חברת שבבי הזיכרון הקוריאנית SK Hynix, השלימה בסוף השבוע האחרון את ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק. ביום המסחר הראשון שלה היא קפצה בשיעור דו־ספרתי, לשווי חברה של כ־1.2 טריליון דולר.

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SK, שכבר נסחרת בבורסת סיאול, גייסה כ־26.5 מיליארד דולר ובכך הפכה להנפקה הגדולה ביותר אי־פעם של חברה זרה בוול סטריט, כ־12 שנים לאחר שענקית המסחר המקוון הסינית עליבבא גייסה 25 מיליארד דולר בהנפקתה. "זה חלום שהתגשם", אמר יו"ר החברה, צ'יי טה־וון, בראיון ל־CNBC בעקבות ההנפקה.

שנייה רק ל־SpaceX

למרות שהמדדים המובילים בוול סטריט ירדו מהשיאים האחרונים שלהם, ובקרב המשקיעים יש מי שחושש שבתחום ה־AI מתפתחת בועה; ואף על פי שבשבוע שעבר הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן הסתיימה, או לפחות הגיעה למשבר רציני - הנפקת SK Hynix זכתה לביקושים גבוהים מאוד. כאמור, ביום המסחר הראשון בוול סטריט המניה קפצה ב־12.8%.

כאמור, החברה עקפה את עליבבא כהנפקה הזרה הגדולה ביותר, והפכה גם להנפקה השנייה בגודלה בכל הזמנים, לאחר זו של SpaceX (שבשליטת אילון מאסק) בחודש שעבר.

הנפקת SK Hynix זכתה לביקוש יתר של פי 7 ולאחר העלייה במניה בסוף השבוע (למחיר של כ־168 דולר) שווי החברה מתקרב ל־1.2 טריליון דולר. הוא ממצב אותה כחברת השבבים בעלת שווי השוק הרביעי בגודלו בוול סטריט, אחרי אנבידיה, TSMC וברודקום, ולפני מיקרון ו־AMD.

SK Hynix היא אחת מיצרניות שבבי הזיכרון הגדולות ביותר בעולם, והשבבים שלה חיוניים לתשתיות AI. תחום הזיכרון נחשב לצוואר בקבוק משמעותי בכל הנוגע להתפתחות ה־AI, משום שההיצע אינו גדול והביקוש רב מאוד, מה שמוביל לעליית מחירים ולזינוק במניות התחום. בבורסה בקוריאה יש חברה גדולה נוספת מהתחום, סמסונג אלקטרוניקס. שתי החברות מהוות כחצי מהמדד המוביל בסיאול, KOSPI, שקפץ מתחילת השנה ביותר מ־70% (אך נחלש לאחרונה מהשיא).

מלבד גיוס ההון נועדה הנפקת SK Hynix בנאסד"ק גם להגדיל את החשיפה שלה למשקיעים נוספים, מעבר לשוק הדרום קוריאני. כך, לפני ההנפקה משקיעים מוסדיים מישראל כמעט לא השקיעו במניה (בבורסה בסיאול).

הפניקס השקיעה קודם

לפי נתונים של פלטפורמת סמארטבול, שמנתחת החזקות של גופים מוסדיים, ושל פלטפורמת הדאטה הפיננסי Fund Find, רק גוף מוסדי ישראלי אחד החזיק טרום ההנפקה במניות הייניקס. מדובר בחברת הביטוח הפניקס, עם החזקה שמוערכת במאות אלפי דולרים עד מיליונים בודדים.

בתשקיף של SK Hynix לקראת ההנפקה, ישראל מוזכרת בעיקר בהקשר של סיכונים גיאו־פוליטיים (לצד מלחמת רוסיה־אוקראינה, למשל) והשפעתם על החברה - לדוגמה בהקשר של עליית מחירי האנרגיה.

לפי התשקיף, ל־SK Hynix יש פעילות מכירות בישראל, ששייכת לחברה הבת Solidigm, לצד פעילויות דומות במדינות שונות, מארה"ב וקנדה ועד סינגפור. מדובר בפעילות בתחום זיכרונות ה־NAND (סוג של זיכרון לא נדיף, השומר על המידע ללא תלות באספקת חשמל) שנרכשה לפני מספר שנים מידי אינטל בתמורה ל־8.8 מיליארד דולר, והיום היא מהווה אחד ממותגי החברה.

עוד קשר עקיף לישראל מגיע מהתחרות עם סנדיסק, חברה נוספת בתחום הזיכרונות שאותה הקים הישראלי־אמריקאי אלי הררי, והיא מעסיקה כמה מאות עובדים בשלושה אתרים בישראל, מאז שרכשה בעבר את אם־סיסטמס הישראלית.

לפי נתוני התשקיף של SK Hynix, בשוק ה־NAND, נכון לרבעון הראשון של השנה נתח השוק של סנדיסק הוא 14% ונתח השוק של SK Hynix הוא 18.5%, כשהחברה הגדולה בתחום היא סמסונג אלקטרוניקס עם נתח של 32.5%.

בשוק ה־DRAM (זיכרון נדיף) נתח השוק של הייניקס הוא 29.1% וב־HBM (רכיב זיכרון שחיוני לתחום ה־AI ומשולב במעבדים של אנבידיה), הנתח שלה הוא 56.4%.

תיאבון לתשתיות AI

ברבעון הראשון של השנה, הכנסות SK Hynix צמחו ב־198% ביחס לרבעון המקביל ב־2025 והסתכמו ב־52.6 מיליארד וון קוריאני (כ־35.1 מיליארד דולר לפי שער החליפין הנוכחי). הרווח ברבעון הראשון הסתכם ב־40.3 מיליארד וון (כ־26.9 מיליארד דולר) - זינוק של כמעט 400% ביחס ל־8.1 מיליארד וון ברבעון המקביל.

SK Hynix נהנית גם מגידול בהיקפי המכירות שלה וגם מעלייה במחיר המכירה הממוצע של מוצריה. זאת על רקע הגידול בהשקעות בתשתיות AI והחיוניות שלהם לתחום.

נתונים שסיפקה החברה בתשקיף שלה מצביעים על כך שבמוצרי ה־DRAM נרשם ברבעון הראשון השנה קיפאון בהיקפי המכירות אחרי עלייה בשיעור חד־ספרתי ברבעון הרביעי של 2025; אולם במקביל מחיר המכירה הממוצע זינק ברבעון הראשון ביותר מ־60% לעומת הרבעון הרביעי, שבו נרשמה עלייה של סביב 25% במחיר הממוצע לעומת הרבעון השלישי.

בתחום ה־NAND מחירי המכירה הממוצעים גדלו בכ־30% ברבעון הרביעי ובכ־75% ברבעון הראשון, כשבהיקפי מכירות המוצרים התמונה לא הייתה חד־משמעית. החברה עצמה מציינת בתשקיף שהפעילות שלה מושפעת ממחזוריות, שנובעת במידה רבה מתנודות בביקוש למוצרי הקצה.

"הביקוש החזק להנפקה מצביע על כך שהתיאבון העולמי לתשתיות AI נותר בעינו למרות התנודתיות האחרונה", אמר ל־CNN ג'ונג אין יון מחברת ניהול הנכסים Fibonacci.

בוול סטריט ג'ורנל צוטט מנהל תיקים הנדי סוסטנו מ־Gabelli שהשתתף בהנפקה, ואמר כי "יש עדיין שאלות בנוגע לאורך המחזוריות של סקטור הזיכרון", אך הוסיף שהוא אופטימי לגבי השנתיים הבאות.

אנליסט אחר, דניאל ניומן מקבוצת Futurum, היה פחות נחרץ ואמר ל־CNBC כי "משקיעים צריכים לשקול את הסיכונים ברכישה ברמות המחיר האלה, לאור העבר. כך תמיד פועל השוק בכל מחזור, הבעיה היא שהוא תמיד קורס בחוזקה". עם זאת, הוא הוסיף שאם הביקוש ל־AI יישאר גבוה בשנים הבאות, "חברות זיכרון כמו SK Hynix הן מציאה".