אפקט ה-AI: פייבר מפחיתה משמעותית את התחזית השנתית

השינויים בשוק על רקע כניסת הבינה המלאכותית באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של חברת התוכנה פייבר. התוצאות ברבעון השני של 2026 היו בהתאם לטווח התחזית שהחברה מסרה בעבר, אך נמוכות מעט מתחזיות האנליסטים.

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עם זאת, פייבר מפחיתה משמעותית את התחזית השנתית שלה. בעוד שקודם לכן היא ציפתה לירידה של 3%-12% בהכנסות ביחס לשנה קודמת והייתה אמורה לסיים את 2026 עם הכנסות של 380-420 מיליון דולר - כעת התחזית יורדת ל-356-372 מיליון דולר, כלומר ירידה של 14%-17% בהכנסות לעומת 2025. גם תחזית ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) יורדת, מ-64-80 מיליון דולר ל-52-62 מיליון דולר, זאת לעומת EBITDA של 91.6 מיליון דולר ב-2025.

במכתב למשקיעים, מייסד ומנכ"ל פייבר מיכה קאופמן הגדיר את הרבעון השני של השנה כרבעון מעבר. לדבריו, לקוחות פייבר מאיצים את אימוץ ה-AI, ובשבועות האחרונים החברה התחילה לזהות "האטה ניכרת בביקוש הכולל ובטראפיק, מגמה שנמשכה גם ברבעון השלישי", דבר שהם מייחסים להתפתחויות במודלי שפה גדולים (LLM). בפייבר מנסים להתמודד עם האתגר הזה באמצעות "יישום אגרסיבי של האסטרטגיה שלנו לכיוון upmarket", כלומר לפרויקטים מורכבים ובעלי ערך רב יותר ללקוח.

פייבר פיתחה זירת מסחר לחיבור בין פרילנסרים למעסיקים. החברה היא אחת מהנפגעות הבולטות מהסנטימנט השלילי כלפי חברות התוכנה, משום שהיא נתפסת כמי שנפגעת מה-AI, דבר שגם מתבטא בדוחות שפרסמה היום (ד'). מתחילת השנה מניית פייבר איבדה 41% מערכה לשווי נוכחי של 417 מיליון דולר, ועם פרסום הדוחות המניה יורדת במסחר המוקדם בוול סטריט.

כשליש מהעובדים פוטרו

בספטמבר שעבר פייבר הודיעה על פיטורי כשליש מעובדיה ועל חזרה למצב של סטארט-אפ כדרך התמודדות עם השינויים בשוק. השבוע נחשף בגלובס כי פייבר לא תעבור לקמפוס של Wix בגלילות.

בינתיים ברבעון השני של השנה פייבר רשמה כאמור תוצאות בטווח התחזית שמסרה, אך נמוכות מעט מתחזיות השוק. ההכנסות הסתכמו ב-97.8 מיליון דולר, ירידה של 10% מהרבעון המקביל, ובמחצית הראשונה ההכנסות ירדו ב-5.8% ל-203 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-40% ל-4.5 מיליון דולר ברבעון, והסתכם ב-13 מיליון דולר מתחילת השנה. על בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 50 סנט למניה, שני סנטים פחות מתחזיות האנליסטים. ה-EBITDA הרבעוני הגיע ל-17.5 מיליון דולר, ירידה של 18%.

במחצית הראשונה, פייבר ייצרה 35 מיליון דולר מפעילות שוטפת, ובסיום התקופה היו לה מזומנים והשקעות בהיקף של כ-309 מיליון דולר.

"השוק משתנה מהר מהצפוי"

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל פייבר, מסר: "תוצאות הרבעון השני משקפות שוק שמשתנה מהר מהצפוי, המושפע מאימוץ מהיר של בינה מלאכותית. בהתאם לכך, אנו מתמקדים בפרויקטים בעלי ערך גבוה יותר הדורשים טאלנט איכותי: בעוד שהבינה המלאכותית נוטלת חלק ניכר מהעסקאות הפשוטות ובעלות הערך הנמוך, היא גם יוצרת ביקוש לפרויקטים גדולים, מורכבים וארוכי-טווח, שבהם נדרש צורך אמיתי במומחיות אנושית, לניהול תהליכי העבודה ואחריות גדולה יותר על התוצרים.

"מדובר בתהליך טרנספורמטיבי שיימשך על פני מספר רבעונים, ואנו ממוקדים בביצוע ממושמע ועקבי, תוך בניית פייבר כפלטפורמה האמינה ביותר לפרויקטים בעלי ערך גבוה".

סמנכ"לית הכספים אסתי לוי-דדון הוסיפה כי התוצאות משקפות שלבים ראשונים של טרנספורמציה משמעותית. לדבריה, "עדכנו את תחזית החברה כדי לשקף את המגמות המתמשכות הללו ואת פרק הזמן הנדרש עד שיוזמות הטרנספורמציה שלנו יבואו לידי ביטוי בתוצאות הכספיות.

"חשוב לציין כי אנו ממשיכים לפעול כארגון יעיל וממוקד, תוך הקפדה על משמעת תקציבית לשמירה על הרווחיות. המאזן שלנו מעניק לנו את הגמישות הנדרשת לייצב את פעילות הליבה של המרקטפלייס, להשקיע במעבר לכיוון ה-upmarket ולבחון הזדמנויות להקצאת הון, תוך התמקדות ביצירת ערך לטווח הארוך".