הפיטורים בפייבר: AI זה חשוב, אבל חשוב גם לדעת איזה AI

פייבר , מעין חברה-אחות של וויקס, החלה את דרכה כמי שמחברת לכל אחד מעצב אתרים, מאיירת או קריין כדי לבצע כל משימה שתטילו עליהם - תמורת 5 דולר בלבד. מכאן גם מגיע שמה - "הכול ב-5 דולר", אם תרצו. מאמן כושר שחיפש מתכנת שיבנה לו אתר, אשה שרצתה להפתיע את בעלה עם ברכה מוקלטת או בעלת חנות פרחים שבדיוק מצלמת סרטון ומחפשת קריין מקצועי - אלה היו מסוג הלקוחות הראשונים שלה.

כברת דרך היא עברה מאז, ועד היום פייבר היא חברה שרואה את עצמה בעיקר כספקית שירותים מקצועיים לחברות גדולות: מכתיבת קוד, דרך ניהול פרויקטים ועד ניהול קמפיין שיווקי, שמעסיקה אגב כך אלפי פרילנסרים ברחבי העולם.

● מלאנוקס בלב המתיחות בין ארה"ב לסין: האם אנבידיה תספוג קנס של מיליארדים?

● פרצה למחשבים בתיכון, והיום היא מגייסת בכירים לסטארט-אפ שלה

מיום הופעתו של ChatGPT בעולם, היה ברור שפלטפורמות הפרילנסרים - כמו פייבר ומתחרתה האמריקאית אפוורק (Upwork) - יצטרכו להשתנות. איזה ערך יש לשוק פרילנסרים שמבצעים מטלות פשוטות שמנועי הצ'ט לא יכולים להחליף? כצפוי שתי המתחרות שחולשות על שוק הפרילנסרים הדיגיטלי אימצו את הבינה המלאכותית לחיקן, כפי שמתבקש מכל חברה שהוקמה לפני עידן OpenAI. אבל האם כל מי "שמאמץ את ה-AI" בהכרח מצליח?

מעבר לבאזוורד, ה-AI יכול להגיע באלף צורות: הוא יכול לייעל את תהליכי העבודה הפנימיים בתוך פייבר ולחסוך בעובדים; הוא יכול לעמוד בפני עצמו כקטגוריה חדשה בשוק הפרילנסרים ולאפשר לבעלי עסקים לאתר אמני וידאו או מומחי קוד; הוא יכול לייעל או להעצים את עבודת הפרילנסרים או לשפר את התקשורת שלהם עם הלקוחות. המנכ"ל מיכה קאופמן, שמרבה להתראיין על בינה מלאכותית ועל המשרות שיתיירו בעקבותיו, נוהג לומר שאפילו את המנכ"ל ה-AI יכול להחליף.

אם תשאלו את קאופמן הישראלי, או את היידן בראון, מנכ"לית המתחרה אפוורק, הם יודו כי "כל התשובות נכונות" - כל הדרכים והאמצעים לאמץ טכנולוגיות ותהליכים של בינה מלאכותית בארגון נלקחים בחשבון. אין להם ברירה אחרת, כמו גם לכל בני דורם שחייבים להשקיע בצורה זו או אחרת בתופעה החדשה: וויקס ומאנדיי השקיעו כל אחת במיזמי "וייב קודינג", מעין צ'ט בוט שמאפשר ליצור תוכנות ואפליקציות לפי דרישה. כל AI בא בחשבון, אלא שבסוף, כמו בניהול של כל חברה - סדר העדיפויות, ההשקעה וההיענות של השוק - הם אלה שקובעים.

מנצחת ב-AI? לא בטוח

בפוסט שכתב אמש (ב') ברשת לינקדאין - ובו הכריז על הכוונות של פייבר "לחזור למצב של סטארט-אפ" ועל פיטורי כרבע מהעובדים (250 איש) - ציין קאופמן את המילה "AI" לפחות 16 פעמים. אבל האם החברה מנצחת ב-AI? כלל לא בטוח.

נכון, פייבר אימצה את ה-AI במגוון דרכים: היא פיתחה כלי שמייעל את התקשורת בין הלקוחות לפרילנסרים ומעצימה את עבודתם של האחרונים, והפכה את השירות שלה לנגיש וידידותי יותר. המוצר החדש, Fiverr Go, הופך את הפרופיל האישי של הפרילנסר למעין סוכן חכם כל-יכול ומאפשר לו זמינות גבוהה יותר כלפי הלקוח.

אבל אנליסטים, כמו למשל רימי סינגי מחברת המחקר הפיננסי זאקס, מסמנים דווקא את בחירות ה-AI של המתחרה אפוורק כמוצלחות יותר. אפוורק ביצעה מספר רכישות קטנות בתחום השפה הטבעי, החיפוש והתשלומים, ופיתחה ממשק מבוסס בינה מלאכותית המאפשר לפרסם במהירות מודעת דרושים, לראיין ולשכור פרילנסר כאילו היה מועמד לעבודה.

מעל לכול מציינים האנליסטים את הבולטות שיצרה אפוורק באספקת פרילנסרים המתמחים בבינה מלאכותית, מומחים שמסייעים לרשתות חברתיות, למשל, לאמן את המודלים שלהן, לענקיות רפואה לבנות תוכנות מבוססות בינה מלאכותית או לפירמות רואי חשבון להפוך תהליכים פנימיים לאוטומטיים.

אפוורק פתרה בצורה בולטת יותר את הכאב האמיתי של הלקוחות הגדולים של אתרי הפרילנסרים - המחסור החמור בכוח-אדם מיומן ב-AI. בדיקה פשוטה ברשת מראה כי אפוורק אגרסיבית יותר מפייבר בקמפיינים לאיתור מומחי AI שמועניינים לעבור כפרילנסרים.

שתי החברות - פייבר ואפוורק - סובלות ממחיר מניה נמוך, שירד לתחתית לאחר הנפקה מוצלחת אי-שם בעשור הקודם. אך מביניהן, מניית אפוורק היא הצומחת יותר: מאז תחילת השנה היא עלתה ב-3%, בעוד שמניית פייבר ירדה ב-27%. אפוורק היא החברה הגדולה יותר, שנסחרת בשווי של 2.2 מיליארד דולר - בעוד שפייבר שווה רק 880 מיליון דולר.

באופנהיימר מודאגים

באופנהיימר הורידו בסוף חודש יולי את מחיר היעד למניית פייבר מ-38 ל-35 דולר, אם כי מאז המחיר לא השתנה, וגם היום הוא עומד על 22 דולר - בשל מספר תופעות ממנה סובלת החברה: נתוני המאקרו הצרכניים אומנם השתפרו לעומת אפריל, אבל הביקוש מצד עסקים קטנים ובינונים נותר ללא שינוי, ובעוד שהביקוש לשירותי AI גדל, הדבר לא בא לידי ביטוי בגידול במכירות בפלטפורמת השוק הדיגיטלי של פייבר.

בפירמה חוששים שמא ההכנסות ממוצרי AI מסוימים מתקזזים עם אובדן הכנסות לטובת כלי AI חינמיים או זולים יותר מחוץ לפייבר. לסיום, אומרים באופנהיימר - פייבר נראית יותר כמו יעד לרכישה.

פייבר היא חברה רווחית שמצליחה להגיע לחברות גדולות יותר ולהציע יותר שירותים מנוהלים באיכות גבוהה יותר מאשר בעבר. כעת, עם הפיטורים היא עוד תגדיל את הרווחיות שלה לקראת השנה הבאה - ויש לה יעד להגיע לרווח EBITDA של 25% כבר ברבעונים הקרובים - אבל את המשקיעים זה לא מספק. גם אחרי הודעת הפיטורים והשינוי הארגוני מניית פייבר כמעט לא זזה, וכדי לחזק את מעמדה כחברה שמנצלת את ה-AI במקום הנכון ובנקודה שבאמת כואבת ללקוחות שלה, היא תידרש להציג תוכנית חדשה.