יצרנית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית, אס.קיי. הייניקס דיווחה אמש (ג') על מה שהיא הגדירה כרבעון הטוב בתולדותיה, אך זה לא הספיק כדי להרשים את המשקיעים. למרות זינוק של מאות אחוזים בהכנסות וברווחים, התוצאות היו נמוכות מציפיות האנליסטים והמניה צנחה בכ-15%. הירידות הגיעו על רקע גל מימושים רחב במניות השבבים בעולם, כאשר המשקיעים מתחילים להטיל ספק בשאלה האם קצב ההשקעות האדיר בתשתיות בינה מלאכותית יוכל להימשך לאורך זמן.

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החברה דיווחה על הכנסות של 79.3 טריליון וון (כ-54.6 מיליארד דולר), עלייה של 257% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם ב-60.5 טריליון וון (כ-41.6 מיליארד דולר), זינוק של 557% משנה לשנה. הרווח הנקי קפץ ב-1,242% והגיע ל-94 טריליון וון (כ-64 מיליארד דולר), בין היתר בעקבות מכירת החזקתה בחברת שבבי הפלאש Kioxia. מדובר ברבעון הטוב ביותר בתולדות החברה, ולראשונה גם הכנסות המחצית הראשונה חצו את רף 100 טריליון הוון (כ-69 מיליארד דולר).

אלא שהתוצאות היו נמוכות מתחזיות השוק. אנליסטים ציפו להכנסות של כ-84 טריליון וון (כ-57.8 מיליארד דולר) ולרווח תפעולי של כ-64 טריליון וון (כ-44.1 מיליארד דולר). בשוק שבו SK Hynix הפכה לאחת הנהנות הגדולות ממהפכת הבינה המלאכותית, גם צמיחה של מאות אחוזים אינה מספיקה כאשר הציפיות גבוהות עוד יותר.

כעת, הירידות במניה בולטות במיוחד משום שהן מגיעות פחות משלושה שבועות לאחר שהחברה השלימה הנפקת ADR (American Depositary Receipts) בנאסד"ק - כלומר תעודות פיקדון המאפשרות למשקיעים אמריקאים לסחור במניות של חברה זרה כאילו היו מניות אמריקאיות. במסגרת ההנפקה גייסה החברה 26.5 מיליארד דולר, באחת מהנפקות המניות הגדולות שביצעה אי פעם חברה זרה בארה"ב

החשש: האם בום ה-AI יוביל לעודף היצע?

SK Hynix היא אחת הספקיות המרכזיות של אנבידיה בתחום שבבי ה-HBM (High Bandwidth Memory), המשמשים לאימון ולהרצת מודלי בינה מלאכותית. לדברי החברה, ההשקעות האדירות של ענקיות הטכנולוגיה במרכזי נתונים ובתשתיות AI ממשיכות להגדיל את הביקוש לשבבי זיכרון, והיא מעריכה כי המגמה תימשך גם במחצית השנייה של השנה. בחברה מסבירים כי שירותי הבינה המלאכותית כבר מתחילים לייצר הכנסות עבור ספקיות הענן הגדולות, מה שמאפשר להן להמשיך ולהרחיב את ההשקעות בתשתיות מחשוב.

כדי לעמוד בביקוש, החברה ממשיכה להרחיב את היצע המוצרים שלה. במהלך הרבעון האחרון, החלה החברה בייצור המוני של שבבי HBM4, ובמחצית הראשונה של השנה השלימה גם משלוחי דוגמאות של גרסת HBM4E ללקוחות. במקביל, היא מאיצה את המעבר לטכנולוגיית ייצור של 321 שכבות בשבבי ה-NAND לאחסון נתונים, שעד סוף השנה צפויה להוות כמחצית מכושר הייצור שלה בתחום. החברה גם הודיעה כי תשקיע השנה כ-40-50 טריליון וון (כ-28-34 מיליארד דולר) בהרחבת הייצור, בפיתוח הדור הבא של שבבי הזיכרון ובהגדלת יכולות האריזה המתקדמות.

למרות האופטימיות של החברה, המשקיעים חוששים כי גל ההשקעות העצום של יצרניות השבבים עלול להוביל בתוך כמה שנים לעודף היצע - תרחיש שמוכר היטב לענף הזיכרונות, המאופיין במחזוריות חדה של מחסור, עודפי ייצור וירידות מחירים. גם ההתחזקות של יצרניות שבבים סיניות והמשך ההשקעות האגרסיביות של חברות כמו סמסונג ומיקרון טכנולוג'י מוסיפות לחששות מפני תחרות גוברת בשנים הקרובות.

ב-SK Hynix דוחים את ההערכות הללו. בחברה טוענים כי הביקוש לשבבי זיכרון מתקדמים ממשיך לעלות, בעוד שמחירי שבבי ה-DRAM וה-NAND המשיכו לטפס גם ברבעון האחרון. לדבריה, חוזי אספקה ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים מספקים יציבות רבה יותר לעומת מחזורי העסקים שאפיינו את הענף בעבר, והמחסור בשבבי זיכרון לבינה מלאכותית צפוי להימשך עוד שנים.