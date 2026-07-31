חודש יולי נחשב לרוב לחודש חזק בשוקי ההון העולמיים, אך השנה - אם לא יחול שינוי משמעותי ביום המסחר האחרון של החודש - הוא יסתיים באדום.

בוול סטריט, מדד נאסד"ק המזוהה עם מניות הטכנולוגיה הוביל את המגמה השלילית, והעליות החדות אמש לא היו משמעותיות מספיק בכדי לשנות את המגמה החודשית. דוחות ענקיות הטכנולוגיה לא הפיגו את החששות בנוגע להחזר ההשקעה על בינה מלאכותית, שדורשת השקעות כבדות מאוד. במקביל, מניות השבבים שהיו הלהיט הגדול של החודשים האחרונים שינו כיוון. באתר המשקיעים Investopedia ציינו, בין היתר, נתונים של חברת המחקר Vanda Research לפיהם השבוע, "משקיעי ריטייל רשמו את המכירה הגדולה ביותר נטו של מניות בודדות מאז הקורונה", בשל חששות מהמתיחות במזרח התיכון ומבועה ב-AI.

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הסיפורים המרכזיים:

מניות השבבים

אחרי שהכפיל את עצמו במחצית הראשונה, מדד השבבים של פילדלפיה מחק את העליות של שלושת החודשים האחרונים וירד בשיעור דו-ספרתי החודש. בכתבה שפורסמה השבוע בגלובס, הסבירו מומחים את הירידות בשילוב של חשש מתחרות סינית, האטה בהשקעות בתשתיות AI ובמצב הגיאופוליטי, כמו גם במימוש רווחים ומעבר להשקעות בתחומים אחרים.

בתוך תחום השבבים, בלטו לרעה מי שקודם הובילו את העליות - מניות הזיכרון. SK Hynix הקוריאנית שהונפקה החודש בנאסד"ק (במקביל לבורסת סיאול) איבדה מאז ההנפקה כ-11%, למרות שפרסמה תוצאות שיא בדוחות. מניית סנדיסק איבדה מעל 35% משוויה מאז השיא שאליו הגיעה בסוף יוני, ומחקה משוויה לא פחות מ-195 מיליארד דולר. זאת, אחרי שהמניה זינקה ב-884% מתחילת השנה ועד לשיא.

הירידה בשבבים הובילה לכך שמדד קוספי הקוריאני, שמוטה מאוד לשבבים ובפרט לשבבי הזיכרון בשל משקלן העצום של SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס במדד, צנח החודש ביותר מ-21% (אך עדיין רושם תשואה חיובית דו-ספרתית מתחילת השנה, בדומה למדד השבבים של פילדלפיה).

מניות בולטות

מניית סנדיסק, שמאז שהצטרפה למדד S&P 500 בשנה שעברה הפכה למניה החזקה ביותר במדד, הצליחה החודש גם ליפול ביותר מ-55%, וגם להישאר המניה החזקה במדד מתחילת השנה. מלבד סנדיסק, מניה גרועה נוספת במדד S&P 500 הייתה מיקרון , עם נפילה של 24%. חברת שבבי הזיכרון אמנם פרסמה דוחות חזקים בחודש שעבר, אך כאמור, שילוב של גורמים הוביל לכך שבשוק התחילו לתהות האם התמחור של מניות השבבים הגיוני, והאוויר יצא מהן.

מהכיוון השני במדד S&P 500, אפשר להזכיר בין השאר את מניית אפל שלקראת פרסום הדוחות הרבעוניים, מניית אפל הציגה את הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה בקרב מניות "שבע המופלאות", לאחר שזינקה ב-23%. לאחר הדוחות, מניית אפל הגיבה וירדה במסחר המאוחר ב-4%. יש לציין כי מוקדם יותר השבוע אף חצתה המניה לזמן קצר שווי שוק של 5 טריליון דולר. עוד מניה שבלטה לטובה היא חברת התוכנה Intuit שקפצה בכ-21%, אך עדיין רושמת תשואה שלילית של 49% מתחילת השנה. החברה פיטרה בחודש שעבר 17% מעובדיה, כ-3,000 איש, והמנכ"ל טען אז שאין למהלך שום קשר ל-AI .

בין מניות מדד ת"א 125, בלטו לטובה מניות האנרגיה - בזן ותמר פטרוליום שעלו ב-26.1% וב-24.5%, בהתאמה. חברת התוכנה הדואלית נייס קפצה החודש ב-20.8% אחרי תקופה ארוכה של ביצועי־חסר. מנגד, מניה דואלית אחרת הובילה את הירידות במדד ת"א 125: חברת ציוד השבבים נובה , שהגיעה מוקדם יותר השנה לשיא כל הזמנים. גם חברת השבבים טאואר בולטת לרעה עם ירידה של 19.3%. מלבד שתי מניות השבבים, מניות אלקטרה נדל"ן ומגה אור נחלשו החודש ב-22.3% וב-19.8%, והיו בין החלשות במדד.

גל ההנפקות שהצטנן

בבורסה המקומית נערכו לגל הנפקות חדש, אך חודש יולי הביא איתו דווקא שורה של ביטולי הנפקות.

מספר שיא של חברות הגישו תשקיפים לקראת הנפקות ראשוניות. עם זאת, ההרעה בתנאי השוק הובילה להתקררות שוק ההנפקות. למשל, גורם בשוק הסביר לאחרונה כי "הגופים המוסדיים מסתכלים על מה שקורה בשוק, ואם היו ירידות של 10%, הם רוצים הנחה בהתאם. כל חברה צריכה לעשות שיעורי בית ולראות האם זה מתאים לה".

כך, לדוגמה, יצרנית המכלולים מטליקון הקפיאה את תוכניות ההנפקה, במסגרתה היא תכננה לגייס 150 מיליון שקל לפי שווי של 550 מיליון שקל (לפני הכסף). המוסדיים, מנגד, היו מוכנים לשווי נמוך יותר של כ-350 מיליון שקל.

עוד קודם לכן, בוטלה הנפקת חברת ההדפסות אורדע פרינט, שתכננה הנפקה לפי שווי של כ-880 מיליון שקל, והנפקת אביב נדל"ן שכיוונה לשווי של 1.5 מיליארד שקל לפני הכסף, הבינה שלא תקבל אותו והסתפקה בגיוס חוב.

לעומת זאת, חברת הנדל"ן אביסרור התפשרה על השווי, והיא צפויה לגייס כ-617 מיליון שקל לפי שווי של כ-2.2 מיליארד שקל לפני הכסף - לעומת שווי של 2.6 מיליארד שקל שאליו כיוונה קודם לכן.

קאמבק של הדולר

אחרי התחזקות משמעותית של השקל לעומת הדולר בחמשת החודשים הראשונים של השנה, חל שינוי כיוון. שער הדולר ירד מ-3.19 שקל בסוף 2025 ל-2.81 שקל בלבד בתחילת חודש יוני. מאז, הדולר התחזק משמעותית מול השקל לרמות של כ-3.087 שקל. יש לציין שהשער היה פחות מ-3 שקלים בתחילת החודש והדולר התחזק מאז בכ-3%.

במקביל, ברמה הגלובלית, מדד הדולר (DXY) היה יציב יחסית בחודש האחרון. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, כתב השבוע שהשקל "המשיך להיות אחד המטבעות החלשים בעולם" וכי הוא איבד בחודשיים האחרונים את הקשר הרגיל שלו לשוק המניות האמריקאי. להערכתו, "השינוי בהתנהגות השקל קשור כנראה לעלייה בחשיפה למט"ח של המשקיעים, מגמה שהתפתחה ברבעון השני", והוא סבור כי "כל עוד לא תחול הרעה נוספת במצב הביטחוני או הפוליטי, המשקיעים המוסדיים לא ימשיכו להגדיל את החשיפה למט"ח באופן משמעותי מעבר לרמתה הנוכחית. במצב זה, אנחנו מצפים שהקשר בין שער החליפין של השקל לבין שוק המניות האמריקאי ישוב להתקיים".

הישראליות שדיווחו והגיבו בחדות

רוב החברות הישראליות עדיין לא פרסמו את הדוחות הכספיים שלהן לרבעון השני של השנה, אך בין אלה שכבר פרסמו, בלטה תופעה של תגובה חדה של המניה ביום הדיווח. במקרה של חברת התרופות טבע , זה בא לידי ביטוי בזינוק של קרוב ל-10% בניו יורק, לאחר שהחברה העלתה את תחזית ההכנסות השנתית בזכות חוזק במכירות התרופות המקוריות שלה. מבחינת המשקיעים, למרות שטבע פספסה את תחזית הרווח ברבעון השני (בשל עלויות הקשורות לרכישה שביצעה) - התוצאות והתחזיות הספיקו ל"אנחת רווחה" אחרי תקופה של חולשה במניה.

לעומת זאת, באותו יום עם טבע, עוד שלוש חברות מישראל פרסמו דוחות והמניות שלהן צנחו: פייבר נפלה ב-20.5%, למונייד ב-23.7% ורדוור ב-17.2%. בחברת האינטרנט פייבר, השפעות ה-AI באו לידי ביטוי בהורדת תחזית שנתית, מה שכמובן לא התקבל בסלחנות בשוק שגם ככה מוטרד מאוד מהנושא. למונייד, חברת הביטוח הדיגיטלי, עקפה את התחזיות ברבעון השני, אך נראה שבשוק ציפו לתחזית חיובית יותר קדימה - החברה ממשיכה לצפות לרבעון רביעי חיובי ברמת ה-EBITDA, אך לא שינתה את תחזית ה-EBITDA השנתית. גם ברדוור, ספקית פתרונות אבטחת סייבר, הייתה עקיפת תחזיות ברבעון ותחזית לרבעון השלישי, שנתפסה כלא מספיק אטרקטיבית.

עוד לפניהן, פרסמה דוחות חברת האוטוטק מובילאיי שנפלה ביום הדיווח ב-14.9% (אך התאוששה חלקית מאז), כשלצד הדוחות היא הודיעה על פרישתו הצפויה של המייסד פרופ' אמנון שעשוע מתפקיד המנכ"ל.

גם מניית חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט נפלה בחדות, אחרי שהכנסותיה ברבעון השני פספסו את תחזיות האנליסטים. מנגד, פאגאיה זינקה בחדות, לאחר שתוצאותיה הכספיות עקפו את ציפיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה.