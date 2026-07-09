1 "המטרה שלנו היא שכל עסק חדש יוכל להיראות כמו סטארבקס"

הסטארט אפ: Dappas

היזמית: קרן יקולב-צור

גיוסים: כ-3.5 מיליון דולר מהאנג'לים רן תושיה ויריב גילת, עומדת בפני גיוס נוסף של 10 מיליון דולר

● עמוד אינסטגרם בשווי 80 מיליון שקל: אסף רפפורט השלים את רכישת ישראל בידור

● דעה | הדרך להצלחה של אנדי וורהול הישראלי

● השכר שלכם עלה לאחרונה? הגרף שכדאי להכיר

הפיתוח: לאורך שבע שנותיה כסמנכ"לית מוצרים ואסטרטגיה ב-HP Indigo זיהתה קרן יקולב-צור, 44, בעיה שחוזרת אצל עסקים קטנים - כשהם רוצים לייצר מיתוג כמו רשת גדולה, הדרך מאוד מסורבלת. צריך למצוא מעצב ובית דפוס מתאים, להבין מי מדפיס כוסות ומי מדפיס קופסאות, ובעיקר לדעת איך להכין קובץ שיעבוד בפועל ברצפת הייצור של בית הדפוס.

כך נולד לפני שנה וחצי הסטארט-אפ דאפאס, שמתמחה באריזות ממותגות לעסקים קטנים - מכוסות ועד קופסאות, מדבקות ושקיות. ההבטחה: לעצב בתוך דקות ולקבל את המוצרים בתוך ימים, בלי מינימום הזמנה. "המטרה שלנו היא שכל עסק חדש יוכל להיראות כמו סטארבקס", אומרת יקולב צור.

לדבריה, ה-AI לא מסתיים בעיצוב, אלא נכנס גם לשלב הפרה־פרס, כלומר הכנת הקובץ לדפוס. "אנחנו עושים אוטומציה של הכנה לדפוס בעזרת AI, בלי שבן אדם יצטרך לגעת בזה בדרך", היא מסבירה. "זה בעצם הופך את המוצר שלנו ליותר ורסטילי, כי אנחנו גם מחברים בין ה-AI לרצפת הייצור בבית הדפוס".

העובדה שמדובר במוצר AI מהווה, לדבריה, ליתרון שיווקי. "בהתחלה חששנו, כי אף אחד לא הכיר אותנו, ומדובר בהזמנות של אלפי דולרים בכל פעם", היא אומרת. "אבל הפרסום אונליין עובד, בעיקר בפלטפורמות של מטא - פייסבוק ואינסטגרם. יש הרבה סקרנות סביב המוצר, דווקא בגלל שהוא מוצר AI".

כוסות שהודפסו באמצעות Dapass / צילום: יחצ

חמישה חודשים מהשקת הפלטפורמה בישראל (אחרי פעילות מוצלחת והשקה בארה"ב), Dappas משרתת כ-250 לקוחות ומתקרבת לקצב הכנסות שנתי של מיליון דולר. החברה פועלת מתל אביב, ומעסיקה 11 עובדים. "האתגר הכי גדול שלנו היום הוא לבנות את המותג, ולגרום ללקוחות לבטוח בנו", מסכמת יקלוב. "בעידן שבו לפני כל רכישה אנשים קודם כול קוראים ביקורות, אמון הוא משהו שצריך לעבוד עליו חזק".

2 "הכנסנו פרסום לגיימינג, ואנחנו מאמינים שיש הזדמנות גדולה גם ב-AI"

הסטארט-אפ: Velocity

המייסדים: טל שהם (מנכ"ל), אמיר שקד (מנהל תפעול ראשי), ונמרוד זוטא (מנהל מוצר ראשי)

גיוסים: 27 מיליון דולר בסבב סיד, בהובלת הקרנות NFX ו-Red Dot Capital Partners

במה מדובר: בלב הפלטפורמה של Velocity עומדת היכולת לנתח שיחות, בקשות ואינטראקציות של צרכנים עם כלי AI, כדי לזהות צרכים, מטרות וכוונות בזמן אמת. בניגוד למערכות פרסום מסורתיות, המבוססות על היסטוריית גלישה ופרופיל משתמשים, המערכת מתמקדת במה שהמשתמש מנסה להשיג באותו רגע - ומתאימה את ההמלצות, הצעות והמסרים המסחריים הרלוונטיים לכל משתמש.

שלושת המייסדים הם בכירים לשעבר באיירון סורס ו-Unity, שלאורך יותר מעשור צברו ניסיון בבניית פלטפורמות פרסום ומונטיזציה. בעולם שבו 95% מהמשתמשים לא משלמים על כלי ה-AI, הדרך להרוויח היא פרסום - ולנישה הזו נכנסת ולוסיטי, שהוקמה בסוף 2025.

"אנחנו מאמינים שאם מילות חיפוש הגדירו את עידן החיפוש, וזהות המשתמש הגדירה את עידן הרשתות החברתיות, אז כוונת המשתמש תגדיר את עידן ה-AI", אומר שהם. "לפי הפעולה שכל יוזר עושה, אנחנו יודעים מה מעניין אותו, ומביאים את המפרסמים הנכונים. אם, למשל, את משתמשת באפליקציה ובונה תוכנית אימונים למרתון שיתקיים בעוד שנה, אז אולי יעניין אותך לקנות נעליים, משקפי שמש וויטמינים. זה קצת כמו בגוגל סרץ', רק שפה יש לנו הרבה יותר מידע עלייך".

דוגמת לפרסומת בכלי AI באמצעות Velocity / צילום: Velocity

האם יותר מידע לא מייצר תחושה של חדירה לפרטיות? על כך אומר שהם כי "זה עניין של באלאנס - האם המשתמש רוצה פרסומת שהיא בול בפוני ומביאה ערך, או פרסומת שהיא 99% מהפעמים לא רלוונטית? בסוף, גם גוגל, פייסבוק וחברות הפרסום הכי גדולות בעולם עושות התאמה ליוזר, כך שזה לא תקדים. למעשה, אנשים כבר מחכים ומצפים לפרסומת שמתאימה להם".

בחברה מחלקים את שוק ה-AI לכלים הגדולים (כמו צ'אט GPT, קלוד וג'מיני), ולכל היתר - שם הם פועלים. הכוונה לכלי AI כלליים או כאלה שעובדים לפי ורטיקלים, כמו עורכי דין, רופאים ("סגמנט שהפרסום בו מגיע ליותר מ-150 מיליון דולר בשנה רק בארה"ב") ועוד.

"Open AI אומרים שגודל שוק הפרסום רק אצלם במערכת צפוי לעמוד על 100 מיליארד דולר ב-2029", אומר שהם, "ואני מאמין שמחוץ לכלי שלהם יהיה שוק באותו גודל - עוד 100 מיליארד דולר".

קהל היעד של החברה מורכב מצד אחד ממותגים, אתרי איקומרס ומשחקים, ומצד שני מבוני אפליקציות ותוכנות שמעוניינים בעוד שכבה של תשלום, או למכור מנויים שכוללים פרסום. "בעצם אנחנו מחברים בין שני הצדדים", מסביר שהם. "בלב של הדבר יש טכנולוגיה עמוקה של התאמה בין המפרסם ליוזר". מאות המפרסמים שעובדים עמם מגיעים מקטגוריות מגוונות, בהן תיירות, איקומרס וענקיות AI.

היכן האתגר והקושי? "בסוף זו תעשייה מאוד חדשה", מודה שהם. "יש הרבה חינוך שוק כיצד להטמיע פרסום, למה זה נכון, ואיך לעשות את זה בלי לפגוע ב-KPI. בתעשיית המשחקים מאוד ברור שיש פרסומות, ואפילו אלה שאמרו שלא ישלבו אותן כן עשו זאת, ופה צריך לשכנע. אבל זה מה שמדליק אותנו. עשינו את זה בעבר בגיימינג, ואנחנו מאמינים שיש פה הזדמנות גדולה".

על השאלה היכן היה רוצה להיות בעוד שנה, עונה שהם מייד: "להיות הפלטפורמה הכי גדולה מחוץ למודלי הפאונדשן. אנחנו רוצים להיות הגו טו של כל השוק הזה, שיש לו פוטנציאל של תמונת מראה למודלים הגדולים. מדובר באלפי אפליקציות".

החברה מעסיקה כיום כ-20 עובדים, ומרכז המחקר והפיתוח שלה נמצא בישראל. "אנחנו מגייסים בימים אלה, גם בארץ, אבל פועלים בעיקר בשוק הגלובלי - ארה"ב היא השוק הכי מעניין, אבל גם הקוריאה, יפן והפיליפינים".

3 "אדם שנכנס לאתר רואה תמונה מרגשת ובאנר נוצץ. סוכן לא מתרגש מזה"

הסטארט-אפ: Limy.AI

היזמים: אביב שמני ועידו זברסקי

גיוסים: 10 מיליון דולר מקרנות הון סיכון אמריקאיות, בהן אנדריסן הורוביץ

הפיתוח: במשך שנים התרגלו אנשי השיווק לחשוב במונחים של גוגל, טראפיק לאתר, מודעות וקמפיינים ברשתות. אלא שכניסת ChatGPT, תקצירי ה-AI של גוגל וסוכנים חכמים אחרים שינתה את הדרך שבה צרכנים מקבלים החלטות. לא פעם, זה קורה בתוך תשובה שמייצר עבורם סוכן בינה מלאכותית.

מההבנה הזו נולד לפני כשנה וארבעה חודשים הסטארט-אפ Limy.AI, שהקימו אביב שמני, בנו של האלוף לשעבר גדי שמני, ועידו זברסקי, שהכירו בשירותם במגלן. הרגע שבו שמני הבין עד כמה השינוי הזה עמוק הגיע מסיטואציה משפחתית. "הייתי אצל ההורים, ואמא שלי החליטה לא ללכת לרופא מסוים כי היא שאלה את צ'אט GPT", הוא מספר. "בהתחלה לא הבנתי למה. ואז הבנתי שאם זה מייצר כל כך הרבה אמון בתחום כמו בריאות, זה חייב ליצור אמון גם בתחום הצרכני".

הדשבורד של LIMY למפרסמים / צילום: יחצ

מכאן יצאה החברה לבנות שכבת תשתית שמחברת בין אתרים לבין סוכני בינה מלאכותית. במילים פשוטות, הפתרונות של Limy.AI מאפשרים למפרסמים לדעת על מה סוכני AI ממליצים, ועל ידי כך להפוך למומלצים על ידם. "היום בין מותג כמו נייקי לצרכן יש שכבה שקוראים לה סוכנים", אומר שמני. "שם מתקבלת ההחלטה אם לקחת את נייקי כרפרנס, או לקחת חברה אחרת, כשהמשתמש שואל מי נעלי הריצה הטובות ביותר לגברים, למשל".

לדבריו, אם ה-SEO המסורתי פנה לבני אדם, העולם החדש מחייב מותגים לדבר גם עם האייג'נטים עצמם. "בן אדם שנכנס לאתר רואה תמונה מרגשת, באנר נוצץ וטקסט שיווקי. סוכן לא מתרגש מזה. הוא מושך מידע ישירות מהשרת, ומחפש התאמה בין השאלה של המשתמש לבין התשובה שהוא צריך לתת".

זו גם הסיבה, הוא מוסיף, שאנשי שיווק צריכים למדוד מחדש את הדרך שבה לקוחות מגיעים אליהם - לא רק מאיזה קמפיין, אלא גם איזה סוכן המליץ להם, על בסיס איזה מידע, ולמה דווקא המותג שלהם הופיע בתשובה.

החברה מעסיקה כיום 35 עובדים, ועובדת עם כ-200 מותגים, בהם לוריאל, פורד, סמסונג, אמריקן אקספרס, קיה וסקודה.