהם ניתן לעדכן מרחוק, כדי לתקן תקלות, לשדרג ביצועים ובאופן כללי להאריך את חייהם, ממש כמו סמארטפונים.

אלא שהרובד הזה אינו כפוף כמעט לרגולציה בעולם ובישראל, וההשקעה בו שונה מיצרן ליצרן. אז מה צריך להכיר ולבדוק כאשר קונים רכב חדש או משומש?

לא כל העדכונים דומים

יצרניות הרכב מתייחסות לעדכוני תוכנה לרכב כמו יצרניות הסמארטפונים. כלומר, מבחינתן פיתוח עדכוני תוכנה לאורך זמן הוא פרויקט יקר עבור מוצר שלרוב כבר לא מניב להן הכנסות.

לפיכך רוב היצרניות משקיעות בעדכונים הכרחיים, שמטרתם לפתור בעיות קריטיות, בעיקר בטיחותיות, או לחלופין לפתור תלונות סדרתיות של לקוחות ושל דילרים, שעלולות לפגוע בתדמית המותג.

אבל ככל שהרכב מתיישן, כך פוחת האינטרס של היצרנית להשקיע בעדכוני תוכנה עבורו. נהפוך הוא; ליצרניות יש אינטרס עסקי, שרוכשי הרכב ישדרגו את רכבם לכלי רכב משוכללים יותר לעיתים תכופות.

גם כאשר היצרנים מתחייבים לעדכוני תוכנה ממושכים, צריך להביא בחשבון שיש סוגים שונים של עדכוני תוכנה, ולא כולם מבוצעים לטובת הצרכן.

הסוג הנפוץ והמוכר ביותר הם עדכוני תוכנה למערכות הבידור והמידע ברכב. אלה כוללים למשל עדכון מפות, שיפורים בממשק התפעול של המשתמש וכדומה. טסלה, למשל, הפכה עדכונים כאלה למקדם מכירות שיווקי משמעותי שלה, ולקוחותיה בכל העולם מחכים להם.

הסוג השני, שאותו רוב היצרניות אינן מציינות רשמית, כולל עדכוני קושחה (Firmware), כלומר בתוכנת התפעול של המעבדים ברכב. עדכונים כאלה יכולים לשדרג משמעותית את ביצועי הרכב לאורך שנים, לשפר את ניצולת הסוללה ואת אמינותה, את מתלי האוויר, הבלמים ועוד.

הבעיה היא, שלעיתים יצרניות רכב מנצלות את הקונספט כדי להשיק דגמים שעדיין אינם "אפויים" עד הסוף, וזאת בשל לחץ תחרותי כבד. הנחת העבודה היא, שתמיד ניתן לתקן "באגים" באמצעות עדכוני תוכנה אחרי ההשקה, מבלי שהלקוח יהיה מודע לכך. לפיכך לעדכונים כאלה יש חשיבות קריטית לתקינות הרכב.

שתי דוגמאות: ישנם כלי רכב חשמליים ו"מחושמלים" שמגיעים לישראל מפס הייצור עם עוצמת מזגן נמוכה במיוחד, שדורשת זמן ממושך לקרר את התא. זאת מכיוון שהיצרניות מעדיפות מיזוג חזק פחות, כדי להשיג טווח נסיעה חשמלי גדול ככל הניתן במבחני ה-WLTP.

לאחר מכן הן פותרות את הבעיה באמצעות עדכון קושחה מרחוק. אבל מכיוון שהשוק הישראלי קטן, לא תמיד זה קורה מהר, אם בכלל.

עוד דוגמה: הסוללות בכלי רכב חשמליים ומחושמלים נוטות "להזדקן" עם השנים, ולקצר את הטווח החשמלי של הרכב אחרי מחזורי טעינה רבים.

כדי לפתור את הבעיה הזו, ולהקטין את תביעות האחריות על הסוללה, או לשדרג את יכולת המכירה של כלי רכב משומשים, יש יצרניות שמבצעות עדכוני קושחה בניהול הסוללה ובמנוע, כדי להפחית את ביצועי הרכב לטובת שימור הטווח והקטנת הוצאות האחריות.

מה הלקוח יכול לעשות?

הכלל הראשון הוא מעקב אחרי העדכונים. בסין למשל יש כיסוי צרכני והשוואתי נרחב לכמות ולאיכות של עדכוני התוכנה לרכב של היצרנים השונים. ממשלת סין גם מחייבת את היצרנים לדווח ולפרסם את כל העדכונים.

בשאר העולם הנושא עדיין בחיתוליו, וכך גם הרגולציה המטפלת בו. יצרניות רכב אינן מחויבות לדווח לציבור על היסטוריית עדכוני התוכנה שלהן, ולפרט מה כולל כל עדכון, אם כי חלקן עושות זאת "בהתנדבות". גם אין חוק שמחייב את יצרנית הרכב לספק עדכוני תוכנה שוטפים לאורך זמן.

לפיכך כדאי מאוד לבדוק בעת רכישת רכב חדש "חכם" מה מדיניות התמיכה המקוונת המוצהרת של היצרנית באותו דגם. כלומר, האם היצרן מתחייב לפתח עבורו עדכוני תוכנה וקושחה, ולמשך כמה שנים אחרי הרכישה.

את המידע הזה ניתן למצוא בדרך-כלל בהתחברות לאפליקציה של היצרן, שלרוב מובנית במערכת המולטימדיה, ומופיעה בה לרוב גרסת התוכנה והיסטוריית העדכונים, לפחות חלקית.

אופציה ב' היא לחפש בפרק "הקישוריות" בספר הרכב של הדגם שאותו רוכשים, אם כי לא תמיד כתוב שם לאילו עדכוני תוכנה היצרן מתחייב.

בחלק מכלי הרכב קיים במערכת ההפעלה תפריט "עדכוני תוכנה", שלרוב מציג מידע בסיסי.

אפשר כמובן גם לשאול את אנשי המכירות בעת רכישת הרכב לגבי מחויבות היצרן לעדכוני תוכנה לאורך חיי הרכב, אולם לעיתים המידע הזה אינו זמין לאנשי המכירות עצמם, או שהם אינם ששים לשתף אותו.

עוד מקור מידע הם פורומים לא פורמליים שמוקדשים למותג או לדגם ברשת, ובהם מפורטת היסטוריית גרסאות התוכנה של דגם ספציפי. גם כאן מקבלים אינדיקציה על רמת התמיכה של אותו יצרן שמפיץ עדכון אחת לכמה חודשים לרוב, ומפגין מחויבות גבוהה יותר ללקוח.

גם כלי רכב שמטמיעים את מערכת ההפעלה לרכב של אנדרואיד (אנדרואיד אוטו) למשל, נהנים לרוב מתמיכה ארוכת-טווח של עדכוני אבטחה ואפליקציות.

מה קורה בקניית משומש

לשוק המשומשות הישראלי נכנסים כיום יותר ויותר כלי רכב "מוגדרי תוכנה", ועדכוני התוכנה האלה משמעותיים במיוחד ככל שהרכבים מתיישנים, ואף תורמים לשמירת הערך שלהם.

אבל כאן השגת המידע מורכבת יותר. הבדיקה המקובלת לפני הרכישה אינה כוללת את פירוט עדכוני התוכנה, ולעיתים קרובות המוכר עצמו אינו יודע מהם, אפילו אם הוא יד ראשונה. אפשר לדרוש הצגת עדכוני תוכנה מהמוכר, במתכונת של אישור ממוסך השירות, אם כי לא תמיד יש למוכר קשר עם המוסך.

מומלץ גם לוודא, שהחיבור למערכת השירות המקוונת של היצרן עוברת אליכם מהבעלים הקודם, ובכלל לוודא שהקישוריות האלחוטית, שהיא תנאי לעדכונים מרחוק, נתמכת ברכב שאותו רוכשים.

בהנחה שאין לכם קשר למוסכי היבואן או למערך הטכני שלו, שיכול לבדוק את היסטוריית העדכונים ברכב עצמו או במחשבי היבואן, הדרך היעילה ביותר היא להכין "שיעורי בית" על היסטוריית העדכונים של כל דגם משומש שאותו רוצים לרכוש.

בעידן ה-AI, מנועי חיפוש פופולריים יכולים לעשות עבורכם עבודה לא רעה באיתור עדכוני תוכנה ובריכוז מידע עליהם, שפורסם ברחבי העולם, אם כי הם כמובן אינם יכולים לקבוע האם עדכון מסוים אכן בוצע ברכב המשומש שבו אתם מעוניינים.

בשורה התחתונה, עדכוני תוכנה בכלי רכב חדשים ומשומשים, ותמיכה של היצרנים בהם לאורך זמן, חיוניים בימינו לא פחות מהחלפת שמן או מטיפולים סדירים בכלי רכב של פעם, ואולי יותר. מומלץ לא להזניח.