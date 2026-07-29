פרישה במקום פיטורים: ענקית רכב נוספת בגרמניה נקלעה לקשיים

ענקית הרכב הגרמנית BMW מתכוונת לעודד פרישה של כ-8,000 עובדים בשנים הקרובות במטרה לחסוך עלויות ולהישאר רווחית - כך מדווחים הבוקר (ד') כלי התקשורת בגרמניה. בניגוד לחברת פולקסווגן, שהודיעה ביוני על פיטורים אפשריים של עד 100 אלף עובדים עד שנת 2030, ב-BMW מדובר על תוכניות פרישה מרצון, שלהן יתלוו מענקים ותנאים מיטבים. החברה עצמה לא פירסמה אישור רשמי לדברים.

לפי הערכות כלי התקשורת במדינה, כמחצית מהעובדים שיעזבו יהיו מגרמניה, והיתר ממפעלים של החברה ברחבי העולם. בסך-הכול מועסקים בחברה הגרמנית כ-154 אלף עובדים.

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תעשיית הרכב הגרמנית נמצאת במשבר עמוק. התחרות בתחום כלי הרכב החשמליים מסין, דעיכת שוק היוקרה האסייתי, העלויות הגוברות של העבודה וחסמי סחר בינלאומיים חברו יחד כדי להביא לצלילה של עשרות אחוזים בהכנסות בשנתיים האחרונות. "אנחנו לא יכולים להתחרות בייצור ובמחיר הסיני", הודה מנכ"ל פולקסווגן אוליבר בלומה בשבוע שעבר, כשפירט תוכניות אפשרויות לפטר עד 100 אלף עובדים מתוך כ-650 אלף עובדים ברחבי העולם.

לפי נתוני החברות, הרווח של פולקסווגן צנח ב־53% ב־2025, בהשוואה לשנה הקודמת; הרווח של מרצדס ירד ב־49%; וזה של BMW ירד ב־44%. המצב מתחילת השנה הנוכחית אינו טוב יותר. בשנתיים האחרונות החברות הללו הוציאו מיליארדי אירו על תוכניות פרישה מרצון שכוללות המשך תשלום משכורת עד חמש שנים אחרי הפרישה, מענקים ועוד. כעת, הודיעה BMW על יעד שאפתני של כ-8,000 עובדים שיעזבו או בשל פרישה לגמלאות בגיל הפנסיה, או בשל פרישה מוקדמת בשל הסכם עם ההנהלה.

התוכנית החדשה שהוכרזה תתחיל באוקטובר הקרוב ותימשך עד סוף 2027, לפי הפרסומים, ותכלול עובדים בכל התחומים מלבד הייצור. הערכות על תוכנית שכזו פורסמו בתקשורת בעבר, וככל הנראה היא סוכמה בשיחות בין ועד העובדים של החברה לבין ההנהלה. לפי הערכות עבר BMW תוציא כמיליארד אירו על המהלך, כ-125 אלף אירו לעובד.