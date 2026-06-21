ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בג"ץ ידון בהרכב מלא בעתירות נגד שינוי הוועדה לבחירת שופטים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הוועדה לבחירת שופטים

בשידור חי: בג"ץ ידון בהרכב מלא בעתירות נגד שינוי הוועדה לבחירת שופטים

בהרכב חסר של 11 שופטים במקום 15 בשל אי מינוי שופטים - בג"ץ ידון הבוקר בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים שעבר בכנסת במרץ 2025 • לפי התיקון, חברי לשכת עורכי הדין יוצאו מהוועדה ובמקומם יוכנסו משפטנים שיבחרו בידי פוליטיקאים • אם בג"ץ יתערב, זו תהיה הפעם השנייה שייפסל חוק יסוד לאחר שנפסל ביטול עילת הסבירות

ניצן שפיר 06:14
בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS
בית המשפט העליון / צילום: ראובן קסטרו, וואלה! NEWS

בג"ץ ידון הבוקר בשידור חי בהרכב של 11 שופטים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שעבר בכנסת לפני יותר משנה, במרץ 2025. בג"ץ פועל היום בהרכב חסר של 11 שופטים במקום 15 בשל אי מינוי שופטים. הסיבה שבג"ץ לא מיהר לדון בעתירות עד היום היא שהתיקון ייכנס לתוקף רק בכנסת הבאה.

התיקון נעשה בחוק יסוד השפיטה ובחוק בתי המשפט. אם בג"ץ יתערב, זו תהיה הפעם השנייה שייפסל חוק יסוד לאחר שנפסל ביטול עילת הסבירות.

האב נתן לבן דירה במתנה בניגוד לצוואה. מה קבע ביהמ"ש?
התיקון בחוק שיגן על צרכנים שנפלו קורבן להונאה בכרטיס אשראי
אימפריית הבקר שהתגלתה כהונאת פונזי ענקית

לפי התיקון, חברי לשכת עורכי הדין יוצאו מהוועדה ובמקומם יוכנסו משפטנים שיבחרו בידי פוליטיקאים. הוועדה תכלול תשעה חברים: שני שרים בהם שר המשפטים, שני חברי כנסת שיבחרו הקואליציה והאופוזיציה מטעמן, שלושה שופטי בית המשפט העליון בהם הנשיא ושני משפטנים שימונו על ידי הקואליציה והאופוזיציה. כך ששני שליש מהוועדה יהיו פוליטיקאים או מי שמונו בידי פוליטיקאים.

לפי ההצעה, כדי למנות שופט יידרש רוב רגיל, אך בערכאות הנמוכות יידרש רוב הכולל לפחות חבר אחד שנבחר מטעם הקואליציה, חבר אחד מטעם האופוזיציה ושופט אחד. למינוי שופט בבית המשפט העליון יידרש רוב הכולל חבר שנבחר בידי הקואליציה וחבר שנבחר בידי האופוזיציה.

התיקון כולל גם מנגנון "שובר שוויון" לפיו אם חסרים שני שופטי עליון ואחד מהם חסר לפחות שנה (וזה המצב הקיים כבר תקופה ארוכה - נ.ש.) - הקואליציה והאופוזיציה יוכלו להציע שלושה מועמדים מטעמן, שהצד השני יחויב לבחור מתוכם.

היועצת המשפטית לממשלה התנגדה לשינוי החוק בנימוק כי ההצעה תביא לכך ששיקולים מקצועיים ידחקו, ותיפגע העצמאות המשפטית של השופטים שיהיו תלויים בפוליטיקאים על מנת להתמנות. לעמדתה התיקון פוגע "פגיעה אנושה בעצמאות הרשות השופטת, במקצועיותה ובהפרדת הרשויות ולכן אינו חוקתי", ואף פוגע ב"מאפיינים הגרעיניים של זהותה הדמוקרטית של המדינה".

"פוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים"

העותרים התנועה לאיכות השלטון, האגודה לזכויות האזרח, חברי הכנסת קארין אלהרר ויואב סגלוביץ, משמר הדמוקרטיה הישראלית, לשכת עורכי הדין ועו"ד חיה ארז טוענים כי שינוי ההרכב יאפשר לממשלה להשפיע על מינויי השופטים ויפגע בהפרדת הרשויות. בעתירה של התנועה לאיכות השלטון נטען כי מדובר ב"שינוי רדיקלי" של מעבר למנגנון למינוי שופטים "כהחלטה פוליטית" וכי "התיקון טומן בחובו פגיעה קשה באיזונים המבניים במינוי שופטים ומוביל לפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים - עניין היורד לשורש השיטה הדמוקרטית בישראל".

עוד נטען כי משמעות התיקון היא כי "בתוך שנים ספורות, יורכב בית המשפט העליון בעיקרו משופטים אשר חייבים את מינויים לדרג הפוליטי, ושאליו הם צריכים להישאר נאמנים ברצותם לזכות בתפקיד הרם של נשיא הרשות השופטת".

בעתירה של האגודה לזכויות האזרח נטען כי "המטרה של הממשלה, אז והיום, היא להגביר את השפעת השלטון על בחירת השופטים, בבית המשפט העליון אך גם בכל שאר הערכאות, כדי שניתן יהיה לכפות מינוי של שופטים נאמנים, מטעמים שהם בעיקרם פוליטיים. שופטים שפוטים, 'יס-מנים' החייבים את בחירתם ואת קידומם לפוליטיקאים, במקום שופטים עצמאיים ובלתי תלויים".