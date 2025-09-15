פייבר הישראלית הודיעה שתפטר 250 עובדים

על רקע עליית ה-AI, חברת הטכנולוגיה פייבר צפויה לפטר 250 עובדים - כמעט שליש מסך עובדי החברה. החברה מעסיקה את רוב עובדיה בישראל - 637 מתוך 762 נכון לנתוני סוף שנת 2024. במקביל, החברה מספקת למשקיעים אשרור של התחזיות לרבעון השלישי ולשנת 2025, ומעדכנת כי תגיע ליעד ה-EBITDA המתואם של 25% שנה מוקדם מהצפוי, כלומר ב-2026.

מיכה קאופמן, מייסד ומנכ"ל החברה, כתב היום לעובדים כי בינה מלאכותית מעצבת מחדש לא רק את העבודה, אלא גם את האופן שהאדם והמכונה מתקשרים. להערכתו, זה יוביל לשינויים מהותיים בפעילויות חברתיות ובתפעול של עסקים. "המהירות בה הטכנולוגיה משתנה, והאפשרויות שהיא מספקת, הן מדהימות ודורשות חשיבה חדשה ומהירות רבה יותר כדי להישאר בראש", כתב קאופמן. "אנחנו כבר עכשיו אחת החברות שמאמצות AI בכל מה שאנו עושים, ואנחנו קוצרים את הפירות של מה שצוותי AI קטנים ופרודוקטיביים יכולים לעשות".

קאופמן פירט מספר פעילויות של החברה, וציין כי כעת המטרה היא להאיץ את דרך הפעילות הזו. "אנחנו יכולים וצריכים לחלום בגדול יותר ולבנות מהר יותר את פייבר כתשתית מודרנית ממוקדת־AI", הוסיף. קאופמן ציין שהיום פייבר משיקה תוכנית טרנספורמציה, להפוך את החברה לממוקדת־AI, רזה ומהירה יותר, עם פחות שכבות ניהול. "השינוי דורש אתחול מחדש (reset) כואב", כתב קאופמן. "ניפרד מכ-250 חברי צוות במחלקות שונות. התוצאה תהיה ארגון קטן ושטוח יותר".

קאופמן הוסיף שזו כנראה ההחלטה הקשה ביותר שנאלץ לקבל, "במיוחד משום שפייבר היא מקום קסום עם תחושת שייכות גדולה ותרבות ממוקדת משימות". לדברי קאופמן, התשתית של פייבר נבנתה במשך שנים רבות וצריך לפשט אותה. "זו מיומנות שונה וגישה שונה. זה דורש חזרה למצב של סטארט אפ", כתב.

המניה נחלשה בשנים האחרונות על רקע מהפכת ה-AI

קאופמן פירט במכתבו על ההיסטוריה של פייבר מאז שהוקמה לפני 16 שנים, וכתב שבשנה האחרונה, יושמו בחברה פרויקטים רבים של AI, שהראו איך תהליכי AI יכולים לייעל ולשחרר אנשים ממשימות ידניות מייגעות. קאופמן סבור שכארגון רזה יותר, יוכלו בפייבר לעבוד באופן קרוב יותר כצוות, וכתב כי "באופן אישי, אני מצפה לעבוד באופן ישיר יותר עם כל אחד מכם".

פייבר נסחרת בבורסת ניו יורק, לפי שווי שוק של 840 מיליון דולר. מניית החברה נחלשה בשנים האחרונות, בשל החשש שפעילותה תיפגע מיישומי AI. החברה פיתחה זירת מסחר שמחברת בין פרילנסרים מתחומים שונים לבין מעסיקים. במחצית הראשונה של השנה, הכנסות החברה צמחו ב-14.7% ל-216 מיליון דולר, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ב-1.7% ל-4 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-40.9 מיליון דולר שהם כ-19% מההכנסות, וכאמור החברה מצפה להגיע ל-25% ב-2026. נזכיר, שגלובס חשף לאחרונה שפייבר תצא ממרכז תל אביב ותשכור שטח כשוכרת משנה במשרדיה של Wix בגלילות.