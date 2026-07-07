בג"ץ עונה לממשלה: נבחרי ציבור מחויבים לפעול עפ"י הוראות הדין

שופטי בג"ץ משיבים להחלטת הממשלה שלא לציית לפסק הדין בעניין מועצת הרשות השנייה, ומבהירים: עובדי ציבור ונבחרי ציבור צריכים לפעול על-פי הדין. השופטים מזהירים כי כאשר פועלים בניגוד להחלטות שיפוטיות, קיימים מקרים שבהם לא יחול הסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין.

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השופטים מזכירים כי "חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים עם תנאי היסוד שעליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית. בלא ציות לפסקי דין של בתי המשפט, מתערער עיקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה".

השופטים הגיבו להודעת היועצת המשפטית לממשלה נגד החלטת הממשלה, שלפיה לא הממשלה לא תכבד את החלטות מועצת הרשות השנייה, חרף פסיקת בג"ץ בה נקבע כי המועצה תוכל לפעול למרות התפטרות חלק מחבריה.

נזכיר כי הממשלה אישרה בתחילת השבוע פה-אחד הצהרה לפיה לא תכיר בכל החלטה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים בחוק. שר התקשורת שלמה קרעי ושר המשפטים יריב לוין העלו את ההצעה בעקבות פסיקת בג"ץ מהחודש שעבר, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, לאחר שחבריה התפטרו, ומספרם ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק.

הממשלה הוסיפה כי לא תישמע כל טענת הסתמכות או "מעשה עשוי" על-ידי גורמים בשוק התקשורת ביחס לפעולות שיבוצעו כתוצאה מהחלטות שתתקבלנה על-ידי מועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק.

מכה לשר קרעי

החלטת הממשלה מכוונת כאמור נגד פסק הדין של בג"ץ שניתן בחודש שעבר על-ידי נשיא העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, אשר הקפיא לחלוטין את החלטות הממשלה מחודש מרץ האחרון למנות את ד"ר יפעת בן חי שגב ליו"ר מועצת הרשות השנייה, לצד יתר חברי המועצה החדשים.

בג"ץ גם החזיר לפעילות את מועצת הרשות השנייה למרות ההתפטרות של שישה מחבריה. נקבע כי התפטרות חברי המועצה לא תובא בחשבון לצורך מניין חברי המועצה, וכתוצאה מכך הופחת רף הקוורום הנדרש, והמועצה תוכל להתכנס ולקבל החלטות.

השופטים ביקרו את נסיבות ההתפטרות של חברי המועצה וציינו כי לפי התצהירים של החברים שהתפטרו, עולה "חשד כבד" כי המהלך היה מכוון לסיכול ההליך המשפטי.

המשמעות המעשית של החלטת בג"ץ היא שמועצת הרשות השנייה היוצאת היא שתמשיך לכהן בשלב זה ותוכל לבחון את עסקת הרכישה של רשת 13 על-ידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, ממייסדי Wiz. ההחלטה היוותה מכה משמעותית לשר התקשורת קרעי.

לאחר הודעת הממשלה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי ההצהרה לא קוראת לאי-ציות לפסיקת בג"ץ. אלא מהווה "ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת - הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד".