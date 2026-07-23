"פיטורי AI" הפכו לביטוי מוכר בקרב חברות הטכנולוגיה בשנתיים האחרונות. יותר ויותר חברות, בעיקר כאלה שפועלות בתחומי התוכנה, מבצעות מהלכי קיצוצים במצבת העובדים שלהן, ומנמקות זאת בהתפתחות הבינה המלאכותית. מדובר בקיצוצים שלעיתים מפחיתים שיעור ניכר ממספר העובדים בחברה בסבב פיטורים אחד.

● במאנדיי התעקשו שאין צורך בפיטורים נרחבים. פתאום הכול השתנה

פיטורי AI יכולים לנבוע מכמה סיבות, או משילוב של הסיבות הללו. התפתחות הבינה המלאכותית בשנים האחרונות הובילה לכך שיש מקרים שבהם עבודה אנושית מוחלפת על ידי AI, או ש-AI יכולה לעשות את אותה העבודה מהר יותר או בעלות נמוכה יותר. במקרים אחרים חברות עשויות להקטין את ההון האנושי שלהן, כדי שיוכלו לפנות משאבים להשקעה הנדרשת ב-AI.

יש גם פעמים שהתפתחות ה-AI מאיימת על המודל העסקי של חברות, ואין לאותן חברות ברירה אלא לקצץ ולהשתנות אם הן רוצות לשרוד בעולם החדש. הסיפור הזה קיבל את השם המפחיד "SaaSpocalypse", אפוקליפסה של חברות ה-SaaS, כלומר החברות שמספקות תוכנה ארגונית כמנוי בענן.

מניות התחום צנחו בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים, על רקע החששות של שוק ההון שה-AI תפגע, או אולי אף תייתר, את הפתרונות שהן מציעות ואת המודל העסקי כולו בחברות ה-SaaS.

נוסף על כך, אי אפשר להכחיש שייתכן שיש גם מקרים שבהם נוח לחברות שמבצעות סבב פיטורים אגרסיבי להאשים את ה-AI בפיטורים, שכנראה היו מבצעות ממילא.

מגיעים גם לישראליות

פיטורי AI מגיעים כמובן גם לחברות התוכנה הישראליות ומטלטלים אותן. הדוגמה המעודכנת ביותר היא של מאנדיי, שהודיעה אתמול (ד') על פיטורי 630 עובדים, שהם כ-20% ממצבת העובדים שלה.

נכון לסוף 2025, למאנדיי היו 1,729 עובדים בישראל, כ-55% מעובדיה. מאנדיי, שמספקת פלטפורמה מבוססת AI לניהול משימות בעבודה, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 3.1 מיליארד דולר, אחרי שמנייתה נפלה בכ-75% בשנה האחרונה.

החברה, בניהולם של המייסדים המשותפים רועי מן וערן זינמן, ביצעה לאחרונה את מה שהגדירה כשינוי הכי משמעותי מאז הקמת החברה. במאנדיי הסבירו שהשינוי הופך את החברה מפלטפורמה לניהול עבודה לכזאת שגם עושה את העבודה באמצעות סוכני AI שמשולבים בה, ומאפשרים לבני אדם ולסוכנים לעבוד יחד. השינוי הוביל גם לשינוי במודל התמחור, שבו לקוחות יקנו קרדיטים ממאנדיי ובאמצעותם יצרכו פיצ'רים שהיא מציעה.

בינתיים, בשוק ההון עוד לא השתכנעו, והמניה כאמור נסחרת ברמות קרובות לשפל.

מי שכבר חווה משבר שהוביל לפיטורי AI הוא אבישי אברהמי, מייסד ומנכ"ל חברת Wix, שמכהן גם כחבר דירקטוריון במאנדיי (והיה אחד המשקיעים הראשונים בה).

Wix מאפשרת למשתמשים בה להקים ולנהל אתרי אינטרנט. בשנה שעברה, כחלק מההבנה שנדרש שינוי על רקע עליית ה-AI, החברה ביצעה רכישה מוצלחת מאוד מבחינתה, של חברת Base44 העוסקת בתחום ה-Vibe Coding - כלומר מאפשרת למשתמשים בה ליצור יצירות דיגיטליות תוך שימוש בשפה טבעית, ללא צורך בקוד.

בייס44 הפכה למנוע הצמיחה של Wix, וההכנסות החוזרות השנתיות שלה (ARR) זינקו תוך שנה ממיליוני דולרים בודדים לכ-150 מיליון דולר. גם במקרה הזה, המשקיעים לא השתכנעו, ומניית Wix נפלה ב-67% בשנה האחרונה (למרות שהתאוששה מעט מהשפל האחרון), כשהחשש המרכזי הוא שה-AI תפגע בפעילות המסורתית של החברה ותייתר אותה.

המנכ"ל אברהמי אמר לאחרונה בראיון לפודקאסט האמריקאי 20VC, כי "הייתי שמח להגיד שבעוד שלוש שנים הצוות שלנו יהיה מורכב מאלף עובדים בבייס44, אלף עובדים ב-Wix וכל השאר יהיו סוכני AI, אבל אני לא כל כך בטוח שזה אפשרי. כולנו נותנים יותר מדי קרדיט ל-AI ולמה שהיא יכולה לעשות".

Wix פיטרה השנה 20% מעובדיה, כ-1,000 במספר, פיטורים שהוסברו גם בהתפתחות ה-AI, שמחייבת אותה להפוך לחברה רזה ומהירה יותר, אך גם בהתחזקות השקל.

הפיטורים בפייבר

חברה ישראלית שביצעה שינוי וקיצוץ משמעותי על רקע התפתחות ה-AI כבר לפני קרוב לשנה היא פייבר. החברה, בניהולו של המייסד מיכה קאופמן, הודיעה בספטמבר שעבר על פיטורי 250 עובדים, כשליש מעובדי פייבר.

קאופמן הסביר אז, כי "המהירות שבה הטכנולוגיה משתנה, והאפשרויות שהיא מספקת, הן מדהימות ודורשות חשיבה חדשה ומהירות רבה יותר כדי להישאר בראש... אנחנו יכולים וצריכים לחלום בגדול יותר, ולבנות מהר יותר את פייבר כתשתית ממוקדת AI".

לצורך זה, הוחלט להפוך את החברה לרזה יותר, עם פחות שכבות ניהול, או כפי שקאופמן הגדיר, "חזרה למצב של סטארט-אפ". גם בפייבר נראה שהמשקיעים מעדיפים לחכות להתבהרות התמונה, והמניה נפלה בשנה האחרונה בכ-58%.

הדוגמאות המקומיות הן כמובן חלק מתמונה רחבה בהרבה. לפי נתוני TechCrunch, רק במחצית הראשונה של 2026 הגיע מספר המפוטרים בעולם ל-165 אלף. אורקל למשל פיטרה 13% מהעובדים (21 אלף) ומיקרוסופט הודיעה על פיטורי 4,800 עובדים, אחרי שבשנה שעברה כבר הסבירה מהלך פיטורים של אלפי עובדים בצורך להקטין הוצאות, במטרה להתאים את עצמה לשינוי הטכנולוגי המהיר ולהשקעות הגדולות שנדרשות ל-AI.

חברת התוכנה סיילספורס פיטרה בשנה שעברה 4,000 עובדים בתפקידי תמיכת לקוחות, והמנכ"ל הסביר שבעקבות התפתחות ה-AI הוא זקוק לפחות עובדים.

חוזרים לגייס עובדים

לפני כחודש, חברת התוכנה Intuit פיטרה 3,000 עובדים, שמהווים 17% ממצבת כוח האדם שלה, על רקע מיקוד עסקי במוצרים מבוססי AI. עם זאת, מנכ"ל החברה אמר בראיון ב-CNBC כי "אין לזה שום קשר ל-AI. המטרה היא להפוך ליותר אפקטיביים". ייתכן שזה חלק משינוי טון בנושא פיטורי AI. כתבות שפורסמו לאחרונה מתחילות להטיל ספק במהלכים שבוצעו, וכך למשל, בכתבה ב-CNBC נכתב שחברות מתחילות לשקול מחדש את ההתמקדות ב-AI על חשבון עובדים.

סגן נשיא בפורד אמר בכתבה, שהחברה מגייסת מחדש מהנדסים: "AI היא כלי פנטסטי, אבל רק כמו המידע שאתה מאמן אותה עליו". בכירה ב-IBM אמרה שם, שאם לא יגויסו עובדים מתחילים, "מה יקרה בעוד 3-5 שנים? הבאר תתייבש".

גם בפורבס מצאו שיש חברות שמתחילות לגייס מחדש עובדים אנושיים. "החברה מודיעה תחילה שהיא הולכת להשתמש ב-AI כדי לבצע עבודה. היקף העובדים מצטמצם. ואז 6-12 חודשים לאחר מכן מתגלה שה-AI ביצעה בהצלחה רק 60% מהמשימות, והחברה מגייסת מחדש את האנשים", נכתב שם.

קשה לומר שיש שינוי מגמה, אבל נראה שהספקנות נשארת, גם כשחברות מצמצמות בעובדים וגם כשהן משקיעות ב-AI, ולפחות בשוק ההון - מחכים ליותר בהירות.