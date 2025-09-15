מלאנוקס, חברת שבבי התקשורת הישראלית, נחשבת מאז רכישתה בידי אנבידיה לפני יותר מחמש שנים כתרנוגלת שמטילה ביצי זהב עבורה, וכמקדמת המכירות הראשית של מוצריה. שבבי התקשורת מיקנעם ומתל אביב מאפשרים למידע בין המעבדים הגרפיים של אנבידיה לזרום בצורה חלקה ומהירה ולשחרר אגב כך את צווארי הבקבוק שנוצרים בשרתי הבינה המלאכותית בהתאם לדרישה הגוברת לעיבוד AI.

● פייבר הישראלית הודיעה שתפטר 250 עובדים

● ההחלטה מתקרבת ומסתבכת: ראש העיר שמאיים בעתירה נגד עסקת אנבידיה

החשיבות של מלאנוקס לאנבידיה הודגשה בעיקר ברבעונים האחרונים, כאשר התברר כי היא נחשבת לעסק הצומח ביותר בתוך אנבידיה ולמרכיב השני הגדול ביותר בהכנסות החברה. כעת, הופכת החברה מיקנעם לאבן נגף נוספת במערכת היחסים המתדרדרת בין ארה"ב לסין.

הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים

במוקד: ממשלת סין הודיעה כי אנבידיה הפרה את חוקי ההגבלים העסקיים במדינה בעצם העובדה שרכשה את מלאנוקס ב־2020 בתמורה ל־6.9 מיליארד דולר. סין החלה לבחון את הרכישה כבר בסוף 2024, למרות שהיא אישרה את התכנותה קודם לכן. עם זאת, ברשות ההגבלים הסינית טענו כי "היא אושרה בתנאים מסוימים", לא פירטו מהם התנאים וגם לא פירטו מה טיבן של העברות או החשדות כלפי אנבידיה.

ההודעה הסינית הגיעה טרם פתיחת המסחר בוול סטריט, והחוזים על המניה נצבעו באדום. חשוב לזכור כי חרף ההודעה הסינית, מדובר בממצאי בדיקה ראשונית שערכה רשות ההגבלים שם. הרשויות בסין ציינו בפירוש כי ההליך עדיין לא הסתיים וכי הן ממשיכות בבדיקת העובדות. בפועל, על פי הערכות, המטרה של סין היא ליצור מנוף לחץ על ארה"ב בזמן המשא ומתן שמתקיים בנושא הסחר בימים אלה בין המדינות בספרד.

עסקת המיזוג אושרה כבר ב־2020 על ידי הרגולטורים בארה"ב, אירופה וישראל - עוד בזמן שאנבידיה היתה חברה ששווה בסך הכל 200 מיליארד דולר ומלאנוקס חברה של מיליארדים בודדים. איש לא שיער כיצד מהפכת ה־AI שהחלה בנובמבר 2022 עם השקת ChatGPT של OpenAI, תחולל סערה שתהפוך את אנבידיה מחברה שמפורסמת בשבבים גרפיים למשחקי מחשב, לחברה שמושלת בכיפת ה־AI עם שרתי ענק המבוססים על המעבדים הגרפיים שלה ושהיא תחצה את רף 4 טריליון הדולר.

האם קנס גבוה יוטל על אנבידיה?

במידה וסין תקבל החלטה סופית בעניין אנבידיה, היא עלולה להטיל עליה קנס שעשוי לנוע בין אחוז ל־10% מההכנסות במדינה ולעמוד על 1.7 מיליארד דולר. אנבידיה כבר דיווחה על הכנסות של 17 מיליארד דולר מסין לשנת הכספים הקודמת, 13% מהכנסותיה, אך במחצית הראשונה של 2025 מכירותיה בסין הצטמצמו דרמטית בשל האיסור שהטיל ממשל טראמפ על החברה למכור את המעבדים שלה הייחודיים לשוק הסיני, H20.

החברה דיווחה כי ברבעון הראשון של השנה גרעו ההגבלות של הממשל 7 מיליארד דולר ממכירותיה בסין וברבעון השני עוד 4 מיליארד, אך סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, קולט קרס, הביעה תקווה כי פתרון של המשבר הגיאופוליטי בין סין לארה"ב יוכל לתרום עד 5 מיליארד דולר להכנסות הרבעון השלישי. גם אם פתרון כזה נראה באופק - נראה שארה"ב וסין ממשיכות להתכתש ביניהן ולהותיר את מבנה ההכנסות של אנבידיה בסין בחוסר וודאות, ובלאו הכי מחוץ לטווח התחזית של האנליסטים.

בחודש יולי האחרון אישר טראמפ לאנבידיה לשוב ולמכור את מעבדי H20 במדינה, מה שהעלה את מניית החברה ב־3% ביום ההודעה. כמה שבועות לאחר מכן, התברר כי באותה הפגישה שנערכה בחודש יולי בין טראמפ למנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, הטיל הממשל האמריקאי מס ייחודי ייעודי לאנבידיה ולמתחרה AMD על מכירותיהן בשוק הסיני שעומד על 15% מסך המכירות שלהן במדינה ומוערך עד סוף השנה בכ־3 מיליארד דולר.

חלק ממאבק מתמשך בין מעצמות

גם בימים האחרונים המתיחות בין סין לארה"ב לא פחתה, זאת לקראת משא ומתן שהשתיים צפויות לנהל בימים הקרובים בספרד. ארה"ב הוסיפה רק בימים האחרונים 23 חברות סיניות לרשימה השחורה שהיא מנהלת, בה כלולות חברת סיניות שמסכנות את הביטחון הלאומי האמריקאי. סין עצמה פתחה בחקירה על ייבוא עודף של שבבים מארה"ב וכן חקירה נוספת על אפלייה שמפעילה ארה"ב כלפי תעשיית השבבים הסינית.

הכנסות אנבידיה ישראל - מלאנוקס לשעבר - עלו ב־46% מרבעון לרבעון ב־2025, וקרוב ל־100% מהרבעון השני של 2024 לרבעון המקביל השנה עם מוצרי מעבדי ושרתי התקשורת (נטוורקינג) של אנבידיה, כך לפי דיווחי החברה לרבעון השני. הכנסות פעילות הנטוורקינג של אנבידיה עלו מ־3.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ל־7.25 מיליארד דולר ברבעון השני השנה - סכום שמגלם כבר קצב הכנסות שנתי שיכול לנוע אי שם בין הכנסות של 25 ל־30 מיליארד דולר בשנה, מרשים למדי ביחס לחברה שנמכרה ב־7 מיליארד דולר בתחילת העשור.