תגייס מאות עובדים: אנבידיה חונכת את מרכז המו"פ החדש בבאר שבע

אנבידיה חנכה היום (ג') רשמית את מרכז המחקר והפיתוח החדש שלה בבאר שבע, ובכך השלימה את המעבר לאתר החדש שלה בעיר. המתחם, הממוקם בפארק ההייטק גב ים, משתרע על פני כ־3,000 מ"ר, פי שלושה מגודלו של האתר הקודם, וכולל כיום מאות עמדות עבודה. לפי גורמים, המבנה הינו בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים, כאשר דמי השכירות עומדים על כ-2.5 מיליון שקל בשנה, לחוזה של כ-10 שנים. כיום מועסקים בו יותר מ־150 עובדים, ובחברה מתכננים להמשיך להרחיב את הפעילות באמצעות גיוס של מאות עובדים נוספים בשנים הקרובות.

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האתר בבאר שבע הוא מרכז המחקר והפיתוח הדרומי ביותר של אנבידיה בישראל, והוא מצטרף למרכזי החברה ביקנעם, תל אביב, רעננה ותל חי. זהו גם מרכז הפיתוח הגדול ביותר של החברה בפריפריה, והוא מהווה חלק מהמשך הרחבת פעילותה של אנבידיה בישראל. במרכז החדש פועלים צוותי מחקר ופיתוח המפתחים טכנולוגיות חומרה ותוכנה המשמשות את תשתיות הבינה המלאכותית של אנבידיה. בין היתר עובדים הצוותים על פתרונות המאפשרים לחבר אלפי שבבים ומעבדים, להעביר ביניהם מידע במהירות גבוהה ולהפעיל את מרכזי הנתונים שעליהם מאומנים ומופעלים מודלי AI.

חניכת בניין מו״פ של אנבידיה בבאר שבע / צילום: אנבידיה

יותר מ-6,000 עובדים בישראל

אנבידיה היא כיום אחת המעסיקות הפרטיות הגדולות בענף ההייטק בישראל ומעסיקה יותר מ־6,000 עובדים בחמישה מרכזי מחקר ופיתוח ברחבי הארץ. מאז רכישת מלאנוקס בשנת 2020, גדל מספר עובדיה בישראל פי שלושה, וכיום מחזיקה החברה ביותר מ־450 משרות פתוחות באתריה ברחבי הארץ. בטקס חנוכת המרכז השתתפו עמית קריג, סגן נשיא בכיר ומנהל מרכז המחקר והפיתוח של אנבידיה בישראל, תמיר עזרזר, סגן נשיא בכיר לפיתוח שבבים, וראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'.

"מרכז המחקר והפיתוח בבאר שבע הוקם לפני יותר מעשור מתוך אמונה עמוקה בכישרון המקומי ובחיבור שבין אקדמיה, חדשנות ותעשייה", מסר קריג. "האתר החדש מדגיש את המחויבות שלנו לאקוסיסטם הטכנולוגי בדרום, לחיזוק סטודנטיות וסטודנטים צעירים, להמשך טיפוח דור המהנדסות והמהנדסים הבא ולפיתוח טכנולוגיות פורצות דרך שמציבות את פעילות אנבידיה בישראל בליבה של מהפכת הבינה המלאכותית".

ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', מסר כי "חניכת מרכז המחקר והפיתוח החדש של אנבידיה היא הבעת אמון יוצאת דופן בבאר שבע, בנגב ובהון האנושי שצומח כאן. החלטתה של אחת מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם להרחיב את פעילותה בעיר פי שלושה וליצור מאות משרות חדשות מוכיחה שהחזון שהובלנו במשך שנים הופך למציאות ומבססת את באר שבע כאחד ממוקדי החדשנות והבינה המלאכותית המשמעותיים בישראל".