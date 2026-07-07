לא רק ג'וניורים: זינוק חד במספר מחפשי העבודה בהייטק

שוק העבודה בהייטק הישראלי ממשיך להפגין סימני האטה, אך התמונה העולה ממנו מורכבת יותר מגל פיטורים נקודתי. דוח חדש של שירות התעסוקה, שבחן את השינויים בשוק העבודה בענף בין השנים 2019 ל-2026, מצביע על שינוי במאפייני דורשי העבודה ועל האטה ממושכת בקצב הצמיחה של התעסוקה בענף.

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לפי הדוח, מספר דורשי העבודה מההייטק הרשומים בשירות התעסוקה הגיע בחודש מאי האחרון לכ-16.3 אלף, הנתון הגבוה ביותר שנרשם מחוץ לתקופות חירום. במקביל, שיעורם מכלל דורשי העבודה עלה מכ-4% בתחילת 2022 לכ-11% כיום. עם זאת, מחברי הדוח מדגישים כי העלייה במספר דורשי העבודה החלה עוד לפני כניסתה הנרחבת של הבינה המלאכותית לשוק העבודה, וכי הממצאים מצביעים על מתאם בלבד ולא על קשר סיבתי.

גם עובדים מנוסים מתקשים למצוא עבודה

אחת המסקנות המרכזיות של הדוח היא שהשינוי בשוק העבודה כבר אינו מתרכז רק בעובדים צעירים. אמנם עובדים בעלי עד ארבע שנות ניסיון עדיין מהווים את הקבוצה הגדולה ביותר מבין דורשי העבודה בהייטק, אך חלקם היחסי נמצא בירידה עקבית. יחד עם זאת, העלייה החדה ביותר נרשמת דווקא בקרב עובדים ותיקים. מאז תחילת 2023 גדל מספר דורשי העבודה בעלי חמש עד שמונה שנות ניסיון ב-138%, ואילו מספר העובדים בעלי יותר משמונה שנות ניסיון עלה ב-181%. המשמעות היא שהקושי למצוא עבודה מתרחב גם לעובדים מנוסים, שבעבר נחשבו יציבים יותר בשוק העבודה.

במקביל, גם התפלגות המקצועות משתנה. כמחצית מכלל דורשי העבודה בהייטק כיום הם עובדי תוכנה, שיעור שנמצא במגמת עלייה מאז 2021. לפי הנתונים, קרוב ל 8,000 ממחפשי העבודה בענף מגיעים מתחומי פיתוח התוכנה, בעוד יתר המקצועות, בהם הנדסה, מדעים, תשתיות וניהול, מהווים חלק קטן יותר מכלל דורשי העבודה

יש קשר לבינה המלאכותית?

הדוח בחן גם את הקשר בין התרחבות השימוש בבינה מלאכותית לבין השינויים בשוק העבודה. לפי הממצאים, בקרב עובדי תוכנה במקצועות החשופים במיוחד לכלי AI נרשמה בין השנים 2022 ל-2026 עלייה של כ-18% במספר דורשי העבודה, בעוד שביתר מקצועות ההייטק בעלי רמת חשיפה דומה ל-AI העלייה הסתכמה בכ-3% בלבד.

בנוסף, שיעור עובדי התוכנה מתוך כלל דורשי העבודה בהייטק ממשיך לטפס בהתמדה בשנים האחרונות. עם זאת, בשירות התעסוקה מדגישים כי אין להסיק מכך שהבינה המלאכותית היא הסיבה הישירה לעלייה במספר דורשי העבודה. לדבריהם, העלייה החלה עוד לפני השקת ChatGPT, ובדיקות סטטיסטיות שבוצעו במסגרת המחקר לא מצאו קשר סיבתי מובהק בין אירועים מרכזיים בהתפתחות ה-AI לבין העלייה במספר דורשי העבודה. הממצא המרכזי הוא קיומו של מתאם בין התרחבות השימוש בטכנולוגיה לבין המשך העלייה במספר מחפשי העבודה, בעיקר במקצועות התוכנה החשופים אליה יותר

האטה ניכרת בגיוסים

לצד העלייה במספר דורשי העבודה, הדוח מדגיש כי אין מדובר בהתכווצות של ענף ההייטק אלא בעיקר בשינוי בקצב הצמיחה שלו. בשנת 2025 הועסקו בענף בממוצע כ-404 אלף עובדים, לאחר שבעשור שקדם לכך כמעט הוכפל מספר המועסקים. עם זאת, מאז שנת 2023 נבלמה מגמת הגידול המהירה שאפיינה את הענף בשנים קודמות. לפי הערכת שירות התעסוקה, אילו קצב הצמיחה שהיה נהוג עד 2023 היה נמשך, מספר עובדי ההייטק היה צפוי לעמוד כיום על כ-461 אלף עובדים.

הפער בין התחזית לבין הנתון בפועל משקף בעיקר האטה בגיוסים ולא ירידה בפעילות התעשייה. בשירות התעסוקה מעריכים כי מגמת העלייה במספר דורשי העבודה צפויה להימשך גם בחודשי הקיץ, לפני התמתנות אפשרית בהמשך השנה. מנכ"לית שירות התעסוקה, עינבל משש, אמרה כי שוק העבודה בהייטק נמצא בעיצומו של שינוי עמוק, וכי עובדים בכל רמות הוותק יידרשו להתאים את כישוריהם למציאות החדשה. לדבריה, שירות התעסוקה כבר פועל להרחבת תוכניות ההכשרה וההסבה המקצועית, בין היתר באמצעות שילוב עובדי הייטק גם בתפקידי טכנולוגיה בענפים שאינם משתייכים ישירות לתעשיית ההייטק.