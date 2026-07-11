אפל תובעת את OpenAI: גונבת בשיטתיות סודות מסחריים

אפל הגישה אתמול (ו') תביעה פדרלית נגד OpenAI בבית המשפט המחוזי בצפון קליפורניה, בטענה לגניבה שיטתית של סודות מסחריים וקניין רוחני.

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לפי כתב התביעה, OpenAI עודדה עובדים ועובדים-לשעבר של אפל להעביר לידיה מידע חסוי, רכיבים, שרטוטים ומסמכים פנימיים, כדי לסייע בפיתוח מוצרי החומרה שהיא מפתחת בתחום הבינה המלאכותית. לטענת אפל, מדובר במהלך מתואם שנוהל בכל דרגי החברה, מעובדים טכניים ועד מנהל חטיבת החומרה של OpenAI. במסגרת התביעה מבקשת אפל מבית המשפט להורות ל־OpenAI להפסיק להשתמש במידע שלטענתה הושג שלא כחוק, להשיב או להשמיד את כל החומרים החסויים ולהעניק לה פיצויים, כשהיקף הסכום הנדרש טרם נחשף. בנוסף היא דורשת שכל מוצר שיפותח תוך שימוש במידע זה יעוצב מחדש כך שלא יתבסס על הטכנולוגיה שלה.

היכרות עם פרויקטים סודיים ושימוש במידע פנימי

בלב התביעה עומדים שני עובדים לשעבר של אפל שעברו לעבוד ב־OpenAI. הראשון הוא טאנג טאן, לשעבר סגן נשיא לעיצוב מוצרים באפל, שהיה אחראי בין היתר על פיתוח האייפון, ה־Apple Watch ומוצרים נוספים, וכיום משמש כמנהל חטיבת החומרה של OpenAI. לטענת אפל, טאן ניצל את היכרותו עם פרויקטים סודיים של החברה כדי להוציא מידע מעובדים שהתראיינו ל־OpenAI. לפי התביעה, הוא שאל אותם שאלות ממוקדות על מוצרים שטרם הוכרזו ואף ביקש מהם להביא לראיונות רכיבים פיזיים של אפל לצורך מפגשי "הצג וספר". עוד נטען כי העביר לעובדים מסמכים פנימיים של אפל המתארים את נהלי האבטחה בעת עזיבת החברה, כדי לסייע להם לעקוף אותם. נתבע נוסף הוא צ'אנג ליו, מהנדס מערכות בכיר לשעבר באפל שהצטרף ל־OpenAI בתחילת השנה. לפי כתב התביעה, לאחר שעזב את אפל הוריד ליו אלפי עמודים של מסמכים הנדסיים חסויים, ובהם מפרטים טכניים, מצגות פנימיות ומידע על מוצרים שטרם הושקו. אפל טוענת גם כי הוא ייעץ לעובדים נוספים שהתראיינו ל־OpenAI אילו חומרים חסויים ללמוד לפני ראיונות העבודה.

אבל התביעה לא מתמקדת רק בעובדים לשעבר. אפל טוענת כי OpenAI פנתה גם לספקים ותיקים שלה, תוך שימוש במידע פנימי כדי לקבל פרטים על רכיבים ותהליכי ייצור. באחד המקרים, כך נטען, OpenAI ביקשה מספק להשתמש בטכניקת גימור מתכת שפיתחה אפל, תוך יצירת הרושם כי קיבלה את אישורה לעשות זאת.



יותר מ־400 עובדים לשעבר של אפל מועסקים ב־OpenAI

התביעה מסמנת תפנית חדה ביחסים בין שתי החברות. רק ב2024 הכריזו אפל ו-OpenAI על שיתוף פעולה שבמסגרתו שולב ChatGPT במערכת Apple Intelligence ובסירי. מאז, היחסים בין הצדדים התקררו, בין היתר לאחר ש־OpenAI רכשה את חברת io של מעצב אפל לשעבר ג'וני אייב בכ־6.5 מיליארד דולר והאיצה את כניסתה לתחום החומרה. במקביל, אפל החליטה לבסס את הדור החדש של סירי בעיקר על מודלי ג'ימיני של גוגל.לפי כתב התביעה, יותר מ־400 עובדים לשעבר של אפל מועסקים כיום ב־OpenAI, נתון שממחיש את התחרות החריפה בין החברות על גיוס מהנדסים ואנשי פיתוח. אפל טוענת כי כבר בחודש פברואר פנתה ל־OpenAI בדרישה לבדוק את החשדות ולהפסיק את השימוש במידע שלטענתה נלקח ממנה, אך לא קיבלה כל מענה.

OpenAI טרם הגיבה לתביעה. ההליך המשפטי מצטרף לשורת אתגרים שעומדים בפני החברה, הנערכת לפי דיווחים להנפקה בחודשים הקרובים