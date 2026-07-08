פרטים חדשים על העסקה הבאה של אסף רפפורט בתחום המדיה: קרן מריט, אותה קרן שמובילה את עסקת רשת 13, רוכשת 60% מחברת-האם של ישראל בידור, Z Platform, לפי שווי של 80 מיליון שקל - כך נודע לגלובס.

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על-פי ההסכם, רפפורט שומר את האופציה העתידית לרכוש עוד 25% מקבוצת ישראל בידור, אחת מקבוצות הסושיאל הגדולות בישראל, בשנים הקרובות.

כפי שפורסם בעבר, Z Platform תמשיך להתנהל כחברה נפרדת בהובלת מייסדי הקבוצה, האחים דוד ושלמה סער. משמע פעילות ישראל בידור לא תאוחד לתוך רשת 13, והאחים סער ימשיכו לנהל באופן עצמאי את הקבוצה.

מייסדי ישראל בידור, דוד ושלמה סער / צילום: עומר אלעד

נזכיר כי לאחרונה פורסם בגלובס כי מי שמונה כממלא-מקום מנכ"ל רשת 13 הוא עידן אלרום, המכהן גם כמנכ"ל קבוצת Z Platform. בעבר כיהן אלרום כמנכ"ל אתר וואלה, וקודם לכן שימש כסמנכ"ל במאקו וכמנכ"ל קשת דיגיטל. בהודעה לעיתונות על תחילת המגעים בין הצדדים אף צוין כי אלרום יכהן במקביל כמנכ"ל רשת 13 וכמנכ"ל ישראל בידור.

עידן אלרום / צילום: עופר חג'יוב

נכס משמעותי בתחום הדיגיטל

ההסכם נחתם לאחר מגעים רבים שנוהלו סביב ישראל בידור. הקבוצה ניהלה בשבועות האחרונים מגעים עם מספר שחקנים לשם רכישתה, בהם אסף רפפורט וכן חברת SIPUR של גדעון תדמור וגלעד אמיליו שנקר. על-פי מידע שהגיע לגלובס, בחודשים האחרונים התנהלו מספר פגישות ומגעים בין רפפורט ונציגיו לבין מייסדי ישראל בידור, האחים דוד ושלמה סער.

קבוצת ישראל בידור, שהוקמה ב-2019 ועוסקת בעיקר בתוכן, בידור ורכילות, כוללת מספר ערוצי אינסטגרם וטיקטוק מסחריים מהמובילים בישראל. האחים סער ימשיכו כאמור לנהל את החברה גם לאחר העסקה.

לעמוד שלהם באינסטגרם יש 1.7 מיליון עוקבים, ובטיקטוק יש לקבוצה כ-1.1 מיליון עוקבים. לפי נתוני הקבוצה, לכלל הנכסים הדיגטליים של הקבוצה יש מעל ל-1.5 מיליארד חשיפות חודשיות ויותר מ-2.1 מיליון משתמשים ייחודים בכל חודש.

עסקת רשת 13 והמשבר החוקתי

קרן Merit Spread Foundation ממתינה עדיין לקבלת היתר שליטה על רשת 13. הסוגיה הזו הייתה קפואה בשל העתירות לבג"ץ, שהגיעו להכרעה באחרונה. בית המשפט העליון, בהרכב הנשיא יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, הקפיא את החלטות הממשלה מחודש מרץ האחרון למנות את יפעת בן חי שגב ליו"ר מועצת הרשות השנייה, לצד יתר חברי המועצה החדשים.

המשמעות המעשית היא שמועצת הרשות השנייה היוצאת היא שתמשיך לכהן בשלב זה ותוכל לבחון את עסקת רשת 13. ההשלכה המרכזית היא שהמועצה תוכל להתכנס, לדון ולקבל החלטות מחייבות.

להחלטה זו יש השלכה ישירה ומיידית על גופי השידור בישראל, ובראשם ערוץ רשת 13. בשל השיתוק ברשות השנייה, עסקת המכירה הדרמטית של הערוץ לקבוצת הייטקיסטים בראשות אסף רפפורט (ממייסדי Wiz) נקלעה לקיפאון מוחלט, בהיעדר גוף רגולטורי שיאשר אותה. מצבו הכלכלי של הערוץ לא משתפר, ובתעשייה הגדירו את המצב כאיום ממשי על הישרדותו.

כעת, עם הסרת המגבלות והחזרת הקוורום למועצת הרשות השנייה, המועצה היוצאת תוכל כעיקרון להתכנס כבר בימים הקרובים, לבחון את העסקה ולהעניק את האישורים הנדרשים שימנעו את קריסת הערוץ.

עם זאת, לאחר החלטת בג"ץ, הממשלה אישרה הצעה לפיה לא תכיר בהחלטות מועצת הרשות השנייה, זאת לאחר שבית המשפט העליון עצר את ניסיונו של שר התקשורת שלמה קרעי להשתלט פוליטית על המועצה. בתגובה, שופטי בג"ץ הבהירו כי פעולות הממשלה והשרים נגד החלטות שיפוטיות בעניין מועצת הרשות השנייה עלולות להוביל להסרת החסינות האישית של נבחרי ועובדי הציבור מתביעות משפטיות.