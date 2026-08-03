איך הפכה צ'ק פוינט למניה היחידה שלא נהנית מהחגיגה בשוק הסייבר?

מספר מניות בולטות בתחום אבטחת הסייבר הציגו תשואות גבוהות מתחילת השנה. פורטינט למשל הכפילה את שוויה, פאלו אלטו זינקה ב־80%, ומניות אוקטה וקראודסטרייק הוסיפו לערכן מעל 60%. גם תעודת סל בתחום, First Trust NASDAQ Cybersecurity, עלתה כמעט ב־30%.

לעומת זאת, מניית צ'ק פוינט משתרכת מאחור, עם תשואה שלילית של 31.5% מתחילת השנה, והדוחות הכספיים שפורסמו בשבוע שעבר לא שינו את המגמה. כפי שהגדיר זאת אנליסט הסייבר של בנק קנטור, ג'ונתן רויקהבר, "תוצאות הרבעון לא הספיקו להקל על החששות הקשורים לביצוע".

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צ'ק פוינט דווקא עקפה ברבעון השני את תחזית הרווח, אך רשמה הכנסות נמוכות מהצפי והציגה תחזית פושרת לרבעון השלישי שבו היא צופה הכנסות של 655־685 מיליון דולר ורווח נקי של 2.43־2.53 דולר למניה. בחברה הדגישו שהרבעון השלישי מסמן את התחתית והרביעי יהיה חזק יותר, אך נראה שבשוק מחכים לסימנים ברורים יותר להתאוששות.

7 מיליארד דולר התאדו

צ'ק פוינט מנוהלת מסוף 2024 על-ידי נדב צפריר. כשהחברה הודיעה לפני שנתיים על מינויו, המניה זינקה ושווי החברה עלה מעל 20 מיליארד דולר, אך מאז היא נחלשה ונסחרת כיום בשווי של 13.1 מיליארד דולר. ברבעון הקודם, צ'ק פוינט עדכנה מטה את תחזית ההכנסות השנתית (שנשארה ללא שינוי כעת) בשל שינויים בארגון המכירות שלה (go-to-market), והשינויים האלה השפיעו לרעה גם על תוצאות הרבעון השני.

האנליסט ג'וזף גאלו מג'פריס כתב לפני הדוחות האחרונים ששינויים אלה הובילו ל"כרטיס צהוב" מהשוק לצ'ק פוינט, והיא תנסה להימנע מ"כרטיס אדום" בכך שתציג הזמנות בהתאם לקונצנזוס. לאחר הדוחות כתב גאלו שזה אכן קרה, אך הוסיף שהחברה ממשיכה לחוות לחצים מהשינויים בארגון המכירות. להערכתו, העיכוב בהתאוששות לרבעון הרביעי מעלה את סיכוני הביצוע.

נושאים עיניים לרבעון הבא

בשיחה עם כתבים ביום חמישי, צפריר התייחס לציפיות בשוק ולשמרנות של צ'ק פוינט בביצוע רכישות לאורך השנים, גישה שלא השתנתה גם תחת ניהולו, אולי בניגוד לציפיות בשוק. צפריר אמר כי "אני מבין שיש ציפייה למהלכים גדולים ונוצצים בזמן קצר. לנו יש את הכיוון שלנו, ורכישות כרכישות הן לא המטרה של החברה - נמשיך לעבוד לפי חזון ואסטרטגיה. אנחנו לא שוקטים על השמרים".

לדבריו, צ'ק פוינט מגייסת מאות נציגי מכירות חדשים בכל העולם, גם בישראל. "אנחנו מייצבים את המערכת", אמר על ארגון המכירות. צפריר הוסיף גם כי "אנחנו אופטימיים לקראת המחצית השנייה ובעיקר ברבעון הרביעי. בהמשך, המוצרים החדשים וההגדלה הדו־ספרתית של כוח המכירות תשפיע מ־2027".