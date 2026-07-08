בתוך פחות מיממה ספג סקטור השבבים בוול סטריט שתי מכות רצופות. תחילה הייתה זו סמסונג הקוריאנית, שפרסמה תוצאות חזקות, אך לא עמדה ברף הציפיות הגבוה שנבנה סביבה. זמן קצר לאחר מכן דווח ברויטרס כי חברת הבינה המלאכותית הסינית דיפסיק מפתחת שבב AI משלה. שני האירועים הגבירו את הלחץ על המניות והמחישו את רגישות הסקטור, לאחר ראלי ממושך של קרוב לשנתיים.

● תנודתיות היא שם המשחק: שתי מניות מזניקות ומפילות את הבורסה הלוהטת באסיה

● הדיווח על דיפסיק הסינית שמכניס ללחץ את מניות השבבים

במקרה של סמסונג, המשקיעים תמחרו תרחיש אופטימי במיוחד, והתחזית שפרסמה הובילה לגל מימושים. בתגובה, מניית החברה צנחה ומשכה אחריה מניות שבבים נוספות באסיה.

לפי הדיווח על דיפסיק, השבב החדש נועד לשלב ההסקה - השלב שבו מודל מאומן מייצר תשובות למשתמשים. מטרת החברה היא להפחית את התלות בשבבי אנבידיה ווואווי שעליהם היא מסתמכת כיום. בעקבות הפרסום ירדה מניית אנבידיה בפתיחת המסחר בוול סטריט; אומנם הפרויקט נמצא בשלב מוקדם, אך עצם הדיווח הספיק כדי לעורר חשש בקרב המשקיעים.

דיפסיק מעלה זיכרונות

הצלחה של דיפסיק בקידום שבב תחרותי תצרף אותה לשורה הולכת וגדלה של חברות טכנולוגיה המפתחות חומרה ייעודית משלהן. עבור השווקים, השם דיפסיק כבר מזוהה עם טלטלות עזות שחווה הענף לאחרונה.

בינואר 2025 הדהימה החברה את התעשייה כשהשיקה מודל שאומן בעלות נמוכה משמעותית מהמקובל. ההכרזה ערערה את ההנחה שפיתוח מודלי AI מחייב השקעות עתק בחומרה, והובילה למחיקת שווי של מאות מיליארדי דולרים באנבידיה ביום מסחר אחד.

השילוב בין הדיווח על דיפסיק לתוצאות של סמסונג שלח גלי הדף מיידיים לבורסות ברחבי העולם, והוביל לגל מימושים אגרסיבי בסקטור החומרה. מניית ענקית הזיכרונות סמסונג צנחה בבורסת סיאול בשיעור חריג של כ-11%, בעוד שהמתחרה המקומית SK Hynix נפלה בכ-6%, וגררה את מדד קוספי לדעיכה של קרוב ל-5%.

הסנטימנט השלילי עבר במהירות לאירופה, שם איבדה ASML כ-5%, ומשם היישר לוול סטריט: אנבידיה המשיכה להתרחק מרמות השיא שלה, והעמיקה את התנודתיות במדד השבבים הפילדלפי (SOX). הטלטלה הגלובלית לא פסחה גם על ישראל. חברת טאואר רשמה ירידה חדה של כ-4.9%, ואליה הצטרפו נובה וקמטק שאיבדו מעל 8% כל אחת.

הפוקוס עובר לשלב חדש

שני האירועים הללו משתלבים בשינוי רחב יותר שמסתמן בחודשים האחרונים. לאחר תקופה ארוכה שבה השאלה המרכזית הייתה כמה שבבים יידרשו כדי לאמן את הדור הבא של מודלי הבינה המלאכותית, תשומת-הלב של המשקיעים עוברת בהדרגה לשאלות אחרות: האם הביקוש ימשיך לצמוח באותו קצב, האם חברות ה-AI יפתחו שבבים משלהן, והאם יצרניות השבבים יוכלו להצדיק את השוויים הגבוהים שאליהם הגיעו.

לפי רויטרס, דיפסיק החלה לעבוד על פרויקט השבב כבר לפני כשנה. החברה מנהלת מגעים עם שותפים בתחום תכנון השבבים, הייצור והזיכרון, ובמקביל הרחיבה בחודשים האחרונים את גיוסי מהנדסי תכנון השבבים, מבלי לפרסם את המשרות בפלטפורמות הגיוס הציבוריות.

כך, שני הדיווחים לא מעידים בהכרח על היחלשות מהפכת הבינה המלאכותית. אולם הם ממחישים כי השוק נכנס לשלב חדש, שבו המשקיעים כבר לא מסתפקים בצמיחה מהירה ובהבטחות לעתיד. עכשיו הם בוחנים בקפדנות כל סימן לשחיקת יתרון תחרותי, לשינוי במבנה שרשרת האספקה או להאטה בקצב הצמיחה של אחד הסקטורים שהובילו את העליות בוול סטריט בשנתיים האחרונות.