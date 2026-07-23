חישוב חדש של זיהום הרכבים עלול להקפיץ את מחירי הפלאג־אין

משרדי הממשלה ממשיכים לקדם את התוכנית להקטנה משמעותית מינואר 2027 של הטבת "המס הירוק" על כלי רכב, בדגש על דגמים עם הנעת פלאג־אין. המהלך יבוצע באמצעות שינויים משמעותיים בנוסחת חישוב המזהמים של כלי הרכב, שלפיה נקבע "הציון הירוק" שמקבל כל רכב שמיובא לארץ.

● מותג הרכב שהולך ונעלם מהכבישים אך בכל זאת זוכה לאמון הצרכנים

● שאלות ותשובות | ההטבה תצומצם, ורכבי הפלאג־אין יתייקרו: נוסחת הזיהום החדשה שמקדם האוצר

השבוע פרסם המשרד להגנת הסביבה "עדכון למקדמי פליטת מזהמים מכלי רכב בישראל", שבוצע "לאחר בחינה מחדש והתאמה למאפייני תחבורת הכבישים בישראל". מקדמים אלה משמשים כבסיס לחישוב המזהמים, והם צפויים לתת לראשונה משקל משמעותי גם לסוגי זיהום שאינם קשורים לפליטה ממנוע הבנזין, אלא נובעים מזיהום לוואי שמייצרים כלי רכב "ירוקים".

מהעדכון החדש עולה, שנוספה לבסיס החישוב קטגוריה חדשה המכונה "פליטת שחיקה". זו מתייחסת לחלקיקים "כבדים", שנפלטים לאוויר שלא מצינור המפלט אלא כתוצאה מהחיכוך הפיזי של כלי הרכב עם הכביש, ומהרכיבים המכניים שלו. המשרד מאמץ בכך את הגישה של האיחוד האירופי, שלפיה פליטות החלקיקים הפכו לאחד מגורמי הזיהום המרכזיים באזורים עירוניים. יצוין כי קיימים מחקרים שחולקים על הגישה הזו.

שחיקת צמיגים ובלמים

בין השאר מגדיר כעת המשרד לאיכות הסביבה מקדמים לשחיקת צמיגים, כלומר פליטת חלקיקי גומי וגומי סינתטי הנשחקים במגע עם האספלט; שחיקת בלמים, שכוללת חלקיקי מתכת וסיבים; ושחיקת הכביש והעלאת אבק, שכוללת חלקיקי אספלט, בטון ואבק כבישים הנישאים באוויר בעת מעבר כלי רכב.

מקדמים אלה צפויים להיות גבוהים במיוחד בחישוב "הציון הירוק" של כלי רכב מופחתי פליטות מנוע, בעיקר רכבי פלאג־אין, בשל משקלם הרב יחסית לדגמי בנזין רגילים.

המשרד הגדיר גם קטגוריית מזהמים חדשה, שמכונה "פליטות קרות". זו מחשבת את תוספת פליטת מזהמים המתרחשת מייד לאחר התנעת מנוע הבנזין, כאשר המנוע ומערכות הפחתת הזיהום עדיין אינם בטמפרטורת העבודה יעילה. גם הקטגוריה הזו "מסמנת כמטרה" את רכבי הפלאג־אין, שבהם מנוע הבנזין מותנע לעיתים תכופות לפרקי זמן קצרים מאוד, למשל לצורך חימום תא הנוסעים או בעליות קשות, ונכבה שוב לפני שהספיק להגיע לטמפרטורת עבודה.

טרם פורסמה הנוסחה הסופית לחישוב המס הירוק שמבוססת על השינויים, אולם על פי תחשיבים ראשונים שבוצעו בענף הרכב, אם האוצר יעניק משקל רב לקטגוריות הפליטה החדשות בנוסחה, המשמעות תהיה "תזוזה" של דגמי פלאג־אין רבים מקבוצות הזיהום המינימליות, שבהן הם נמצאים כיום, קבוצות ירוקות 2־3, לקבוצות הגבוהות, בסביבות 8־12. כתוצאה מכך, דגמי פלאג־אין רבים יאבדו הטבת מס של עד כ-10,000 שקל לרכב, ועלות המס עליהם ליבואנים תעלה בשיעור דומה, או גבוה ממנו.

"סיכול ממוקד לדגמים"

בענף הרכב אומרים כי מדובר ב"סיכול ממוקד" של הקטגוריות הפופולריות ביותר בשוק הרכב הישראלי, בהובלת האוצר. עם זאת, מקורות באוצר מעריכים כי ההתייקרות בשטח תהיה נמוכה יותר, בשל התחרות העזה בפלחים הירוקים בישראל, שמביאה ל"מלחמת מחירים" ומורידה את המחיר הממוצע של כלי הרכב בקטגוריה.

על פי חישובי האוצר, בשנתיים האחרונות המחיר הממוצע לצרכן של רכבי פלאג־אין, הייבריד, וחשמליים חדשים בישראל צנח בכ־15% בשל התחרות ושער המטבע בלבד. 

דונפנג משיקה קרוס־אובר פלאג־אין גדול, מאובזר ולא יקר

התחרות העזה בין המותגים הסיניים בישראל מעצימה וממשיכה לדחוף כלפי מטה את סף המחיר בקבוצות השונות. השבוע השיקה דלק רכב את הקרוס־אובר פלאג־אין המשפחתי החדש מייג' (MAGE) של דונפנג הסינית, שמציב רף מחיר חדש ונמוך, כ־150 אלף שקל, בפלח הצומח ביותר בישראל, מול דגמים דוגמת ג'אקו 7 ודומיו.

מייג' (MAGE) של דונפנג / צילום: יחצ

זהו רכב גדול עם אורך של 4.68 מ', גובה 1.62 מ', בסיס גלגלים באורך 2.77 מ' ותא מטען בנפח 525 ליטר. מערכת ההנעה משלבת מנוע 1.5 ליטר בנזין, מנוע חשמלי וסוללה של 17 קילוואט־שעה עם טווח חשמלי של עד 81 ק"מ.

האבזור התקני מקיף וכולל בין השאר מושב נהג חשמלי, ריפודי עור מלאכותי, גג זכוכית עם כיסוי נגלל, דלת תא מטען חשמלית, חישוקי 19 אינץ' ועוד. המחיר, כאמור, כ־150 אלף שקל. החברה מבטיחה טרייד־אין במחיר מחירון בתום השימוש בעת רכישת דגמים של קבוצת דלק רכב.

ממשיכים להתרחב באירופה: כלמוביל מקבלת זיכיון למותג שלישי של צ'רי באוסטריה

השבוע קיבלה החטיבה האירופית של כלמוביל את זיכיון היבוא והשיווק באוסטריה של המותג ICAR של קבוצת צ'רי. זהו המותג השלישי של צ'רי באוסטריה שמגיע לידי כלמוביל, אחרי ג'אקו ואומודה.

הקרוס-אובר הראשון של ICAR באירופה / צילום: יחצ

כפי שפורסם בגלובס, כלמוביל קיבלה גם את זיכיון היבוא והשיווק של GAC הסינית באוסטריה, ובשבוע שעבר פתחה רשמית את שיווק שני דגמים של GAC, ששניהם מורכבים באוסטריה בקבלנות על ידי "מאגנה".

המותג ICAR , שנקרא בחלק מהשווקים גם ICAUR, כולל בעיקר רכבי פנאי־שטח עם הנעת פלאג־אין והיברידית. בשלב ראשון ישווק באירופה רק דגם פרימיום פלאג-אין גדול, ודגמים נוספים מתוכננים לקבל תקינה אירופית בשנה הבאה. ICAR צפוי להגיע גם לישראל השנה, אם כי זיכיון השיווק טרם נחתם.

הידוק קשרים עם היבואנים הישראלים

הזיכיון החדש של כלמוביל הוא עוד נדבך בהידוק הקשרים בין צ'רי לקבוצות יבוא הרכב הישראליות בחו"ל. בין השאר מחזיקה קבוצת קרסו בזיכיון של המותג צ'רי באוסטריה, קבוצת סמלת מחזיקה בזיכיון של המותג צ'רי ברומניה ובשווייץ, כמו גם של המותג ICAR בשווייץ ושל המותג LEPAS ביוון; ואילו זרוע שיווק הרכב של תעבורה מחזיקה בזיכיונות של מותגים שונים של קבוצת צ'רי בצ'כיה, בהונגריה ובשורה של מדינות בבלקן.

השבוע הודיעה גם "דלהום" כי חתמה על זיכיון ליבוא ושיווק רכבי "פוטון" הסינית באוסטריה. על פי הערכות, הזיכיון צפוי להתרחב בעתיד גם ליבוא ושיווק באירופה של רכבי BAIC ו־ARCFOX ששייכים לפוטון.

לובינסקי משיקה חשמלית משפחתית ב־120 אלף שקל

אחרי עיכוב של כמעט רבעון, מסרה השבוע יצרנית הרכב הווייטנאמית VINFAST כ־45 מכוניות חדשות ללקוחות בארצות הברית. אלו הן המסירות הראשו

המותג MG של SAIC, שמיובא על ידי לובינסקי, השיק השבוע בישראל את מכונית ההאצ'בק המשפחתית MG "אורבן", שתשווק לצד ה־MG4 החשמלית המוכרת.

מכונית ההאצ'בק המשפחתית MG ''אורבן'' / צילום: יחצ

המכונית ארוכה יותר ב־10 ס"מ מה־MG4 הרגילה, ובסיס הגלגלים שלה, באורך 2.74 מ', ארוך יותר בכ־5 סנטימטרים. גם תא המטען גדול יותר משמעותית, ונפחו 568 ליטר, כמעט 200 ליטר יותר.

לרכב יש הנעה קדמית עם מנוע בודד בהספק 160 כ"ס וסוללה צנועה יחסית בקיבולת של כ־54 קילוואט־שעה, עם טווח של עד 405 ק"מ ב־WLTP. הסוללה תומכת בטעינה מהירה של עד 150 קילוואט.

האבזור התקני כולל בין השאר מסך מולטימדיה בגודל 12.8 אינץ', מושב נהג חשמלי, מצלמות היקפיות ועוד. המחיר, 120 אלף שקל, הוא הנמוך ביותר כרגע בפלח החשמליות בגודל הזה בישראל.