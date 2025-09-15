סין קבעה שאנבידיה הפרה את חוקי המונופול עם רכישת מלאנוקס

סין קבעה שאנבידיה הפרה את חוקי המונופול של המדינה כאשר רכשה את חברת ההייטק הישראלית מלאנוקס. גורם רשמי בסין אמר היום (ב') כי "לאחר הבדיקה הראשונית שנפתחה בשנה שעברה, נמצא כי אנבידיה הפרה את חוקי המונופול ברכישת מלאנוקס". למרות ההחלטה כי אנבידה הפרה את חוקי התחרות והגבלים עסקיים במדינה, סין לא פרסמה אלו צעדי ענישה יינקטו או איך בדיוק התבצעה ההפרה, אלא רק כי החקירה תמשך. לאחר ההודעה אנבידיה מאבדת כ-2.5% במסחר המוקדם.

על פי דיווחים קודמים, יצרנית השבבים אנבידיה הייתה חשודה שהפרה את הסכם לו התחייבה במהלך רכישת מלאנוקס הישראלית, לפי התנאים שפורטו על ידי הרגולטור. בזמנו, כשאנבידיה הגישה הצעה של רכישת מלאנוקס בסך 6.9 מיליארד דולר, היו חששות שסין שתחסום את העסקה. עם זאת, בשנת 2020 בייג'ינג אישרה את העסקה עם מספר תנאים, כמו מניעת תנאי מסחר בלתי ספרים, הגבלות רכישה ועוד.

ההודעה של סין עלולה לסבך את המשא ומתן הסחר בין פקידים סינים ואמריקאים שהחל אתמול (א') במדריד.