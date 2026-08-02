האם חיים כצמן, בעל השליטה הנוכחי בחברת הנדל"ן המסחרי ג'י סיטי, מעוניין לבטל ההסכם להכנסתו של צחי אבו באמצעות ארי נדל"ן לשליטה משותפת? בסוף השבוע שיגרו עורכי דינו של כצמן מכתב לאבו בו ביקשו לקבל את פרטי ההסכם עליו חתמה ארי נדל"ן עם חברת ישפרו של כידן דהרי וירון אדיב לפני פחות משבועיים.

הרצון של אבו להכניס את דהרי ואדיב כשותפים שלו לעסקת ג'י סיטי, ככל הנראה הוביל את כצמן למחשבות שניות על המהלך כולו, וכעת לא ברור מה יהיה בגורל ההסכם בין הצדדים.

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מקורבים לעסקה אומרים לגלובס כי "אם כצמן חשב שאבו זה ברק רוזן - הוא טעה וטעה בגדול. יש פה עכשיו מישהו שהצליח לפצח את האגוז". בכך הם מתייחסים למהלכים של ברק רוזן ואסי טוכמאייר, בעלי ישראל קנדה, שנכנסו להשקעה בנורסטאר, בעלת השליטה של ג'י סיטי, לפני מספר שנים, ואחר כך הגיעו להסכם שליטה משותף עם כצמן, שלבסוף לא התמשש כאשר הצדדים הולכים כיוונים אחרים.

לפני כחודש הופתעו בשוק ההון לגלות את אחד המהלכים הגדולים בתחום הנדל"ן המניב בשנים האחרונות. חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן, שבשליטת אבו, מבקשת לרכוש את השליטה (26%) בחברת הנדל"ן המניב, ג'י סיטי, מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל. הקנייה משקפת לג'י סיטי שווי של 2.55 מיליארד שקל, מה שהיווה בזמנו אפסייד של מעל 30% על שוויה בבורסה.

המהלך שהפתיע את כצמן

כצמן שולט בג'י סיטי דרך חברת נורסטאר שמחזיקה כיום בכ-54% ממניותיה. ההסכם נועד למכור להכניס ארי נדל"ן של אבו באופן הדרגתי לשליטה משותפת בג'י סיטי. כאשר כצמן נתן לאבו אופציה להפוך לבעל השליטה בג'י סיטי. אלא שכצמן סבר לאורך הדרך שאבו לא ירצה לממש את האופציה הזאת, בין היתר משום שמשמעותה איחוד דוחות ג'י סיטי עם ארי נדל"ן.

מה שהפתיע את כצמן ככל הנראה היה המהלך של אבו להכנסת דהרי ואדיב כשותפים, שמאפשר להם לעלות לשליטה מבלי לאחד את ג'י סיטי עם דוחות ארי נדל"ן. ברגע שכצמן העריך שאבו רציני באשר לכוונותיו להשתלט על ג'י סיטי, הוא החל לנקוט בצעדים הולכים ומתגברים כדי לנסות לערער את העסקה.

ואכן מבחינת אבו, כצמן כבר נקט במספר צעדים עצמאיים, כמו גיוס סדרת אג"ח חדשה. ובנוסף המנכ"לית המיועדת בג'י סיטי, קרן כליפה, שהיא יד ימינו של כצמן לאורך השנים שאותה הביא לתפקידים ניהוליים בכירים בחברה, הוקדמה להפוך למנכ"לית כבר באוקטובר הקרוב במקום בפברואר 2027.

כצמן ביצע צעדים נוספים עד כה, לרבות המכתב מעורכי דינו כעת שדורש את ההסכם של אבו עם דהרי ואדיב. לא בטוח שצעדי כצמן יקטינו את נחישות אבו להשתלט על ג'י סיטי. בדומה למודל דסק"ש, שם מגה אור של נחמיאס ואלקו של האחים זלקינד רצו כל הדרך "להתקרב" להחזקה בגב-ים (דרך נכסים ובנין), כאן נראה כי אבו ודהרי מעוניינים בעיקר להתקרב לנכסי ג'י סיטי בישראל (קניוני G) ולנכסים המשובחים שלה בפולין. שאר האחזקות פחות מעניינות אותם.

מארי נדל"ן נמסר: "הקבוצה אינה מנהלת את עסקיה על גבי העיתון. למען הסר ספק יובהר כי ארי נדל"ן עומדת בכל הסכם שנחתם עימה בעבר בהווה וכך יהיה גם בעתיד. ההחלטה להכניס את ישפרו כשותפה למהלך נעשתה בכפוף לתנאי ההסכם וביחד בכוונתם להגיע בעתיד לשליטה, על מנת לבצע את כלל המהלכים הנחוצים להשבחת החברה ולהשאת ערך לטובת כלל בעלי מניותיה - בדיוק מוחלט להצהרותיהם כפי שניתנו עם החתימה על ההסכם".

מג'י סיטי לא נמסרה תגובה.