טכנולוגיה סין קבעה שאנבידיה הפרה את חוקי המונופול עם רכישת מלאנוקס
אנבידיה

סין קבעה שאנבידיה הפרה את חוקי המונופול עם רכישת מלאנוקס

גורם רשמי בסין אמר היום כי "הפרה את חוקי המונופול ברכישת מלאנוקס", אך לא פורסמו אלו צעדי ענישה יינקטו ורק צוין כי החקירה תימשך • בשנת 2020 בייג'ינג אישרה את עסקת הרכישה עם מספר תנאים מתלים

שירות גלובס 12:08
מנכ''ל אנבידיה ג'נסן הואנג / צילום: ap, Carl Court
סין קבעה שאנבידיה הפרה את חוקי המונופול של המדינה כאשר רכשה את חברת ההייטק הישראלית מלאנוקס. גורם רשמי בסין אמר היום (ב') כי "לאחר הבדיקה הראשונית שנפתחה בשנה שעברה, נמצא כי אנבידיה הפרה את חוקי המונופול ברכישת מלאנוקס". למרות ההחלטה כי אנבידה הפרה את חוקי התחרות והגבלים עסקיים במדינה, סין לא פרסמה אלו צעדי ענישה יינקטו או איך בדיוק התבצעה ההפרה, אלא רק כי החקירה תמשך. לאחר ההודעה אנבידיה מאבדת כ-2.5% במסחר המוקדם.

על פי דיווחים קודמים, יצרנית השבבים אנבידיה הייתה חשודה שהפרה את הסכם לו התחייבה במהלך רכישת מלאנוקס הישראלית, לפי התנאים שפורטו על ידי הרגולטור. בזמנו, כשאנבידיה הגישה הצעה של רכישת מלאנוקס בסך 6.9 מיליארד דולר, היו חששות שסין שתחסום את העסקה. עם זאת, בשנת 2020 בייג'ינג אישרה את העסקה עם מספר תנאים, כמו מניעת תנאי מסחר בלתי ספרים, הגבלות רכישה ועוד.

ההודעה של סין עלולה לסבך את המשא ומתן הסחר בין פקידים סינים ואמריקאים שהחל אתמול (א') במדריד.