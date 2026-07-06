5 נשיאי בית המשפט העליון בדימוס מתריעים נגד החלטת הממשלה בעניין מועצת הרשות השנייה: "אי-ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט - המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה".

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בגילוי דעת שפרסמו היום (ב') נשיאי העליון בדימוס עוזי פוגלמן, אסתר חיות, אשר גרוניס, דורית ביניש ואהרן ברק נכתב כי "נוכח ההחלטה שקיבלה אתמול ממשלת ישראל בעניין מועצת הרשות השנייה, אנו מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של החלטה זו, אשר משמעותה הברורה היא קריאה מצד הממשלה לאי-כיבוד ואי-ציות לצווי בית המשפט".

הנשיאים בדימוס מזהירים כי "אי-ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. זהו מהלך המשבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה ומוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר קיומם של חיים מתוקנים".

לדבריהם, "על-מנת למנוע את התוצאה ההרסנית הזאת, מן הראוי שהממשלה תודיע את המובן מאליו כי פסקי הדין והחלטות בית המשפט חובה לקיים".

גילוי הדעת פורסם בעקבות החלטת הממשלה לפיה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק.

החלטה זו מכוונת לפסיקת בג"ץ מחודש יוני האחרון, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, לאחר שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק בעקבות התפטרות קולקטיבית. נקבע כי המתפטרים לא יובאו במניין החברים בוועדה, ובכך יתאפשר לה לפעול.

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, הגיבה אמש (א') בהודעה להרכב השופטים הדן בבג"ץ בעניין מועצת הרשות השנייה. בהודעה כתבה היועמ"שית כי משבג"ץ פסק כי "חברי המועצה המתפטרים לא יובאו בחשבון לעניין מניין חברי המועצה 'היוצאת', על כל המשתמע מכך, החלטת הממשלה המצהירה על היעדר תוקף משפטי לפעולות המועצה 'היוצאת' המכהנת עתה מהווה ניסיון נוסף וחמור לסיכול ההחלטות השיפוטיות שניתנו על-ידי בית המשפט הנכבד ולהלך אימים על מי שיבקש לקיים החלטות אלה או להסתמך עליהן. הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית".