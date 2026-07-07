הדיווח על דיפסיק הסינית שמכניס ללחץ את מניות השבבים

חברת הבינה המלאכותית הסינית דיפסיק (DeepSeek), מפתחת שבב בינה מלאכותית משלה, כך לפי דיווח של רויטרס. עוד לפי הדיווח, החברה מבקשת לצמצם את התלות שלה בשבבים של אנבידיה ושל וואווי, שעליהם היא מסתמכת כיום לצורך הפעלת מודלי הבינה המלאכותית שפיתחה.

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עבור המשקיעים, השם דיפסיק כבר מזוהה עם טלטלה בשוקי ההון. בינואר 2025 השקת מודל הבינה המלאכותית של החברה, הובילה גם כן לירידות חדות במניות השבבים, לאחר שעוררה חששות כי ניתן יהיה לפתח מודלי AI בעלויות נמוכות בהרבה מההערכות המקובלות. גם הפעם, הדיווח על פיתוח שבב עצמאי מפעיל מחדש את החשש מפגיעה עתידית במעמדה של אנבידיה. לפי המקורות, השבב החדש מיועד לשלב ההסקה (Inference), שבו מודל בינה מלאכותית מספק תשובות למשתמשים לאחר שהושלם תהליך האימון שלו. בשנים האחרונות הפך שלב זה לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תעשיית הבינה המלאכותית, שכן הוא דורש כוח מחשוב רב ככל שמספר המשתמשים במודלים גדל. לאחר הדיווח, מניית אנבידיה צונחת בכ־2% במסחר המוקדם בוול סטריט.

שינוי אסטרטגי משמעותי עבור דיפסיק

אם הפרויקט יבשיל, מדובר בשינוי אסטרטגי משמעותי עבור דיפסיק. החברה התפרסמה כאמור בזכות פיתוח מודלי בינה מלאכותית, אך עד כה לא עסקה בפיתוח שבבים. המהלך עשוי גם להציב אותה בתחרות ישירה מול וואווי, שנהנתה בשנים האחרונות מביקוש גובר לשבבי AI בסין בעקבות מגבלות הייצוא האמריקאיות על שבבי אנבידיה המתקדמים. לפי רויטרס, המאמצים נמצאים עדיין בשלב מוקדם. החברה מנהלת מגעים עם חברות העוסקות בתכנון שבבים, ייצור מוליכים למחצה וטכנולוגיות זיכרון, והחלה לעבוד על הפרויקט כבר לפני כשנה.

עוד דווח כי בחודשים האחרונים הרחיבה דיפסיק באופן שקט את גיוסי מהנדסי תכנון השבבים, מבלי לפרסם משרות בפלטפורמות הגיוס הציבוריות. דיפסיק הפכה לאחת מחברות הבינה המלאכותית המדוברות בעולם לאחר שהשיקה בשנה שעברה מודלים שזכו להצלחה בינלאומית והפתיעו את עמק הסיליקון. החברה נחשבת לאחת מחלוצות ה־AI בסין, אך במקביל שומרת על פרופיל ציבורי נמוך ולא הגיבה לפניית רויטרס. המהלך משתלב במגמה רחבה יותר בתעשיית הטכנולוגיה הסינית. לצד דיפסיק, גם עליבאבא ובאידו מפתחות שבבי בינה מלאכותית משלהן, במטרה להפחית את התלות בספקיות חיצוניות ולהתמודד עם מגבלות הסחר שהטילה ארצות הברית על ייצוא שבבים מתקדמים לסין. במקביל, התחרות הפנימית בשוק הסיני מתגברת גם עבור וואווי, שהפכה בשנים האחרונות לספקית מרכזית של שבבי AI במדינה בעקבות הסנקציות האמריקאיות.