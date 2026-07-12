התביעה שהגישה אפל בסוף השבוע נגד OpenAI עוסקת לכאורה בנושא מוכר בעולם הטכנולוגיה: גניבת סודות מסחריים. אפל מאשימה את OpenAI ושניים מעובדיה של אפל לשעבר, שכיום עובדים בOpenAI, בגיוס שיטתי של אנשי מפתח מאפל, בהשגת מידע חסוי ובהעברתו לצורך פיתוח מוצרי חומרה חדשים. ואולם, מעבר לטענות המשפטיות עצמן, התביעה משקפת שינוי עמוק יותר שעובר על תעשיית הבינה המלאכותית - היא מסמנת את הרגע שבו שתי חברות שרק לפני זמן קצר שיתפו פעולה, הופכות בעצם למתחרות ישירות על עתיד המכשור האישי.

● פיתוחי ה-AI שמנסים להפוך את החיים של אנשי השיווק והפרסום לקלים יותר

● בתוך יממה אחת, שני אירועים מהמזרח הנחיתו מכה על מניות השבבים

לפני כשנתיים הציגה אפל את OpenAI כאחת מהשותפות המרכזיות שלה בתחום הבינה המלאכותית. ChatGPT שולב במערכת Apple Intelligence ובסירי, וסם אלטמן השתתף באירוע ההכרזה של אפל, ואפילו ישב אז בשורה הראשונה. כיום מערכת היחסים הזו נראית רחוקה מתמיד. במקום להרחיב את שיתוף הפעולה, שתי החברות ייפגשו בבית המשפט, לאחר שאפל האשימה את שותפתה לשעבר בניסיון לבנות את עסקי החומרה שלה באמצעות מידע חסוי של אפל.

התזמון של התביעה בולט במיוחד. היא מוגשת בעצם בשלב שבו OpenAI כבר לא רק חברה שמפתחת מודלי בינה מלאכותית, אלא חברה שבונה חטיבת חומרה משלה. בשנה האחרונה רכשה OpenAI את io, חברת המכשירים שהקים מעצב-העל לשעבר של אפל, ג'וני אייב, בעסקה של כ־6.5 מיליארד דולר. במקביל, אל OpenAI הצטרפו בכירים נוספים שעבדו במשך שנים באפל, ובראשם טאנג טאן, שהיה אחראי על פיתוח האייפון, ה־Apple Watch ומוצרים נוספים, וכיום עומד בראש פעילות החומרה של OpenAI.

מתקרבת למוצר חומרה

לפי כתב התביעה, יותר מ־400 עובדים לשעבר של אפל מועסקים כיום ב־OpenAI. כשלעצמו, מעבר עובדים בין חברות אינו חריג, במיוחד בעמק הסיליקון, שבו עובדים מחליפים מעסיקים באופן תדיר יחסית. גם מומחים למשפט אמריקאי הדגישו כי עצם גיוסם של עובדים מחברה מתחרה אינו מהווה עבירה.

אלא שאפל טוענת, כי במקרה הזה לא מדובר רק בגיוס עובדים, אלא במהלך רחב יותר, שבמסגרתו עובדים ומועמדים התבקשו להעביר מידע חסוי, שרטוטים, מסמכים פנימיים ואף רכיבי חומרה של החברה.

העיתוי משמעותי גם מסיבה נוספת. לפי דיווחים שונים, OpenAI מתקרבת להשקת מוצר החומרה הראשון שלה. החברה עדיין לא חשפה רשמית מהו המוצר, אך היא כבר הצהירה כי בכוונתה להיכנס לשוק מכשירי הצריכה, ובחודשים האחרונים דווח כי היא בוחנת פיתוח של מכשיר אישי חדש המבוסס על בינה מלאכותית. כך, מבחינת אפל, OpenAI כבר אינה רק ספקית של טכנולוגיה שמשולבת באייפון, אלא חברה שעשויה בעתיד להתחרות בו.

לא רק פיצוי כספי

גם הסעדים שאפל מבקשת מביהמ"ש מספקים הצצה לחשיבות שהיא מייחסת למאבק. החברה אינה מסתפקת בדרישה לפיצוי כספי. היא מבקשת להוציא צו שיאסור על OpenAI להשתמש במידע שלטענתה הועבר אליה שלא כדין, להורות על השבה או השמדה של כל החומרים החסויים, ואף לחייב את החברה לעצב מחדש מוצרים עתידיים אם יתברר שהם מבוססים על טכנולוגיה של אפל.

אם ביה"מ יקבל את בקשותיה של אפל, ההשפעה עשויה להיות רחבה יותר ולהשליך גם על המשך פיתוח מוצרי החומרה של OpenAI. במילים אחרות, התוצאה האפשרית של ההליך אינה רק פיצוי לאפל, אלא גם מגבלות על האופן שבו OpenAI תוכל להמשיך לקדם את תוכניותיה בתחום החומרה.

מנגד, OpenAI דוחה את ההאשמות. בתגובה ראשונית מסרה החברה, כי "אין לה עניין בסודות המסחריים של חברות אחרות", וכי היא ממשיכה להתמקד בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. בשלב זה טרם הוגש כתב ההגנה, והטענות שהעלתה אפל טרם נבחנו בבית המשפט.

אבל אולי אחת המשמעויות הרחבות ביותר בסאגה המשפטית הטרייה היא במה שהיא מלמדת על הכיוון שאליו הולכת תעשיית הבינה המלאכותית. במשך השנתיים האחרונות התחרות התמקדה בעיקר במודלים עצמם - אם זה ChatGPT או קלוד או ג'מיני. החברות התחרו על המודל החכם ביותר, המהיר ביותר או לפעמים הזול ביותר. כעת, נראה שהמרוץ עובר לשלב הבא: פיתוח המכשירים שדרכם ישתמשו אנשים במודלים הללו.

זו גם הסיבה לכך שהנתון של יותר מ־400 עובדים לשעבר של אפל שמועסקים כיום ב־OpenAI תופס מקום כה מרכזי בתביעה. אפל מנסה להציג תמונה שלפיה לא מדובר בגיוס נקודתי של עובדים, אלא בבניית חטיבת חומרה הנשענת על ניסיון שנצבר במשך שנים בתוך אפל.